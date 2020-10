Schweres Erdbeben erschüttert die Ägäis – tot und verletzt

Ein schweres Erdbeben erschütterte am Freitag die türkische Ferienprovinz Izmir. Das Zittern war auch in Griechenland zu spüren. Für die Insel wurde eine Flutwellenwarnung ausgegeben.

Nach dem schweren Erdbeben in der Ägäis stieg die Zahl der Todesopfer in der Westtürkei auf mindestens sechs. Nach ersten Erkenntnissen wurden weitere 202 Menschen verletzt, berichtete die türkische Katastrophenschutzbehörde Afad.

Das Beben ereignete sich am Freitag nördlich der griechischen Insel Samos und vor der türkischen Stadt Izmir. Das geologische Forschungszentrum in Potsdam und das Mittelmeer-Erdbebenzentrum EMSC gaben zunächst die Stärke 6,9, der griechische Erdbeben-Dienst 6,7.

Im Video oben oder Hier Sehen Sie sich Aufnahmen aus Izmir an und erfahren Sie, wo sich das Epizentrum befand. Dort stürzten sechs Häuser ein. Der Bürgermeister von Izmir, Tunc Soyer, sagte, in der Provinz seien fast 20 Gebäude eingestürzt. Es gab immer noch Befürchtungen, dass Menschen unter den Trümmern begraben würden. In den türkischen Medien gibt es erste Bilder von eingestürzten Gebäuden, hier von einem Wohngebäude in Izmir.

Auf Übersichtsfotos der Stadt sind an mehreren Stellen große Staubwolken zu sehen, die auf Einstürze zurückzuführen sind.

Die Region Izmir umfasst auch Urlaubsziele wie Samos, Kos und Rhodos. Das griechische Portal tanea.gr berichtet, dass die Kirche in der Hafenstadt Karlovasi auf Samos teilweise zusammengebrochen ist. Der türkische Nachrichtensender TRT berichtete während des Bebens von Panik auf den Straßen. Für die Insel wurde eine Flutwellenwarnung ausgegeben. Dort wurden die Bewohner aufgefordert, sich von der Küste fernzuhalten.

Das Beben ereignete sich um 12:51 Uhr in geringer Tiefe. Es ist eines der schlimmsten Erdbeben im Mittelmeerraum der letzten Jahre. Es war auch auf dem griechischen Festland zu spüren.

Live-Bilder eines Facebook-Nutzers zeigten, dass es auf Samos mindestens einen kleinen Tsunami gab.

Zuvor zeigten Bilder aus Izmir, dass sich das Wasser dort deutlich zurückgezogen hatte und sich die Boote an Land befanden. Das hat die Seite erdbebennews.de gemeldet.

Dort wurden die Menschen gebeten, die unmittelbare Küstenregion der Region zu verlassen.