Schallenberg tritt sein Amt an, da die Opposition behauptet, dass Kurz weiterhin das Sagen hat

WIEN, ÖSTERREICH – 11. OKTOBER: Alexander Schallenberg, ehemaliger österreichischer Außenminister, wird während seiner Vereidigung als neuer österreichischer Bundeskanzler und neuer österreichischer Außenminister am 11. Oktober 2021 in Wien, Österreich, gesehen. Schallenberg übernimmt nach dem plötzlichen Rücktritt von Bundeskanzler Sebastian Kurz am Wochenende nach polizeilichen Ermittlungen wegen möglicher illegaler Aktivitäten von Kurz und seinem Wahlkampfteam im Jahr 2016.

Thomas Kronsteiner | Getty Images Nachrichten | Getty Images