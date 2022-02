Saketh Myneni und Ramkumar Ramanathan stehen im Doppelfinale

Die Inder Saketh Myneni und Ramkumar Ramanathan werden versuchen, ihre Leistung von letzter Woche noch einmal zu sehen, wenn sie nach ihrem 6:1, 7:6(3)-Sieg über die Franzosen-Australier im Doppelfinale auf das indisch-österreichische Duo Arjun Kadhe und Alexander Erler treffen Paar Enzo Coucaud und Andrew Harris im Bengaluru Open 2 ATP Challenger hier am Freitag.

Die Spitzenreiterin Kadhe-Erler gewann einen erbitterten Kampf mit 6:4, 4:6, 10:3 gegen das rein indische Paar N Sriram Balaji und Vishnu Vardhan.

„Gud Lucky Milbe“, sagte der Australier Max Purcell zu seinem Landsmann Aleksandar Vukic, als die Münze beim Münzwurf aufstieg. Letzterer brauchte Glück, als der Zweitplatzierte der Australian Open, Purcell, ihm einen Lauf um sein Geld gab und die Saat auf drei Sätze verlängerte, bevor er nachgab. Vukic ging als 6-4, 2-6, 6-4 Sieger hervor und trifft im ersten Halbfinale auf den Zweitplatzierten der letzten Woche, Borna Gojo. Gojo wehrte den Schweizer Qualifikanten Antoine Bellier mit 6:4, 7:6(3) ab.

Die einzigen anderen im Kampf verbleibenden gesetzten Enzo Couacaud aus Frankreich und der Bulgare Dimitar Kuzmanov werden im anderen Halbfinale gegeneinander antreten, nachdem sie fast ähnliche Siege über ihre Gegner – Johan Nikles aus der Schweiz bzw. den Franzosen Mathias Bourgue – verbucht haben Viertelfinale hier am Freitag im KSLTA-Stadion gespielt. Während Enzo mit 6:1, 6:2 gewann, gewann Kuzmanov mit 6:4, 6:2.

Das Match zwischen Vukic und Purcell war von Anfang an hart umkämpft, da die beiden den Aufschlag des anderen testeten und in lange Ballwechsel verwickelt waren, bevor Vukic im fünften Spiel ein entscheidendes Break schaffte und den Eröffnungssatz gewann. Im zweiten Satz hielten beide Spieler den Aufschlag bis zum fünften Spiel, bevor Purcell sein Spiel verstärkte und den Aufschlag seines Rivalen in den Spielen 6 und 8 unterbrach, um den Satz zu beenden.

Nachdem er im zweiten Spiel des Entscheidungsspiels Schwierigkeiten hatte, den Aufschlag zu halten, setzte der bestplatzierte Spieler des Turniers im vierten Spiel drei seiner 21 Asse ab und verdiente sich im nächsten Spiel ein Break, um das Set und das Match zu überstehen.

Einzelergebnisse (Viertelfinale):

1 – Aleksandar Vukic (AUS) gegen Max Purcell (AUS) 6:4, 2:6, 6:4; Dimitar Kuzmanov (BUL) – Mathias Bourgue (FRA) 6:4, 6:2; 3-Enzo Couacaud (FRA) gegen Johan Nikles (SUI) 6-1, 6-2; Borna Gojo (CRO) gegen Q-Antoine Bellier (SUI) 6-4, 7-6 (3).

Doppel (Halbfinale):

1-Alexander Erler (AUT)/Arjun Kadhe (IND) gegen 4-N Sriram Balaji/Vishnu Vardhan 6-4, 4-6, 10-3; 3 – Saketh Myneni (IND)/Ramkumar Ramanathan (IND) – Enzo Coucaud (FRA)/Andrew Harris (AUS) 6:1, 7:6 (3).

Lesen Sie hier die neuesten Nachrichten zur Versammlung, Eilmeldungen und Live-Updates.