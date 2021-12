Harte Gespräche über Atomabkommen mit dem Iran – Middle East Monitor

Lang erwartete Gespräche über das Atomabkommen mit dem Iran, die letzte Woche nach einer fünfmonatigen Pause in Wien wieder aufgenommen wurden, könnten zu einer Aussöhnung führen, sagte ein politischer Analyst. Anadolu Agentur gemeldet.

„Weder der Iran noch die P4+1-Länder – Russland, China, Frankreich, Großbritannien und Deutschland – wollen, dass das Abkommen zusammenbricht. Auch wenn die beiden Seiten nicht zu einem idealen Deal kommen, könnten sie eine gemeinsame Basis finden“, sagte CEO Hakki Uygur. vom Center for Iranian Studies (IRAM) in der türkischen Hauptstadt Ankara, sagte Anadolu Agentur.

„Die Unterbrechung der Verhandlungen und die Eskalation der militärischen Spannungen wäre kein Szenario, das von beiden Seiten bevorzugt wird“, sagte er.

Dies wäre keine gute Option für den Iran, da seine Wirtschaft in den letzten Jahren aufgrund der US-Sanktionen in eine Rezession gefallen sei, sagte er.

Am 29. November haben der Iran und die Weltmächte in Wien Gespräche aufgenommen, um einen letzten Versuch zur Wiederherstellung des Gemeinsamen umfassenden Aktionsplans (JCPOA) von 2015 – so der offizielle Name des Abkommens – nach dem Ende der Gespräche nach einem Regierungswechsel in Iran im Juni. .

Die letzte Gesprächsrunde endete letzte Woche ohne nennenswerte Fortschritte.

Während der Verhandlungen legte der Iran den Europäern zwei Entwurfsvorschläge vor, einen zur Aufhebung von Sanktionen und einen zu nuklearen Verpflichtungen.

„Wir haben harte Reaktionen der EU und der USA gegen die Vorschläge gesehen, die dem Iran vorwerfen, zu viel zu erwarten“, sagte Uygur.

Die neue iranische Delegation unter neuer Regierung nahm eine härtere Haltung ein als ihre Vorgängerin, was zu einer Reaktion der Vereinigten Staaten führte, die Teheran vorwarfen, es nicht ernst zu nehmen.

Am 3. Dezember sagte US-Außenminister Antony Blinken, dass der Iran es nicht ernst scheine, zu den Parametern des Atomabkommens zurückzukehren, die den nuklearen Ambitionen des Iran Grenzen setzen.

Uygur betonte, dass wir die Einzelheiten der Vorschläge nicht kennen, da sie nicht veröffentlicht wurden, und fügte hinzu, dass diese Geheimhaltung zeigt, dass die Verhandlungen fortgesetzt werden können.

Der Iran und die P4+1-Staaten trafen sich am Donnerstag in der österreichischen Hauptstadt erneut, nachdem sie in ihren jeweiligen Hauptstädten Beratungen abgehalten hatten.

Nach einer Sitzung der gemeinsamen Kommission sagte Irans oberster Nuklearunterhändler Ali Bagheri Kani, die Parteien hätten einen „ernsthaften Willen“, die Gespräche fortzusetzen, und zeigten, dass sie „Abweichungen reduzieren“ wollten.

Ob andere Parteien auf die beiden Vorschläge geantwortet haben, sagte Bagheri, das Thema werde bei den Sitzungen der Arbeitsgruppe erörtert.

Nach dem Treffen sagte Enrique Mora, der Hauptvertreter der EU und Gesprächskoordinator, die Seiten werden die Gespräche fortsetzen, „bis eine Einigung erzielt wird“.

