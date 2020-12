Schwarze Löcher: Theorie verbreitet sich online – leben wir in einem Wurmloch?

Schwarze Löcher wirken mysteriös und gefährlich. Eine Theorie besagt jedoch, dass unser Universum selbst ein Schwarzes Loch sein könnte.

München – Forscher gehen davon aus, dass es bei ist Schwarze Löcher um die Zentren von Galaxien oder sogar ihre Herkunft (* Merkur.de berichtet). Zum Beispiel gibt es in der Mitte unserer Milchstraße ein solches kosmisches Objekt mit einem Namen Schütze A *. Nach Messungen hat das Schwarzes Loch mehr als vier Millionen Mal so groß wie unsere Sonnenmasse* und zieht aufgrund seiner enormen Dichte alles, was ihm zu nahe kommt.

Über die kosmischen Objekte ist bisher nicht viel bekannt – dies wurde erst kürzlich möglich erstes Foto eines Schwarzen Lochs. * Derzeit gibt es jedoch eine gewagte Theorie zu schwarzen Löchern. Demnach sollten nicht nur sehr viele von ihnen in den Zentren von zu finden sein Galaxien von Universum befinden sich. Nach neuen Berechnungen könnte es uns gehören Universum möglicherweise sogar ein Schwarzes Loch Handlung. Zumindest aufmerksame Leser des Lehrbuchs “Moderne Physik” von Gehrke und Koberle machten diese Annahme.

Ein Schwarzes Loch hat die gleiche Masse wie das Universum – Zufall?

In der Arbeit gibt es eine Gleichung für die zeitliche Entwicklung des Skalierungsfaktors – dies gibt die relative Ausdehnung des Universum beim. Das Fachmagazin spektrum.de beantwortet regelmäßig Fragen seiner Leser, von denen einige etwas Ungewöhnliches bemerkten, als sie diese Funktion überprüften. Weil das Masse einer flachen Universum entspricht anscheinend der Masse von einem Schwarzes Loch.

„Das überschaubare Universum liegt in der Größenordnung von 100 Milliarden Galaxien mit durchschnittlich 100 Milliarden Sternen “, wird ein Leser der Handelsmagazin zitiert und weiter: „Da der Durchmesser eines Schwarzen Lochs proportional zu seinem ist Masse der Durchmesser eines entsprechenden Schwarzen Lochs wäre ungefähr […] zehn Milliarden Lichtjahre. Das ist ungefähr so ​​groß wie das Bekannte UniversumWir leben also in einem Schwarzes Loch?

Diese Frage stellte sich aufgrund der unerwarteten Übereinstimmung zwischen den Berechnungen anscheinend einige Leser von spektrum.de, weshalb das Fachmagazin der Theorie und entdeckte einen Fehler in der Gleichung: Die Leser setzen die gleichmäßig verteilt Menschenmassen von Universum mit der zentrierten Massenverteilung von a Schwarzes Loch gleich.

Demnach jedoch Handelsmagazin nicht in Ordnung. Hintergrund ist, dass der Ereignishorizont statisch ist Schwarzes Loch ist die scheinbar sichtbare Kante einer sphärischen Oberfläche, die kein Licht durchlässt – ihr Radius heißt Schwarzschild-Radius.

Fehler in den Berechnungen – Experten klären

Anders ist es beim sogenannten Hubble-Radius das, was aus irdischer Sicht beobachtbar ist Universum definiert und das Licht kann problemlos “in beide Richtungen kreuzen”, wie im Artikel von Handelsmagazin wird erklärt. „Es kommt auf den Beobachter an Schwarzes Loch von wo es ist Horizont Lügen. Der Radius der Stürze ist nur für einen statischen Beobachter in unendlicher Entfernung der Horizont zusammen mit dem Schwarzschild-Radius. “”

Das heißt: Die Horizont ist immer zwischen sich und sich für einen Beobachter Schwarzes Loch – „Auch wenn er es tut Schwarzschild-Radius ist schon nach innen gekreuzt ". Die Antwort auf die Frage, ob es uns gehört Universum Wenn es sich um ein Schwarzes Loch handelt, ist es daher sehr klar: Nein. Das Ergebnis ist daher eher ein Zufall.