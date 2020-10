RX 6800, 6800 XT und 6900 XT: AMD veröffentlicht weitere Benchmarks für 4K und WQHD

Nach der Präsentation der Radeon RX 6800, 6800 XT und 6900 XT basierend auf der neuen RDNA-2-Architektur hat AMD nun zahlreiche weitere Benchmarks für die drei Grafikkarten in verschiedenen Spielen sowie die Auflösungen 4K und WQHD veröffentlicht. In den zehn Titeln ist „Big Navi“ wettbewerbsfähig und schlägt oft „Gaming Ampere“.

Hersteller-Benchmarks in 4K und WQHD

AMD hat insgesamt zehn Spiele, darunter das Rennspiel Forza Horizon 4 (Test), die beiden Ego-Shooter Call of Duty: Modern Warfare (Test) und Battlefield V (Test) sowie das Actionspiel Shadow of the Tomb Raider (Test) Test) in 4K (2160p) und WQHD (1440p) auf den drei neuen Grafikkarten und die ermittelten FPS-Ergebnisse im Vergleich zu den Konkurrenzprodukten GeForce RTX 3090 (Test), GeForce RTX 3080 (Test) und GeForce RTX 3070 (Test) von Nvidia.

Big Navi schlägt Gaming-Verstärker in WQHD

In neun von zehn Benchmarks mit WQHD-Auflösung sieht AMD mindestens eine “Big Navi” -Grafikkarte vor dem schnellsten “Gaming Ampere”, der GeForce RTX 3090. Beide Radeon RX 6900 befinden sich in einigen Benchmarks, insbesondere Gears 5 (Test) ) XT und der RX 6800 XT vor der grünen Konkurrenz.

Schatten des Tomb Raiders – WQHD (Bild: AMD) Bild 1 von 10

Die Diskrepanz ist nur bei Forza Horizon 4 größer, bei dem selbst die kleinste Grafikkarte mit Navi-21-GPU vor der GeForce RTX 3090 platziert ist. Spieler sollten jedoch berücksichtigen, dass dies AMDs ausgewählte Hersteller-Benchmarks und keine unabhängigen Tests sind .

4K / UHD einbinden

AMD sieht auch seine eigenen Produkte auf Augenhöhe mit Nvidia in der Auflösung von 3.840 × 2.160 Pixel, alias 4K, die für die beiden Speerspitzen Radeon RX 6900 XT und GeForce RTX 3090 prädestiniert ist. Das Duell in den Benchmarks endet mit einem Gleichstand von 5 zu 5 zwischen AMD Navi und Nvidia Ampere.

Schatten des Grabräubers – 4K (Bild: AMD) Bild 1 von 9

Laut AMD wurden die Benchmarks mit einem System ermittelt, das auf der Ryzen 5000-Serie basiert und am 5. November veröffentlicht wird. Es wurden ein AMD Ryzen 5900X (12C / 24T) und ein 16 GB DDR4-3200 auf einem Motherboard mit einem X570-Chipsatz mit den neuesten Treibern verwendet.

AMD erhalten Smart Access Memory

Die Ergebnisse der Radeon RX 6900 XT, RX 6800 XT und RX 6800 wurden mit aktiviertem „Smart Access Memory“ erzielt, bei dem der Prozessor auch Zugriff auf den gesamten GPU-Speicher hat. AMD verrät nicht, ob der neue Betriebsmodus “Rage”, eine Art “One Click Overclocking”, auch im WattMan verwendet wurde.

Ob die Ergebnisse von AMD halten, was sie versprechen, und ob die Radeon RX 6800 XT die GeForce RTX 3080 und 3090 bereits unter Druck setzen kann, wird von den Redakteuren am 18. November geklärt, wenn sich die beiden kleineren Modelle von „Big Navi“ beweisen müssen der Test. Am 8. Dezember wird der Test der Radeon RX 6900 XT alle verbleibenden Unsicherheiten beseitigen.

Die Redaktion bedankt sich bei den Community-Mitgliedern “eyedexe” und “Colindo” für ihren Rat zu dieser Nachricht.