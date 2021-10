Scheich Mohammed bin Rashid teilt neues Bild vom Mars, das von Hope Probe aufgenommen wurde

Scheich Mohammed bin Rashid, Vizepräsident und Herrscher von Dubai, teilte ein neues Foto des Mars, das von der Hope-Sonde aufgenommen wurde.

Er sagte am Samstag, dass die Daten, die Hope gesammelt habe, größere Mengen an Sauerstoff zeigten, als auf dem Roten Planeten erwartet.

Die Vereinigte Arabische Emirate hat auch damit begonnen, die erhaltenen Daten mit Wissenschaftszentren auf der ganzen Welt zu teilen.

Das Bild war von den nördlichen Teilen von März.

Hoffnung Mission besteht darin, die obere und untere Atmosphäre des Planeten zu untersuchen. Das Team der Emirates Mars Mission wird in den kommenden Wochen weitere Ergebnisse bekannt geben.

Der Orbiter hat auch Tausende von Bildern zurückgegeben, die der wissenschaftlichen Gemeinschaft helfen, die Marsoberfläche besser zu verstehen.

Die Daten beinhalten eine bahnbrechende Erkenntnis, dass die Marsatmosphäre mehr Sauerstoff enthält als erwartet.

Das am Samstag geteilte Bild zeigt die Frühlingssaison im nördlichen Teil des Planeten, wobei die Region Tharsis Montes auf der linken Seite drei große Schildvulkane beherbergt.

Nach dem Eintritt in die Umlaufbahn am 9. Februar begann die Sonde mit der Erfassung wissenschaftlicher Daten über die Gaskonzentrationen in der oberen Atmosphäre des Planeten. Gase umfassen Wasserstoff, Sauerstoff und Kohlenmonoxid.

Der erste Datensatz wurde veröffentlicht im Einklang und steht zum kostenlosen Download bereit.

Die neuesten Erkenntnisse zeigen, dass atomarer Sauerstoff und Kohlenmonoxid in der Atmosphäre häufiger vorkommen als bisher angenommen.

Die Daten zeigen dramatische Schwankungen der Konzentrationen der beiden Gase.

“Diese Beobachtungen enthalten völlig unerwartete Merkmale und wir glauben, dass sie weitreichende Konsequenzen für unsere bestehenden Modelle der Marsatmosphäre und unser Verständnis ihres Verhaltens haben werden”, sagte Hessa Al Matroushi, Chefwissenschaftlerin der Emirates-Mission im März.

„Wir haben einfach nicht mit Strukturen dieser Größenordnung und Komplexität geplant. “

Vorhandene Daten hatten gezeigt, dass die Atmosphäre des Planeten extrem dünn ist und verschwindet, wobei Sauerstoff und Wasserstoff entweichen und die Existenz von Leben unmöglich gemacht wird.

Die von der Emirates-Mars-Mission gesammelten Forschungsergebnisse werden dazu beitragen, ein solideres Modell der Marsatmosphäre und ihrer Wechselwirkung mit der Sonnenstrahlung zu erstellen.

Es kann Wissenschaftlern auch helfen zu verstehen, warum und wie der Mars, der möglicherweise einst das Leben in der Antike unterstützt hat, weiterhin seine Atmosphäre verliert.

Die neuen Beobachtungen deuten auch auf ungewöhnliche Turbulenzen in der Atmosphäre aufgrund der hohen Dichte von atomarem Sauerstoff hin.

„Es war so unerwartet, dass wir zunächst dachten, dass die Strukturen Artefakte im Bild sein könnten, die durch verunreinigendes Licht mit längeren Wellenlängen verursacht werden, als das Instrument abweisen soll“, sagte Justin Deighan, stellvertretender wissenschaftlicher Leiter der Mission.

„Wir haben erwartet, dass wir eine relativ gleichmäßige Sauerstoffemission bei 130,4 Nanometern auf dem gesamten Planeten beobachten, und dennoch sind wir mit unvorhergesehenen Helligkeitsschwankungen von 50 % oder mehr konfrontiert.

„Das wissenschaftliche Team verfeinert derzeit seine Modelle, um eine solide Interpretation dieser Ergebnisse zu ermöglichen. Es ist sehr aufregend, auf diese Weise herausgefordert zu werden. Dies ist genau die Art von Wissenschaft, die die Mission verfolgen sollte.

Dieses Bild, das vom Ultraviolett-Spektrometer der Raumsonde Hope (eines der drei wissenschaftlichen Instrumente) aufgenommen wurde, zeigt Sonnenlicht, das von der ausgedehnten Wolke aus atomarem Wasserstoffgas reflektiert wird, die den Planeten Mars umgibt. Sonnenlicht ist nur in Form einer dunklen Scheibe sichtbar, die im Gasnebel verborgen ist. Das Mars-Missionsteam von Emirates sagte, keine andere Mission habe zuvor solche Aufnahmen gemacht.

Die Daten werden Wissenschaftlern helfen zu verstehen, warum und wie der Mars, der einst das Leben in der Antike unterstützt haben könnte, den größten Teil seiner Atmosphäre verloren hat.

Drei Instrumente an der Raumsonde ermöglichten es, wissenschaftliche Daten zu sammeln.

Das Ultraviolett-Spektrometer misst Partikel, die vom Planeten entweichen, während das Infrarot-Spektrometer Bilder bei verschiedenen Infrarotwellenlängen erstellt.

Hunderte von hochauflösenden Bildern des Planeten wurden vom Exploration Imager aufgenommen, wobei spezielle Filter verwendet wurden, um Wissenschaftlern dabei zu helfen, Dinge wie Eis in der Atmosphäre, kleine Eispartikel von Wasser, Ozon und Staubstürme zu lernen.

Wissenschaftler des Teams der Emirates Mars Mission werden auf dem International Astronautical Congress, der vom 25. bis 29. Oktober in Dubai stattfindet, über die neuesten Erkenntnisse informieren.

Die Vereinigten Arabischen Emirate waren das erste arabische Land, das eine Sonde zum Mars schickte, als Hope im Februar begann, den Planeten zu umkreisen.

Die Mission ist Teil des ehrgeizigen und expandierenden Weltraumprogramms der Vereinigten Arabischen Emirate, das diese Woche angekündigt hat, Besuchen Sie die Venus und erkunden Sie sieben Asteroiden im Asteroidengürtel.

Update: 10. Oktober 2021, 4:55 Uhr