Feuer auf der griechischen Fähre: 12 Passagiere werden noch vermisst, nachdem das Feuer die Euroferry Olympia durchbohrt hat

Als das Feuer am Freitag ausbrach, befanden sich insgesamt 241 Passagiere und 51 Besatzungsmitglieder an Bord Bergungsschiffe haben die meisten von ihnen bereits auf die Insel Korfu verlegt.

Die griechische Küstenwache sagte, 280 Menschen seien gerettet worden, aber zwölf Menschen würden noch von der 183 Meter (600 Fuß) langen Fähre vermisst, die auf dem Weg nach Igoumenitsa, einem Hafen in Westgriechenland, zum italienischen Hafen Brindisi in der Nähe der Insel Korfu Feuer fing. , eine neunstündige Fahrt.

Die vermissten Passagiere stammten aus Bulgarien, Griechenland, der Türkei und Litauen, teilte die griechische Küstenwache mit.

„Das Feuer brennt immer noch und die Löschschiffe versuchen, es zu löschen“, sagte Verkehrsminister Giannis Plakiotakis am Samstag gegenüber Skai Television.

Luftaufnahmen, die am Freitag von der griechischen Küstenwache veröffentlicht wurden, zeigten Reihen ausgebrannter Lastwagen auf dem geschwärzten Deck, nachdem Flammen durch das Schiff fegten, das Grimaldi Lines gehört.

Am späten Freitag retteten griechische Besatzungen zwei Personen, einen bulgarischen und einen afghanischen Staatsbürger, die nicht auf der offiziellen Vermisstenliste standen. Sie wurden in ein Krankenhaus auf Korfu gebracht, teilte das Unternehmen in einer Erklärung mit.

Nach Angaben des bulgarischen Außenministeriums waren 127 seiner Bürger an Bord.

Die meisten Geretteten übernachten jetzt in Hotels auf Korfu.

„Ich komme und gehe seit so vielen Jahren, ich habe noch nie zuvor eine solche Situation erlebt“, sagte Giorgos Parlatzas, ein 50-jähriger griechischer Lastwagenfahrer, der vom Schiff evakuiert wurde, aus einem Hotel auf Korfu.

Die Fähre beförderte 153 Fahrzeuge, sagte Grimaldi Lines.

Die Ursache des Feuers wird untersucht und die Behörden werden mehr Beweise haben, sobald das Schiff in Sicherheit geschleppt wurde, sagte Plakiotakis.