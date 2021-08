Sambias Hakainde Hichilema als Präsident vereidigt, der seltene Sieg des afrikanischen Oppositionsführers

Hichilema wurde am Dienstagmorgen in einer Zeremonie eingeweiht, an der Führer wie die tansanische Präsidentin Samia Suluhu Hassan und der malawische Führer Lazarus Chakwera teilnahmen.

Auch Sambias zweite weibliche Vizepräsidentin, Mutale Nalumango, wurde bei der Zeremonie vereidigt.

Hichilema schlug den amtierenden Präsidenten Edgar Lungu bei seinem sechsten Versuch, Herrscher über Sambia zu werden, mit fast einer Million Stimmen.

Es war eine überraschende Wende für den als HH bekannten Politiker – Hichilema verbrachte 2017 mehrere Monate im Gefängnis, was weithin als politisch motivierter Landesverrat angesehen wurde. Die Anklage wurde unter starkem internationalen Druck fallen gelassen.

Nachdem er zunächst angedeutet hatte, dass er das Ergebnis anfechten könnte, wandte sich Lungu nach den Wahlen an die Nation und sagte: “Aufgrund der in den Endergebnissen veröffentlichten Enthüllungen werde ich die verfassungsrechtlichen Bestimmungen für einen friedlichen Machtwechsel einhalten.”

Trotz der frühen Niederlage wurde Lungu von einem Teil der Zuschauer ausgebuht, als er sich auf die Bühne des überfüllten Heroes-Stadions in der Hauptstadt Lusaka begab, um die Macht abzugeben.

Hichilema nannte den Dienstag in einem Tweet vor der Zeremonie die “neue Morgendämmerung in Sambia”. “Während ich hier in unserem Fahrzeug sitze, das zum Heroes Stadium gefahren wird, sehe ich Liebe, Freude und Jubel, während die Menschen auf unserem Weg die Straßen säumen. Ich bin überwältigt von Dankbarkeit. Ich liebe euch alle so sehr”, fügte er hinzu. .

Ein Beispiel für Afrika

Auch Oppositionsführer aus anderen afrikanischen Ländern waren zu der Veranstaltung eingeladen.

Nelson Chamisa, Oppositionsführer in Simbabwe, sagte gegenüber CNN: “Dies ist ein wichtiger und fantastischer Schritt für das, was für die Zukunft Afrikas möglich ist. Sambia ist eine Inspiration für die Sturheit der Demokratie der Nachzügler. Starke Institutionen sind für eine effektive Machtübertragung unerlässlich.” und fließende Übergänge”, sagte er in einer Stellungnahme, als er nach der Bedeutung der heutigen Amtseinführung gefragt wurde.

Chamisa fügte hinzu, dass Sambia ein großartiges Beispiel für die Nachahmung auf dem Kontinent sei.

„Afrika im Allgemeinen und Simbabwe im Besonderen brauchen Führer, keine Führer, starke Institutionen – keine starken Männer. Führer müssen führen und gehen, dienen und gehen. Simbabwe muss frei und demokratisch sein fragte, was die Botschaft für Simbabwe sei.

Dies ist das dritte Mal, dass die Macht friedlich von einer Regierungspartei auf eine Opposition übergegangen ist, seit die südafrikanische Nation 1964 von Großbritannien unabhängig wurde.

Es gab eine große Beteiligung, hauptsächlich junge Leute, einige kamen in College-Kleidern, um gegen den Mangel an Arbeitsplätzen nach dem Abschluss zu protestieren.

Joseph Kalimbwe, ein junger Vertreter von Hichilemas UPND-Partei, sagte gegenüber CNN.

„Die jungen Leute haben uns die Stimme gegeben. Vier Millionen junge Menschen zwischen 18 und 24 Jahren haben sich zur Wahl angemeldet. Die Beteiligung war riesig und es war sehr persönlich für sie. Sie wollen sicherstellen, dass die Fehler ihrer Eltern korrigiert werden. Sie haben für unseren Führer gestimmt, weil er bessere Richtlinien und Ideen hat und unsere staatlichen Institutionen stärken kann.