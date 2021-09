Ein Rockford-Rätsel lösen: Das 1978 (?) All-Rockford-Album

Ein Mann muss zugeben, wenn er ein Problem hat. Ich bin (irgendwie) ein Mann und hier ist mein Problem.

Ich bin besessen von diesem Album, das aus all den Rockford-Songs besteht, seit ich es vor ungefähr einem Jahr gesehen habe. Dies wird mein dritter Beitrag auf dem Album sein und ich glaube nicht, dass es der letzte sein wird.

Riley und ich spielten tatsächlich alle 10 Songs des Albums pro Woche während unseres Themen-Musiksegments, das wir jeden Tag um 5:30 Uhr machen. Wir baten um Hilfe von jedem, der etwas darüber wusste. Wir bekamen ein paar Anrufe darüber, aber niemand erinnerte sich wirklich daran, geschweige denn wusste es. Ich fragte einige Musikerfreunde in der Stadt und sie kamen leer aus.

Dann hatte ich diese Woche eine Pause. Riley und ich mussten uns ein paar Tage frei nehmen, also spielte ich statt unserer üblichen Live-Show einige unserer Themenmusikwochen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Es ist ein immergrünes Material und die Leute scheinen es zu mögen. An diesem Morgen erhielt ich diese E-Mail von einem Zuhörer.

Tim ist der Name des Hörers und wusste nicht, dass er sich eine aufgezeichnete Sendung anhörte.

Tim verstand schnell.

Einzelheiten? Konkurrenten? Umstritten?!?!?!? Tim hat viel zu teilen und ich musste ihn haben.

Tim hat mein Angebot gerne angenommen und wird diesen Freitag, den 24. September um 7:35 Uhr sein

Tim tippte dann eine LENTHY-E-Mail mit einigen Details und Überraschungen ein, die er enthüllen wollte. Tim ist für den Bären geladen und bereit zu reden. Ich könnte heute Nacht nicht schlafen.

Ist dieses Rockford-Rätsel gelöst? Wir werden es morgen herausfinden. Wenn Sie das Interview verpassen, kommen Sie morgen Nachmittag hierher zurück, wo ich unser Gespräch posten werde.

Dann erzähl es euch allen.

