Schweiz – Nanoplastik legt weite Strecken bis in die Alpen zurück

Forscher aus der Schweiz, Österreich und den Niederlanden schätzen, dass jedes Jahr fast 43 Billionen winzige Plastikpartikel oder bis zu 3000 Tonnen in der Schweiz landenExterner Link .

Für ihre Berechnungen nahmen die Wissenschaftler Schneeproben in der Nähe des Sonnblick-Observatoriumsexterner Link auf einem 3.106 Meter hohen Berg in Zentralösterreich, um die Ausbreitung von Nanoplastik zu untersuchen.

Mithilfe einer neuen chemischen Methode konnten sie die Mengen und Arten von Nanokunststoffen, die an dem abgelegenen Standort abgelagert wurden, genau berechnen. Anhand europäischer Wind- und Wetterdaten und fortschrittlicher Modellierungstechniken wurden dann die Herkunft der winzigen Partikel und die Routen durch Europa bis zu den Alpen sowie Schätzungen für die benachbarte Schweiz bestimmt.

Wissenschaftler glauben, dass etwa ein Drittel der auf der Bergspitze gemessenen Nanoplastik aus einem Umkreis von 200 Kilometern stammt, hauptsächlich aus nahe gelegenen Städten. Aber auch winzige Plastikfragmente aus den Weltmeeren werden durch Wellenspray in die Luft geschleudert. Sie rechnen damit, dass rund 10 % der in der Studie gemessenen Partikel durch Wind und Wetter über 2.000 Kilometer transportiert wurden – einige davon aus dem Atlantik.

Verschmutzung durch Nanoplastik am Sonnblick-Observatorium in Österreich. Quellgebiete wurden über den gesamten Probenahmezeitraum bis zu 2.000 km gemittelt. Wissenschaftsdirekt

„Die genaueste Aufzeichnung aller Zeiten“

Die genaue Ablagerungsrate von Nanoplastik am Sonnblick-Observatorium betrug 42 kg pro Quadratkilometer und Jahr. Laut dem Eidgenössischen Laboratorium für Materialwissenschaften und Technologie (EMPALexterner Link ), das zusammen mit der Universität Utrecht und dem Österreichischen Zentralinstitut für Meteorologie und Geophysik an der in der Zeitschrift Environmental Pollution External link veröffentlichten Studie beteiligt war, ist dies „die genaueste Aufzeichnung von Luftverschmutzung durch Nanoplastik je gemacht“.

„Das waren ziemlich hohe Konzentrationen“, sagt EMPA-Forscher Dominik Brunner gegenüber SWI swissinfo.ch. „Es ist wirklich ein globales Problem, dass diese Kunststoffe Hunderte oder Tausende von Kilometern transportiert werden können.“

Für ihre Studie in den Alpen nahmen die Wissenschaftler 2017 anderthalb Monate lang Proben aus einer oberen Schneeschicht in der Nähe des Observatoriums. Für die Analyse wurde ein chemisches Verfahren verwendet, das die Kontamination von Proben über ein Massenspektrometer bestimmt.

„Unsere Erkennungsmethode ist ein bisschen wie eine mechanische Nase. Und unerwartet roch es in unseren Schneeproben nach verbranntem Plastik“, sagte der leitende Forscher Dušan MaterićExterner Link von der Universität Utrecht.

Wissenschaftler, die ursprünglich nach organischen Partikeln suchten, waren überrascht, Nanokunststoffe wie Polypropylen (PP) und Polyethylenterephthalat (PET) zu finden.

Im vergangenen Monat zeigte eine von Materić geleitete Studie erstmals auch Nanokunststoffe in Eisbohrkernen aus beiden Polarregionen. Die ForscherExterner Link stellten überrascht fest, dass die Verschmutzung 50 Jahre zurückliegt und ein Viertel der Partikel von Autoreifen sowie Polyethylen und PET stammen.

Es wird angenommen, dass Nanokunststoffe von Winden aus Städten in Nordamerika und Asien nach Grönland geweht werden. Die im Meereis des McMurdo Sound in der Antarktis gefundenen Nanokunststoffe wurden wahrscheinlich durch Meeresströmungen auf den fernen Kontinent transportiert.

Ein globales Plastikverschmutzungsabkommen am Horizont

Die zunehmende Plastikverschmutzungskrise gibt Wissenschaftlern, politischen Entscheidungsträgern und Umweltgruppen Anlass zu großer Sorge.

Es wird geschätzt, dass bis heute weltweit mehr als 8.300 Millionen Tonnen Kunststoff produziert wurden, von denen 60 % heute Abfall sind, der langsam in immer kleinere Partikel zerfällt. Die Plastikverschmutzung wird sich bis 2040 voraussichtlich verdreifachen, prognostiziert das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP), wodurch jedes Jahr 23 bis 37 Millionen Tonnen Abfall in die Weltmeere gelangen.

Der WWF warnte letzte Woche in einem neuen BerichtExterner Link, dass fast alle Arten in den Ozeanen von der Plastikverschmutzung betroffen sind und wichtige Ökosysteme wie Korallenriffe und Mangroven schädigen.

Die Umweltgruppe gehört zu mehr als 700 Organisationen aus 113 Ländern, die die Vereinten NationenExterner Link aufgefordert haben, vor einem entscheidenden Treffen in diesem Monat ein internationales Abkommen zur Bewältigung der Kunststoffkrise zu schließen.

Verhandlungsführer auf der ganzen Welt sollen auf dem Hybrid-Gipfel der Umweltversammlung der Vereinten Nationen vom 28. Februar bis 2. März in Kenias Hauptstadt Nairobi mit der Diskussion über ein zukünftiges globales Abkommen zur Reduzierung der Plastikverschmutzung beginnen.

Obwohl es offensichtlich breite Zustimmung gibt, dass es eine konzertierte Anstrengung geben sollte, um den Fluss von Plastikmüll zu begrenzen, befinden sich die Diplomaten noch in der allerersten Phase der Entscheidung, was überhaupt das Ziel der Verhandlungen sein sollte. Zwei konkurrierende Resolutionsentwürfe liegen auf dem Tisch: ein Vorschlag von Peru und Ruanda, der sich mit der gesamten Plastikverschmutzung befasst und von 27 Ländern, einschließlich der Schweiz, mitgetragen wird, und eine zweite, schwächere Resolution von Japan nur zur Plastikverschmutzung der Marine.

