Das fehlende Branding von Activision in Call of Duty Vanguard ist eine “kreative Entscheidung”

Mein Name ist Guy Incognito

An diesem Wochenende erscheint die erste spielbare Alpha für den diesjährigen Einstieg in die Milliarde Dollar Ruf der Pflicht Franchise, Die Avantgarde der Ruf der Pflicht. Während Preloads jetzt auf PlayStation-Plattformen verfügbar sind, sind diejenigen, die den WWII-Shooter starten (als die Kabeljau Insider zu Charlie Intel) waren angesichts der Avantgardedie beharrliche Entscheidung, das Markenimage des Herausgebers aufzugeben.

Natürlich bin ich ziemlich witzig. Ruf der Pflicht ist bekanntlich die größte Marke im Portfolio von Activision – eine einfache Tatsache, auf die das Unternehmen seit über einem Jahrzehnt stolz ist. Allerdings im Trailer für Ruf der Pflicht Avantgarde, die Vorbestellungsseite der folgenden, und Auf dem Titelbildschirm der ankommenden Alpha entschied sich Activision, seinen Firmennamen nicht in einem lesbaren Format zu drucken – ein sehr Anti-Activision-Schritt, den der Herausgeber Stephen Tolito von Axios Gaming als “kreative Wahl“.

Dies hat natürlich zu vielen Augenrollen in der Branche geführt. Es braucht nicht viel Gewicht, um zu der Meinung zu gelangen, dass Activision – derzeit beteiligt in einer sehr elenden Belästigungs- und Diskriminierungsklage über seine Tochtergesellschaft Blizzard Entertainment – entscheidet sich, seinen Kuchen zu haben und ihn auch zu essen. Die Werbung für die umsatzstärkste Veröffentlichung des Jahres ist für den Verlag von entscheidender Bedeutung, aber er ist sich bewusst, dass der Firmenname derzeit eine verdiente Bürde trägt.

Es ist nicht so sehr der Akt, die Marke nicht zu zeigen, der mich die Stirn runzeln lässt, sondern die Vorstellung, dass wir alle danach glauben müssen Jahrzehnte um sein Gesicht überall zu spritzen Ruf der Pflicht Franchise, das Dies In diesem Jahr wurde die kreative Entscheidung getroffen, die Marke Activision aus den Marketingmaterialien zu entfernen. Tatsächlich könnte man argumentieren, dass die Wahl das erleichtert hat, was gemeinhin als . bezeichnet wird Der Streisand-Effekt, ironisch bringend sogar mehr Vorsicht vor der Situation, als wenn Activision nicht sein typisches Ad-Nauseum-Branding präsentiert hätte. Einige könnten natürlich noch weiter gehen und darauf hindeuten, dass alle Aufmerksamkeit ist gute Aufmerksamkeit, und so ist dieses ganze Debakel der „kreativen Entscheidung“ eigentlich ein krasses, aber brillantes Marketing. Wir sind durch den Spiegel, die Menschen usw.

In jeder Hinsicht, Die Avantgarde der Ruf der Pflicht wird im November starten und Gangbuster verkaufen. Es ist Kapitalismus. Und eine unausweichliche Wahrheit, unabhängig davon, ob Activision seinen Namen im Marketing anzeigt oder nicht. Es werden Millionen von Dollar einfließen – das ist sicher – und das Beste, was man hoffen kann, ist, dass Activision Blizzard für die Verantwortung verantwortlich gemacht wird Vorwürfe seiner Mitarbeiter durch die Gerichte, wodurch letztendlich eine viel sicherere, respektvollere und gesündere Arbeitsumgebung für diejenigen geschaffen wird, die unermüdlich genau die Produkte entwickeln, die Millionen von Dollar einbringen.