Fußball-Premier League könnte wie Rugby mit Fouls-Ansatz werden – Solskjaer

Manchester United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer hat gesagt, dass die Premier League bei Fouls eher wie Rugby denn wie Fußball aussehen könnte, wenn die Schiedsrichter nach dem 1:1-Unentschieden seiner Mannschaft am Sonntag in Southampton weiterhin Nachsicht zeigen.

Solskjaer hat behauptet, Bruno Fernandes sei von Jack Stephens von den Saints in Vorbereitung auf das erste Spiel der Hausherren in der ersten Hälfte gefoult worden, das von Fred als Eigentor gegeben wurde. Mason Greenwood glich nach der Pause für United aus, obwohl Southampton die besten Siegchancen hatte.

“Es ist ein Foul, er (Stephens) überquert Bruno, mit Arm und Hüfte über ihm. Wir können jetzt nicht von einem Extrem Volleyball oder Basketball in der letzten Saison zum Rugby wechseln.”, sagte Solskjaer auf einer Pressekonferenz. “Ich mag die nachsichtigere Art, es ist mehr Männerfußball, aber es ist immer noch ein Foul.”

Solskjaers Kommentar kommt einen Tag, nachdem Liverpool-Trainer Jürgen Klopp den Schiedsrichter beim 2:0-Heimsieg seiner Mannschaft gegen Burnley zugeschlagen hat, und verglich das körperliche Spiel von Sean Dyches Mannschaft mit Wrestling. Englands hochrangige Offizielle wurden ermutigt, in dieser Saison eine höhere Schwelle für Fouls festzulegen.

“Ich dachte, es wäre ein Foul, aber es ist die Entscheidung des Schiedsrichters (Craig Pawson) am Ende des Tages, und wir können uns nicht darauf einlassen”, sagte United-Stürmer Greenwood. “Ich verstehe, dass sie mehr Herausforderungen zulassen werden, um das Spiel am Laufen zu halten, was eine gute Idee ist, aber wenn es ein Foul gibt, gibt es ein Foul.”

HASSENHÜTTL-GENEHMIGUNG Southampton-Chef Ralph Hassenhuettl sagte, er begrüße den Ansatz und fügte hinzu, dass der englische Fußball von Anfang bis Ende für seinen Stil bekannt ist.

„Ich war schon immer ein großer Fan davon, das Spiel ein bisschen mehr laufen zu lassen. Deshalb habe ich den englischen Fußball ehrlich gesagt geliebt. Deshalb unterscheidet sich der englische Fußball durch diese Situation von anderen Ligen.“, erklärte er. Der österreichische Trainer beklagte auch, dass seine Mannschaft nicht alle drei Punkte holen konnte, nachdem Stürmer Adam Armstrong durch eine schöne späte Parade von United-Torhüter David de Gea verwehrt worden war.

“Schade, wir hatten auch nach dem Ausgleich einige Chancen auf den Sieg, aber eine fantastische Leistung von unserer Seite”, sagte er. “Wir haben in der zweiten Halbzeit die Form komplett verändert und ich habe noch nicht so viele Chancen für Manchester United gesehen. Wichtig ist der erste Punkt der Saison und absolut verdient.”

Solskjaer fügte hinzu: „Es ist ein Spiel, das sie gewinnen können, wir können gewinnen.“ Wir hätten ein paar Tore erzielen können und sollen. Als sie ein Tor erzielten, haben wir ein bisschen den Verstand verloren. Nach der Halbzeit waren wir wieder gut, bis wir trafen und dann im letzten 15:20 an Schwung verloren und unsere Form verloren.”

