Oldtimer, moderner Radfahrer – Wie schwer ist das älteste Radrennen der Welt?

Wir haben alle jemanden sagen hören: „Zu meiner Zeit war Radfahren viel schwieriger, es gab keine Helme oder richtige Ernährung, und wir haben keine Aero-Bikes hergestellt, die so leicht wie eine Feder waren, wir haben Stahl verwendet, und der Stahl ist es Real!“ Aber war es wirklich schwerer? Ollie reiste nach Italien, um die Strecke Mailand-Turin zu fahren, das älteste Radrennen der Welt, aber es gibt einen Haken! Er fährt es in einem kompletten Vintage-Kit, um herauszufinden, ob er „damals“ ein stärkeres Fahrrad gefahren ist, und wenn ja, wie viel schwieriger war es? ____________________ 🚴 Da die Straßensaison 2022 verspricht, eine der aufregendsten der letzten Zeit zu werden, abonnieren Sie GCN+ für ganzjährige Live-Rennen, exklusive Shows und Fahrrad-Abenteuerfilme: https://gcn.eu/more

#Radsport #GCN #Rennrad Hat der Radsport nachgelassen? Lass uns unten wissen, wie echt der Stahl ist 👇 Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib ihm einen Daumen nach oben und teile es mit deinen Freunden. 👍 Musik – lizenziert unter Epidemic Sound: Fotos: © Velo Collection (TDW) / Getty Images & © Bettiniphoto / http://www.bettiniphoto.net/

Das Global Cycling Network (GCN) ist der weltweit größte und am schnellsten wachsende Online-Radsportkanal und bringt eine globale Gemeinschaft von Rennradfahrern zusammen, um alles zu feiern, was in der Welt des Radsports großartig ist. Unsere Videos bieten Fans täglich ansprechende Inhalte, darunter Experten-Tutorials, Techniken, Workouts, Rennen, modernste Fahrradtechnik, beispiellose Berichterstattung über Ereignisse hinter den Kulissen, Humor, Unterhaltung usw GCN wird Ihnen von ehemaligen Profifahrern zur Verfügung gestellt und bietet einen einzigartigen Einblick in die Welt des Radsports und wird vor allem von unseren leidenschaftlichen und begeisterten Fans unterstützt – allen, die die GCN-Community ausmachen. Wir machen Sie auch auf die neueste und beste Technologie aufmerksam, präsentieren die besten Orte der Welt zum Fahren und erhalten exklusiven Zugang zu Veranstaltungen und Rennen. Willkommen beim Global Cycling Network | Inside #Radsport Danke an unsere Sponsoren: Castelli Clothing: https://gcn.eu/Castelli

