Schwarze Reisende auf der Suche nach einem Platz für sich in Hawaii

Seit ihrer Ankunft in Hawaii im April hat Bria ein neues Astrologie Lesen Geschäft. Nach Hawai’i zu ziehen und Zeuge der starken Gesundheits- und Wellness-Community des Reiseziels zu sein, gab ihr die Inspiration, die sie brauchte, um dieses Hobby zu einem Vollzeitjob zu machen stehende Stellung. außen. „Ich fühlte mich wirklich sicher, aber es gibt noch einen anderen Aspekt der Sichtbarkeit“, sagt sie. Ein Beispiel ? “Ich habe viele Kommentare zu meinen Zöpfen bekommen, aber ich habe gesehen, dass sie von einem Ort kamen, an dem die Leute versuchten, etwas zu lernen.”

Oghenekevwe “Kevwe” Ajueyitsi ist letztes Jahr nach Hawaii gezogen. Mit freundlicher Genehmigung von Oghenekevwe “Kevwe” Ajueyitsi

Als die nigerianische Amerikanerin Oghenekevwe “Kevwe” Ajueyitsi im März 2020 die Rolle der Datenanalytikerin an der Ostküste völlig distanzierte, beschloss sie, diese Zeit zu nutzen, um sich mit anderen indigenen Kulturen zu verbinden, die ihren Wurzeln ähnlich sind. Hawaii war ihr Ziel. „Ich versuche, verschiedene ethnische Gruppen mit Bezug zu Afrika oder einfach nur indigene Stämme im Allgemeinen zu erkunden, weil Geschichte der amerikanischen Ureinwohner ist so ähnlich wie [that of] meine Vorfahren “, sagte Ajueyitsi.

Seitdem hat Ajueyitsi seine Liebe zum Weltreisen neu entfacht, indem er die Menschen auf Hawaii und verschiedene Inselstämme dokumentiert und von ihnen lernt. Anfangs fürchtete die erste Generation der Amerikaner, Hawaii zu besuchen, da sie die Realität der kleinen schwarzen Bevölkerung dort kannte. Alles in allem hat sie auf der Insel Oahu eine Mischung aus Erfahrungen gemacht.

„Ich kleide mich in einem eher afrikanisch inspirierten Kleiderschrank und sehe dort schon komisch aus“, sagt Kevwe und merkt an, dass die Leute sie sofort nach ihrem Aussehen beurteilen würden. Obwohl es ihre Mission war, mehr über das tägliche Leben und die Bräuche der Hawaiianer auf den Inseln zu erfahren und einzutauchen, tat sie sich manchmal schwer damit. Im Gegenteil, sie empfand das Gastgewerbe als sehr gastfreundlich, wenn klar war, dass sie ein zahlender Gast war.

Andere haben jedoch festgestellt, dass das Gemeinschaftsgefühl von Räumen wie dem Surfjack Hotel und BoxJelly in Kombination mit weniger Diskriminierung im Vergleich zum Festland die Anpassung von Oahu recht einfach macht. Tonya Featherston und seine Frau Wendy sagen, der Umzug von ihrer Heimatbasis von Maryland nach Hawaii während der Pandemie habe ihre Situation völlig verändert. Das Festland war ein Ort der abnehmenden Sicherheit für das schwarze schwule Paar, und die Fernarbeit in Hawaii wurde zu einer Wahl für ein größeres Sicherheitsgefühl. „Ich fühle mich hier in Hawaii sicherer, sicherer als wenn wir quer durch das Land von Maryland nach . gefahren sind EngelSagt Featherston.

Das Paar ist bestrebt, seiner lokalen Gemeinschaft mehr Möglichkeiten zu bieten, damit sie und andere ein erfolgreiches Leben in Hawaii haben können. „Als wir ankamen, führten wir diese ersten Gespräche darüber, wie wir die schwarze Gemeinschaft in Hawaii bereichern können“, sagt Featherston. “Eines der Dinge, über die wir auf der Insel gesprochen haben, war die Schaffung eines schützenden Unternehmerzentrums, insbesondere für farbige Frauen.” Im Moment konzentrieren sie sich darauf, lokale Beziehungen in ihrem neuen Zuhause aufzubauen, während sie an Zukunftsplänen für etwas Größeres arbeiten.

Während diese Gemeinschaft floriert, wird die neue Flexibilität der Fernarbeit hoffentlich mehr schwarzen Amerikanern ermöglichen, in Hawaii Platz für sich zu finden. Schließlich ist die Flucht aus dem Arbeitsumfeld, das Schwarze oft dazu zwingt, sich einer diskriminierenden Arbeitskultur anzupassen, eine der wenigen Lebensstiländerungen, die die Pandemie mit sich bringt, die befreiende neue Möglichkeiten bieten.