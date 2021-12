Sebastian Kurz, österreichischer Bundeskanzler, steht vor Korruptionsermittlungen

Nach einer intensiven Kampagne, die sich auf soziale Medien konzentrierte und sich hauptsächlich auf patriotische Themen und eine harte Linie gegen Migration konzentrierte, sagte Herr Kurz wurde nach den Wahlen 2017 Österreichs jüngster Kanzler, als er eine Regierung bildete, der die rechtsextreme FPÖ angehörte.

Weniger als zwei Jahre später brach diese Regierung zusammen, nachdem die extreme Rechte selbst in einen Skandal verwickelt war, als ein Video veröffentlicht wurde, in dem der Vorsitzende der Freiheitlichen Partei im Austausch für die finanzielle Unterstützung einer Frau, die behauptete, eine wohlhabende Russin zu sein, Regierungsverträge versprach.

Bei der Neuwahl 2019 setzte sich Kurz erneut durch, stellte aber mit den linken Grünen eine Regierung zusammen und demonstrierte damit seine Fähigkeiten als politischer Gestaltwandler.

Nun ist es Herr Kurz, der des Ethikbruchs verdächtigt wird, der die Implosion seiner letzten Regierung droht.

Der österreichische Bundesanwalt sagte am Mittwoch, er habe ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen Herrn Kurz und neun weitere Personen eingeleitet, die der Veruntreuung öffentlicher Gelder verdächtigt werden, um Umfragen und Medienartikel zu bezahlen, die ihn in den Monaten vor und kurz nach seiner Wahl zum Kanzleramt in ein positives Licht rückten.