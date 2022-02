Frankreich schließt sich Österreich beim Verbot von Google Analytics an – EURACTIV.com

Google garantiert nicht ausreichend, dass es die über Google Analytics gesammelten Daten von Europäern schützt, kündigte am Donnerstag, den 10. Februar, die CNIL, die französische Datenüberwachungsbehörde, an. Nachdem Österreich kürzlich eine ähnliche Entscheidung erlassen hat, könnten die Tage von Google Analytics in Europa gezählt sein. EURACTIV UK berichtet.

Google Analytics wird von Millionen von Unternehmen in ganz Europa verwendet und ist eine Funktion zur Überprüfung von Website-Leistungsstatistiken, die hauptsächlich für Marketingzwecke verwendet wird. Benutzern wird eine eindeutige Kennung zugewiesen, und Daten über Verhalten, Demografie und Akquisitionsmethoden werden dann in die Vereinigten Staaten übertragen.

Aber die französische Datenschutzbehörde sagte, es sei illegal, und wiederholte die österreichische Datenschutzbehörde, die zu demselben Schluss kam. vor einem Monat.

Der Einsatz von Google Analytics verstößt gegen EU-Recht und österreichische Behördenvorschriften Die österreichische Datenschutzbehörde hat entschieden, dass der Einsatz von Google Analytics gegen die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verstößt. Andere EU-Mitgliedstaaten könnten diesem Beispiel folgen, wobei die Regulierungsbehörden in einer Arbeitsgruppe innerhalb des Europäischen Datenschutzausschusses zusammenarbeiten. Der …

Angesichts des Fehlens einer amerikanisch-europäischen Einigung in dieser Angelegenheit reichen die zusätzlichen Maßnahmen von Google zur Regulierung dieser Übertragungen „nicht aus, um die Möglichkeit des Zugriffs auf diese Daten durch US-Geheimdienste auszuschließen“, urteilte die unabhängige französische Stelle.

Diese Ankündigung folgt der Feststellung des Gerichtshofs der EU vom Juli 2020, dass das sogenannte „Privacy Shield“ – ein Abkommen zwischen der EU und den Vereinigten Staaten über die Verarbeitung von Daten – gegen die hohen EU-Datenschutzstandards verstößt, as Es besteht die Gefahr, dass US-Geheimdienste auf personenbezogene Daten zugreifen, die über den Atlantik übermittelt werden.

Seitdem haben Gespräche über ein neues Abkommen zwischen der EU und den Vereinigten Staaten stattgefunden, aber es wurden keine Fortschritte öffentlich gemacht.

„Aktuelle Entscheidungen zu Google Analytics dürften den Druck auf die USA erhöhen, beim Datenschutz von EU-Bürgern Zugeständnisse zu machen“, sagt Digitalanwalt Stefan Hessel von der Beratungsgesellschaft reuschlaw.

Die Entscheidung folgt 101 Beschwerden, die von noyb bei allen EU-Datenschutzbehörden eingereicht wurden. Noyb wurde 2017 vom Datenaktivisten Max Schrems gegründet, der auch hinter der Entscheidung vom Juli 2020 stand.

„Das ist erst der Anfang“, sagte Romain Robert, Programmdirektor bei noyb, gegenüber EURACTIV. „Alle anderen Mitgliedsländer werden folgen“, fügte er hinzu.

Die CNIL betont in ihrer Pressemitteilung, dass ihre Analyse „in Zusammenarbeit mit ihren europäischen Kollegen“ durchgeführt wurde.

Vor kurzem forderte das InterHop-Kollektiv – das Aktivisten für freie Software und die selbstverwaltete Nutzung von Gesundheitsdaten auf lokaler Ebene zusammenbringt – die CNIL auf, dieses Thema aufzugreifen.

„Wir warten geduldig auf das Ergebnis der formellen Mitteilungen der CNIL im Gesundheitsbereich“, sagte ein Sprecher der Organisation gegenüber EURACTIV als Antwort auf die Ankündigung der CNIL. „Für Standortleiter, die personenbezogene Daten im Gesundheitskontext verarbeiten, stehen ihre regulatorischen und vor allem ethischen Verantwortlichkeiten auf dem Spiel“, fügte er hinzu.

Ein Monat Kündigungsfrist

Auf der Grundlage von Artikel 44 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), der Datenübermittlungen in Drittländer regelt, hat die CNIL einen Site-Manager, dessen Identität Nr. nicht offengelegt wurde, mit einer Frist von einem Monat aufgefordert, dieser Aufforderung nachzukommen.

Es sei „wichtig, das Bewusstsein möglichst vieler Datenverantwortlicher zu schärfen, die das Tool nutzen würden, ohne dass es sinnvoll wäre, den Namen eines Datenverantwortlichen besonders zu nennen“, sagte ein CNIL-Sprecher bei EURACTIV.

Allerdings handelt es sich nach Informationen von EURACTIV um einen Online-Händler, der gem Noybs Beschwerde, könnte entweder Leroy Merlin, Decathlon France, Auchan oder Sephora sein.

Die CNIL gab auch an, dass sie die Nutzung von Facebook Connect untersucht, was „Gegenstand von Beschwerden ist, die an die CNIL übermittelt wurden und derzeit Gegenstand einer Anweisung sind“.

Google teilte EURACTIV mit, es habe keinen besonderen Kommentar, da die Ratschläge nicht an seine Dienste gerichtet seien.

[Edited by Luca Bertuzzi/ Alice Taylor]