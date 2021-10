Wolfsberger AC vs. Salzburg Vorhersage, Vorschau, Team-News und mehr

Der Wolfsberger AC empfängt am Samstag in der Lavanttal-Arena Salzburg mit drei Punkten in der österreichischen Bundesliga.

Die Hausherren sind nach einem 6:1-Auswärtssieg gegen den ASV Siegendorf im OFB-Pokal am Dienstag ins Spiel eingestiegen. Mattaus Taferner spielte in der ersten Halbzeit einen Doppelpack in die Niederlage.

Salzburg dominierte auch bei der 0:8-Heimniederlage gegen Kasdorf im selben Wettbewerb am Mittwoch.

Schaut euch den 8:0-Sieg gegen Kalsdorf an

Die Gäste führen nach wie vor die Tabellenspitze an. Auf dem Weg zum neunten Meistertitel in Folge sammelten sie in acht Spielen die meisten Punkte. Mit neun Punkten in acht Spielen belegt Wolfberger den vierten Platz.

Wolfsberger AC gegen Salzburg Head to Head

Salzburg hat in den letzten 38 Spielen gegen den Wolfsberger AC 20 Siege eingefahren. Beide Teams haben sich die Beute 13 Mal geteilt, während die Gastgeber in fünf Spielen siegreich waren.

Ihr letztes Aufeinandertreffen war im April, als David Affrengruber das eigene Heimtor durch den späten Treffer von Karim Adeyemi stornierte, um den Ausgleich zu sichern.

Salzburg ist das einzige Team, das in diesem Quartal einen 100-prozentigen Liga-Rekord aufzuweisen hat und durch seinen nachdrücklichen Start einen Vorsprung von sieben Punkten an die Spitze verschafft. Die Gastgeber haben in allen Wettbewerben vier der letzten sechs Spiele gewonnen.

Wolfsberger Fitness Guide (alle Wettkämpfe): WDLWW

Salzburg Fitnessguide (alle Bewerbe): WWDWW

Wolfsberger AC vs. Salzburg Team News

Wolfsberger AC

Christopher Wernitznig (Muskelkrämpfe) und Michael Novak (Muskelverletzung) fielen beide wegen Fitnessproblemen aus. Für die Heimmannschaft gibt es kein Federungsproblem.

Verletzungen: Christopher Wernitznig, Michael Novak

Suspension: Nichts

Salzburg

Sekou Koita (Knie) und Albert Vallci (Achillessehne) stehen nicht zur Auswahl. Zlatko Junuzovic wird sich einem späten Fitnesstest unterziehen, um festzustellen, ob er sich von einer Fersenverletzung erholt.

Maximilian Wober kämpft mit einer Krankheit und steht im Abseits, während Verteidiger Bernardo die letzten beiden Spiele mit Knieproblemen verpasst hat. Es gibt Zweifel für das Spiel, Kamil Piatkowski humpelte im letzten Spiel und ist auch unsicher.

Oumar Solet hat sich beim Sieg gegen Rapid Vienne verletzt und ist möglicherweise nicht rechtzeitig für dieses Spiel in Form.

Verletzungen: Sekou Koita, Albert Vallci, Maximilian Wober

Zweifelhaft: Zlatko Junuzovic, Oumar Solet, Bernardo, Kamil Piatkowski

Suspension: Nichts

Wolfsberger AC vs. Salzburg prognostiziert XI

Wolfsberger prognostiziert XI (4-3-3): Alexandre Kofler (GK); Jonathan Scherzer, Luka Lochoshvili, Dominik Baumgertner, Amar Dedic; Kai Stratznig, Mario Leitgeb, Eliel Peretz; Michael Liendl, Tai Baribo, Thorsten Rocher

Salzburg prognostiziert XI (4-4-2): Philipp Kohn (GK); Andreas Ulmer, Max Wober, Jérôme Onguene, Rasmus Kristensen; Nicolas Seiwald, Mohamed Camara, Nicolas Capaldo, Luka Sucic; Karim Adeyemi, Chukwubuike Adamu

Prognose Wolfsberger AC gegen Salzburg

Salzburg ist einer der überwältigenden Favoriten und trotz Auswärtsspiel haben die Gäste noch zu viel für Wolfsberger zu tun.

Lesen Sie auch

Die Mannschaft von Jesse Marsch war in der Offensive nicht so hektisch wie sonst, aber wir unterstützen sie dennoch, um mit einem komfortablen Sieg die drei Punkte leicht zu holen.

Vorhersage: Wolfsberger 0-2 Salzburg