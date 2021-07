Saturn in Opposition: Wie man beobachtet, wie sich der Ringplanet mit der Erde ausrichtet

NASA, ESA, A. Simon (Goddard Space Flight Center), MH Wong (University of California, Berkeley) und das OPAL-Team



Saturn mit seinen herrlichen Ringen ist ein Juwel am Nachthimmel, und eine hervorragende Gelegenheit zur Saturn-Beobachtung bietet sich an. Die Nacht vom Sonntag, den 1. August, und den Morgen vom Montag, den 2. August, wird die Opposition des Planeten markieren – wenn er mit der Sonne ausgerichtet ist und die Erde in der Mitte steht, wie ein himmlisches Sandwich.

In seinem täglichen Himmelsbeobachtungsführer, NASA angerufen am frühen Montagmorgen als Hauptsendezeit. “Saturn steht an diesem Datum direkt vor der Sonne der Erde. Zum Zeitpunkt der Opposition ist er die ganze Nacht sichtbar und erreicht seinen Höhepunkt gegen Mitternacht”, sagte die Raumfahrtbehörde.

Der Gasriese Jupiter wird diesen Monat auch an der Oppositionsaktion teilnehmen, deren großes Datum auf den 19. August festgelegt ist. Wie bei Saturn wird er die ganze Nacht hindurch sichtbar sein und gegen Mitternacht seinen Höhepunkt erreichen.

Die jährliche Opposition bedeutet normalerweise, dass ein Planet heller als gewöhnlich ist, aber die Notizen des Minnesota Institute of Astrophysics “Der Unterschied wird angesichts der Entfernung, in der Jupiter und insbesondere Saturn umkreisen, kaum wahrnehmbar sein.”

EIN Sternenbeobachtungs-App kann Ihnen helfen, den Standort von Saturn zu bestimmen, der nach Einbruch der Dunkelheit im Osten aufgehen wird. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um Ihr Fernglas für einen genaueren Blick herauszuholen. Besser noch, ein kleines Teleskop kann helfen, die historischen Ringe des Planeten zu fokussieren. Mit der richtigen Ausrüstung können Sie sogar seinen größeren Titan-Mond sehen, der wie ein Lichtpunkt in der Nähe aussieht.

Sie müssen den Gegner nicht auf die Nase schlagen, um die Show zu genießen. Der Ringed Planet sollte tagelang auf beiden Seiten des Hauptereignisses am Nachthimmel leicht zu erkennen sein. Das gleiche gilt für Jupiter. Der August ist ein perfekter Monat, um die Planeten zu beobachten.

zu verfolgen CNETs Weltraumkalender 2021 um in diesem Jahr über die neuesten Weltraumnachrichten auf dem Laufenden zu bleiben. Sie können es sogar zu Ihrem eigenen Google-Kalender hinzufügen.