Russland Ukraine: Die US-Fluggesellschaft unterstützt die NATO, um der Bedrohung durch eine Invasion entgegenzuwirken, während die Spannungen den Höhepunkt erreichen

Ein Flugleiter des Trägers der United States Navy zeigt auf den Jet und gibt grünes Licht für ein katapultähnliches System, um das Flugzeug an den Rand einer scheinbar unmöglich kurzen Landebahn zu schleudern.

Innerhalb von Sekunden ist es in der Luft und fast außer Sichtweite.

Dieser komplizierte Prozess ist einer, den Piloten und Besatzung dieses Trägers der Nimitz-Klasse – ein Symbol der US-Militärmacht – immer und immer wieder mit unheimlicher Präzision wiederholen. Und sie tun dies unbeeindruckt von den Umständen ihrer Anwesenheit in der Adria, während die Spannungen zwischen den USA und Russland ihren Siedepunkt erreichen.

Dies ist das erste Mal seit dem Ende des Kalten Krieges, dass eine Flugzeugträger-Streikgruppe, zu der die Truman und fünf weitere Schiffe gehören, die sie eskortieren (plus mindestens ein oder zwei U-Boote, deren Anwesenheit nie öffentlich anerkannt wird), unter dem Kommando der NATO steht.

„Dies ist das erste Mal, dass ich mit der NATO auf einem Flugzeugträger arbeite“, sagte F/A-18-Kampfjetpilot Lt. Cmdr. Alex Tidei gegenüber CNN.

„Für viele unserer Piloten ist es das erste Mal – das war also eine großartige Erfahrung“, fügte er hinzu, scheinbar unbeeindruckt von den Spannungen um ihn herum.

Die Truman – die 90 Flugzeuge an Bord hat, darunter eine Flotte von F/A-18 – war Mitte Dezember auf dem Weg in den Nahen Osten, aber das Pentagon beschloss, sie in Europa zu behalten, als die Spannungen zu eskalieren begannen.

Hinterer Adm. Curt Renshaw, Kommandeur der Strike Group Eight, zu der Truman gehört, sagte gegenüber CNN: „Ich denke, es sendet die Botschaft an die Verbündeten, dass sie auf uns zählen können. Wir fühlen uns unseren Allianzen oder Partnerschaften verpflichtet – wir können es überall auf der Welt zu betreiben, Plug-and-Play.“

Mit der Truman in der Nähe europäischer Küsten können ihre Jets den größten Teil Osteuropas in weniger als einer Stunde erreichen, und ihre Präsenz in der Region gibt NATO-Mitgliedern wie Bulgarien, Rumänien und Polen zusätzliche Sicherheitsgarantien.

Während US-Präsident Joe Biden erklärt hat, dass die USA nicht militärisch eingreifen, sondern eher Wirtschaftssanktionen verhängen werden, wenn Russland weiter in die Ukraine einmarschiert, hat er beschlossen, seine Abschreckungsfähigkeiten in Europa zu verstärken.

Am Mittwoch genehmigte das Pentagon die Stationierung zusätzlicher Truppen an der Nato-Ostflanke.

„Es stimmt völlig mit dem überein, was ich (dem russischen Präsidenten Wladimir) Putin am Anfang gesagt habe“, sagte Biden am Mittwoch gegenüber Kaitlan Collins von CNN.

„Solange er aggressiv handelt, werden wir sicherstellen, dass wir unseren NATO-Verbündeten und Osteuropa versichern, dass wir da sind und Artikel V eine heilige Verpflichtung ist“, sagte Biden und verwies auf den Eckpfeiler des NATO-Bündnisses: Ein Angriff auf einen Verbündeten gilt als Angriff auf alle.

Und darauf bereiten die Truman-Übungen vor.

„Was wir strategischen Entscheidungsträgern bringen, ist, dass wir in der Lage sind, absolut perfekt auszuführen und uns mit Partnern zu integrieren“, sagte Renshaw und fügte hinzu: „Wenn wir auf taktischer Ebene in unserem Spiel sind, dann das das ermöglicht die Optionen, die meiner Meinung nach die leitenden Entscheidungsträger tun müssen.“

Die Truman hat gerade eine zweiwöchige Übung mit NATO-Verbündeten in der Adria abgeschlossen, zusammen mit norwegischen und türkischen Kriegsschiffen, zusätzlichen Schiffen und Flugzeugen aus anderen NATO-Mitgliedstaaten.

An der Übung waren nach Angaben des Bündnisses Tausende Nato-Streitkräfte beteiligt.

Lt.Cmdr. Jeannette Lazzaro, die die E-2 Hawkeye der US-Marine fliegt – ein Frühwarnflugzeug, das eine Schlüsselrolle bei der Koordinierung mit den NATO-Verbündeten spielt – sagte gegenüber CNN, sie mache sich keine Sorgen über die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und Russland.

Dennoch hält sie die Übungen für wichtig, um sicherzustellen, dass die USA und die Nato „alle zusammenarbeiten“.

„Wenn wir jemals etwas tun müssen, sind wir alle auf derselben Seite“, sagte sie.