Schiff 20 ist bereit für Tests vor dem Flug inmitten zukünftiger Verfeinerungen

Nach dem ikonischen ersten Blick auf einen vollständig integrierten Starship-Stack während der Fit-Checks auf der Orbital Launch Site (OLS)-Unterstützung werden Ship 20 und Booster 4 für den Test vor dem Orbital-Meilenstein des Startversuchs vorbereitet. Schiff 20 ist zurück am Startplatz und besetzt das suborbitale Pad B vor den Testzielen, während Booster 4 die letzten Einzäunungsarbeiten in High Bay durchläuft.

Die Pre-Launch-Kampagne wird fortgesetzt, während SpaceX vorbeugende Maßnahmen für die Zukunft ergreift, mit Änderungen an zukünftigen Starships-Designs und Vorbereitungen, um die Produktion mit einer zweiten, viel größeren High Bay hochzufahren.

Booster 4 / Schiff 20:

Booster 4 (B4), der erste Super Heavy, der fliegt, befindet sich derzeit in High Bay für einen Job, den Elon Musk als “kleine Klempner- und Verkabelungsbehandlung” bezeichnete. Das Triebwerk kehrte am 11. August an den Produktionsstandort zurück, nachdem es vorübergehend in das Schiff 20 bei OLS integriert wurde.

Atemberaubender Blick auf den Fullstack war ein Meilenstein für das Fahrzeug und den Startplatz. Er gab auch eine Bereitschaftserklärung inmitten der unerbittlichen Desinformationskampagne von Blue Origin über die NASA Human Landing System (HLS) Award.

Teil des Anspruchs von Blue Origin enthalten einen Hinweis darauf, dass Starship noch keinen Startplatz hat, freigegeben, wenn der eingebaute Stack auf dem OLS platziert wurde.

Der Meilenstein von Booster 4 kam nach dem Einsatz des ersten Super Heavy, Booster 3, am suborbitalen Startplatz.

Booster 3 (B3) hat an drei Triebwerken einen statischen Brandtest durchgeführt – das erste Mal, dass ein Super Heavy eine Reihe von Raptoren erschossen hat. Obwohl das Potenzial vorhanden war, würde B3 weiterhin neun Motoren testenIhre Pläne wurden aufgrund der Kampagnenbereitschaft von Booster 4 geändert, wie Musk andeutete.

Booster 3 hat inzwischen mit dem Entsorgungsprozess begonnen, wobei Arbeiten am suborbitalen Kissen A durchgeführt werden.

Dieser potenzielle Testfahrplan kann jedoch auf erwartete Meilensteine ​​für Booster 4 hinweisen, sobald er zum Startplatz zurückkehrt.

Bis zum Abschluss der Freigabe von Kissen A aus den Überresten von B3 könnte B4 seinen Platz auf dem Gestell einnehmen und Proof-Tests, kryogene Tests und eine Reihe von statischen Brandtests mit bis zu neun Triebwerken an beiden ermöglichen.

Die Durchführung dieser ersten Testkampagne auf Pad A würde die Arbeiten am orbitalen Startplatz. Die Bereitschaft des OLS-Mounts wird jedoch den besten Ansatz bestimmen, sobald B4 bereit ist, High Bay zu verlassen und auf den Highway 4 abzusteigen, sodass der Super Heavy schließlich direkt zum OLM (Orbital Launch Mount) fahren kann.

Schiff 20 ist bereits wieder am suborbitalen Startplatz und bereitet sich nun auf eine eigene Reihe von Pre-Launch-Tests vor.

Dazu gehört ein erster Test, bei dem das Fahrzeug in der Regel in zwei Stufen mit Stickstoff beschickt wird. Zunächst wird das Fahrzeug zunächst mit Stickstoffgas befüllt, dem sogenannten Umgebungstest, bevor es für den kryogenen Test mit superkaltem Flüssigstickstoff (LN2) beladen wird.

Siehe auch

Bemerkenswerterweise wird das Schiff 20, wenn die Schubzylinder aus dem Puffer B entfernt sind, nur Drucktests unterzogen, abzüglich eines Zylindertests, der Motorbelastungen bei der Zündung simuliert.

Straßensperrungen für diese Teststufe wurden für die kommende Woche ab dem 24. August bekannt gegeben.

Wenn Schiff 20 diese Testmeilensteine ​​​​besteht, wäre die nächste Standardanforderung eine statische Aufnahme des Fahrzeugs, wie es bei früheren Prototyp-Raumfahrzeugen zu sehen war.

Es ist jedoch das erste Raumfahrzeug, das die volle Triebwerksquote besitzt, nämlich drei Raptors auf Meereshöhe und drei Raptor Vacuum (RVac) Triebwerke. Letztere können sicher auf Meereshöhe abgefeuert werden, wie auf den Testständen der McGregor-Anlage von SpaceX zu sehen ist. Das Abschussszenario von RVacs, die im Heck eines Raumfahrzeugs montiert sind, ist jedoch eine Premiere, insbesondere wenn sie nicht einzeln abgefeuert werden.

Zudem ist noch nicht bekannt, ob ein solcher Test vorher oder nachher durchgeführt wird. Wärmeschutzsystem (TPS) für Schiffe 20 wurde komplett installiert.

Derzeit ist das TPS von Schiff 20 nur teilweise installiert, wobei viele Kacheln entfernt und viele weitere mit farbigen Indikatoren markiert sind – wahrscheinlich, um den Zustand der Kachel anzuzeigen, selbst ein Rückfall in das Shuttle-Zeitalter. Irgendwann müssen alle Probleme, die durch diese Markierungen angezeigt werden, durch das Ersetzen der entfernten Kacheln behoben werden.

Musk erwähnte zuvor, dass mehr Kacheln verschifft werden, was zum aktuellen Erscheinungsbild von Schiff 20 führen könnte.

Während der Proof-Tests und statischen Brandtests für das TPS des Schiffes 20 wird eine große Menge an Leistungsdaten erfasst, insbesondere über die beim Zünden des Motors induzierten Vibrationen.

Während all diese Tests möglicherweise lange dauern, könnte der Weg zur Rückkehr von B4 und S20 in einen integrierten Stack nach Ansicht von Elon Musk noch in diesem Monat sein.

Vor einer Woche twitterte Musk, dass “der erste Orbitalstapel von Starship in wenigen Wochen flugbereit sein sollte und nur auf die behördliche Genehmigung wartet.”

Letztendlich, sobald das Fahrzeug in seiner Startkonfiguration ist, wird es einen langwierigen Prozess geben, um die oben genannte behördliche Genehmigung zu bestehen, wobei vor dem Start eine öffentliche Kommentarfrist zur Umgebung ausgelöst wird. Dies muss abgeschlossen sein, bevor die Startlizenz von der Federal Aviation Administration (FAA) erteilt werden kann.

Daher ist die Markteinführung in diesem Jahr – wie kürzlich von SpaceX-Präsidentin und COO Gwynne Shotwell letzte Woche auf einem Branchentreffen zitiert – die größte Hoffnung.

MKO:

Der Orbitalstartplatz ist nach wie vor ein reges Treiben und seine Funktionalität ist ein wichtiger Teil des Fortschritts in Richtung des Orbitalstartversuchs.

Ein funktionierendes GSE-Tanklager (Ground Support Equipment) ist ein Muss, wobei die Arbeiten noch abgeschlossen werden müssen, bevor das Triebwerk in einen eingebauten Starship- und Super Heavy-Stack geladen wird.

Vom Tanklager bis zum Starttisch und dem Integrationsturm werden Treibgasleitungen in einem Graben verlegt. Um den Lagerhof herum wird dann eine Berme zum Schutz vor Explosionen gebaut.

Im neuen Tanklager war letzte Woche etwas Aktivität zu verzeichnen, wobei eine leichte Belüftung aus den GSE-Tanks kam.

Das Tanklager am Orbitalstartplatz ist zum ersten Mal zum Leben erwacht. Unten links: ️https://t.co/OqT9wDX7ER pic.twitter.com/fa8CjL2XiH – Chris Bergin – NSF (@NASASpaceflight) 19. August 2021

Im Tanklager sind es allerdings noch nicht, zwei GSE-Methantanks und vier Kryo-Rümpfe sowie komplette Modifikationen an GSE 1 und 2 vor der Ummantelung mit Kryo-Rümpfen – wie auch bei GSE gefordert 8.

Außerdem müssen die Verbindungen zum Starttisch und dem riesigen Integrationsturm, der jetzt die Skyline von Boca Chica dominiert, fertiggestellt und der Schnelltrennarm (QD) installiert werden, der für die Stromversorgung erforderlich ist Super Heavy-Booster.

Der QD-Arm wird weiterhin vor Ort hergestellt, zusammen mit den faszinierenden Armen, die Booster und Raumschiffe fangen, wenn sie zum Startplatz zurückkehren. „Mechazilla“, wie Musk es nennt, wird jedoch für den Flug von Booster 4 und Ship 20 nicht benötigt, da beide am Ende ihrer Testmission ins Meer krachen.

Sobald es betriebsbereit ist, wird Mechazilla das Fahrzeug auch stapeln, sodass am Startplatz kein Mobilkran eingesetzt werden muss.

Nahe genug. Der Booster und die Arme bewegen sich schneller. Der QD-Arm stabilisiert den Booster für den Schiffskameraden. – Elon Musk (@elonmusk) 13. August 2021

Tag und Nacht wurde an der Startrampe gearbeitet, die die eingebaute Batterie beherbergen wird, mit zwei Düsen für das Schallunterdrückungssystem, das Wasser unter den Raketenauspuff spritzt, um es zu dämpfen die akustische Energie von 29 Raptoren, schon gesichtet.

Fabrik:

Wie üblich wurden bei der Baurate von SpaceX bereits zukünftige Schiffe und Booster am Produktionsstandort vorbereitet.

Die Achterkuppel von Schiff 21 wurde kürzlich ummantelt, während Abschnitte für Booster 5 und sogar Booster 6 in der Anlage gesichtet wurden.

Die aktuelle Entwicklung von Starship wird nur die nächsten Fahrzeuge umfassen, wobei Änderungen bereits im Gange sind, möglicherweise rechtzeitig für Ship 24.

Im Zelt der Nasenspitzenfertigung wurde wieder eine „glatte Nasenspitze“ gesichtet. Diese neue Nase hat eine verbesserte Verarbeitungsqualität und besteht aus viel weniger einzelnen Abschnitten. Anhand der derzeit in Entwicklung befindlichen Nase ist unklar, ob es sich lediglich um eine Scout-Nase handelt oder ob sie in zukünftigen Raumschiffen zum Einsatz kommt.

Was wir jetzt wissen ist, dass sich das Design der Frontklappen ändern wird. Sie werden weiter vorne / oben auf dem Schiff und 120 Grad auseinander (vorher 180 Grad) positioniert, der geschlossene Winkel gegenüber der gefliesten Seite. Diese Modifikation soll mehr Kontrolle über das Schiff bieten und gleichzeitig den festen Teil der Frontklappenstruktur reduzieren.

Trotz der bereits beeindruckenden Produktionsrate hatte Musk bereits bestätigt, dass bald eine neue High Bay gebaut werden würde, die etwas höher und breiter ist und die derzeitige Kapazität von High Bay am Produktionsstandort verdreifacht.

Wahr – Elon Musk (@elonmusk) 21. August 2021

Der Spatenstich hat bereits nördlich des heutigen High Bay begonnen, der Bauzeitplan ist jedoch noch nicht bekannt.

Fotos und Videos zur Verfügung gestellt von Marie (@bocachicagal) und Gary Blair. Zusätzliche Informationen und Artikelunterstützung bereitgestellt von: Adrian Beil, Evan Packer, Ryan Weber, Justin Davenport, Diplom, und Justin Mooney.

