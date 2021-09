Diablo 2: Resurrected leidet unter bekannten Serverproblemen

Activision Blizzard steht derzeit vor schwere Vorwürfe wegen anhaltender Belästigung und Misshandlung von marginalisierten Arbeitnehmern. Für weitere Informationen bitte Besuchen Sie unsere Zeitleiste sowie unser ausführlicher Bericht zum Thema.

Ein weiterer Start für ein Online-Spiel, ein weiterer Start mit Serverproblemen am ersten Tag. Es ist heute selten, dass ein Spiel mit Online-Konnektivität ohne Serverprobleme gestartet wird, und leider ist Diablo 2: Resurrected für Paladine, Nekromanten, Barbaren und andere Spieler auf der ganzen Welt nicht ohne eigene Probleme. .

Spieler melden Serverprobleme, die sie daran hindern, das Spiel überhaupt zu spielen, und dieselben Probleme verhindern auch, dass Spieler vorhandene Charaktere sehen oder neue erstellen. Blizzard hat heute bekannt gegeben, dass das Spiel wegen außerplanmäßiger Wartungsarbeiten offline genommen wird, um Probleme zu beheben.

Offline-Spielen sollte für alle Spieler verfügbar bleiben, die sich bereits authentifiziert haben. – Blizzard CS – Amerika (@BlizzardCS) 23. September 2021

Dies scheint jedoch nicht zu funktionieren, da viele auf dem Subreddit im Spiel und auf Twitter immer noch Probleme haben. Mehr zum Diablo 2: Risen Subreddit , auf der Startseite werden mehrere Meldungen von einem Bildschirm angezeigt, die lauten: “Es gab ein Problem bei der Kommunikation mit den Spielservern” und diese Spieler sollten “überprüfen” [they] mit dem Internet verbunden sind und versuchen Sie es erneut.”

Auf Twitter berichten Spieler über ähnliche Dinge und theoretisieren, dass das neue Battle.net schlimmer ist als das alte Battle.net.

So lustig @diablo hat Serverprobleme. Ich dachte, wir sollten ein Schlachtnetz des neuen Zeitalters verwenden, aber vielleicht war das alte Schlachtnetz stabiler? @Blizzard_Ent – Chris (@PfoChris) 23. September 2021

Blizzard hat wieder getwittert Ungefähr eine Stunde nach außerplanmäßigen Wartungsarbeiten „arbeitet er weiter an Charakterproblemen und der Spielerstellung“. Ein schnelles Scrollen durch die Antworten auf diesen Tweet zeigt die Frustration der Spieler, die nicht einsteigen können.

Nach der 10:00 Uhr habe ich ein Spiel gut gemacht und es dann beendet, um einem anderen beizutreten, und seitdem ist mein Charakter / mein Konto gesperrt und kann nicht gespielt werden. Hoffe auf baldige Lösung! -nroe1337 (@beezycraft) 23. September 2021

Ziemlich traurig, wenn mein 37-jähriger Commodore 64 besser abschneidet als die 2021-Server von Blizzard. – (@ C64Fernsehen) 23. September 2021

Blizzard hat das Problem anerkannt und gesagt, dass es aktiv daran arbeitet. Mit dem heute veröffentlichten Spiel ist es jedoch offensichtlich nicht großartig, dass Spieler, die dieses neue Spiel beim Start gekauft haben, es nicht einmal wie beabsichtigt spielen können.

Die Serverprobleme, mit denen Spieler von Diablo 2: Resurrected heute konfrontiert sind, sind jedoch in allen Spielen nicht ungewöhnlich. Square Enix Outriders erlebte nur wenige Tage nach dem Start einen großen Online-Ausfall es behinderte, was ein ansonsten erfolgreicher Start hätte sein können. PC-Spieler von No Man’s Sky haben Serverprobleme gemeldet sowie am Tag der Veröffentlichung, so dass diese Probleme zwar nicht gut zu behandeln sind, aber leider nicht ungewöhnlich sind.

