Österreich beginnt mit der nationalen Sperrung, um die steigenden Infektionen zu bekämpfen

WIEN (AP) – Österreich ist am frühen Montag in einen landesweiten Lockdown gegangen, um das steigende Coronavirus zu bekämpfen Infektionen, ein Schritt, der von anderen europäischen Regierungen genau beobachtet wird, die mit nationalen Ausbrüchen zu kämpfen haben, die die Gesundheitssysteme belasten.

Die Maßnahmen werden voraussichtlich maximal 20 Tage dauern, werden aber nach 10 Tagen neu bewertet. Sie erfordern, dass die Menschen zu Hause bleiben, abgesehen von grundlegenden Gründen wie dem Einkaufen von Lebensmitteln, dem Gang zum Arzt und dem Sport. Restaurants und die meisten Geschäfte müssen schließen und größere Veranstaltungen werden abgesagt. Schulen und Kitas können geöffnet bleiben, Eltern werden jedoch angehalten, ihre Kinder zu Hause zu lassen.

Österreich hofft, die Maßnahmen am 13. Dezember aufzuheben, kann aber eine weitere Sperrung der Ungeimpften aufrechterhalten.

Die neuen Sperrmaßnahmen traten einen Tag in Kraft, nachdem viele Österreicher hastig einen letzten Tag in Kaffeehäusern und Weihnachtsmärkten im ganzen Land verbracht hatten.

Die Weihnachtsmärkte im Zentrum von Wien waren am Sonntag voll mit Menschen, die begierig darauf waren, Geschenke zu kaufen und eine letzte Runde warmer Getränke und Speisen zu genießen. Auf dem Weihnachtsmarkt Freyung in Wien tranken Alexandra Ljesevic und ihre Schwester Anna Glühwein und Punsch zwischen Holzständen und funkelnden Weihnachtslichtern.

„Es ist die letzte Chance, die Weihnachtszeit und Stimmung zu spüren“, sagte Alexandra Ljesevic.

Die Schwestern sagten, sie fühlten sich glücklicher als die meisten anderen, da ihre Jobs nicht von der Sperrung betroffen seien. Aber sie sind nicht optimistisch, dass die Dinge so schnell wieder geöffnet werden, wie die Behörden hoffen.

„Es wäre seltsam, wenn sie in 20 Tagen sagen würden: ‚Okay, für geimpfte Menschen können Sie frei gehen‘, wenn die Krankenhäuser immer noch überfordert sind“, sagte Anna Ljesevic. „Das ist der einzige Grund, warum wir den Lockdown überhaupt brauchen.“

Auch Bundeskanzler Alexander Schallenberg kündigte am Freitag an, dass auch Österreich ab 2. Februar ein Impfmandat einführen werde. 1. Die Details, wie das Mandat funktionieren wird, sind noch nicht klar.

In einem Interview am Sonntag im Kurier sagte Schallenberg, es sei „traurig“, dass die österreichische Regierung auf ein Mandat zurückgreifen müsse, um sicherzustellen, dass genügend Menschen geimpft werden. Knapp 66 % der 8,9 Millionen Österreicher sind vollständig geimpft, eine der niedrigsten Raten in Westeuropa.

Am Samstag meldete Österreich 15.297 Neuinfektionen, nach einer Woche, in der die täglichen Fälle 10.000 überstiegen. Krankenhäuser, insbesondere in den am stärksten betroffenen Regionen Salzburg und Oberösterreich, sind überfordert, da die Zahl der Coronavirus-Patienten auf Intensivstationen steigt.

Schallenberg sagte, er und andere Beamte hätten diesen Sommer gehofft, dass eine neue Sperrung nicht notwendig sein würde, und es sei eine schwierige Entscheidung, eine zu verhängen, die geimpfte Personen betreffe.

„Dass die Freiheiten der Menschen wieder eingeschränkt werden müssen, ist, glauben Sie mir, auch für mich schwer zu ertragen“, sagte er.

Die neuen Maßnahmen, insbesondere das Impfmandat, stoßen bei einigen Österreichern und Impfskeptikern auf heftigen Widerstand. Ein Samstagsprotest In die Hauptstadt Wien zog es laut Polizei 40.000 Menschen, darunter Mitglieder rechtsextremer Parteien und Gruppierungen.

Innenminister Karl Nehammer sagte am Sonntag, dass sich die Anti-Coronavirus-Protestszene des Landes radikalisiere.

An den Anti-Impf-Protesten habe sich eine „äußerst heterogene Gruppe von Menschen“ beteiligt, sagte Nehammer laut Österreichischer Presseagentur und fügte hinzu, darunter seien besorgte Bürger, aber auch Rechtsextreme und Neonazis.

Die Sperrung ist die strengste Maßnahme, die österreichische Beamte eingeführt haben, um eine vierte Welle von Infektionen und Todesfällen zu bekämpfen. Anfang dieses Monats versuchte die Regierung zunächst, ungeimpfte Personen unter Druck zu setzen, um die Impfung zu erhalten, und verbot ihnen Restaurants, Hotels und Großveranstaltungen. Dann führten Beamte Sperrmaßnahmen nur für ungeimpfte Personen durch.

Nehammer sagte am Sonntag, dass die Polizei laut APA in nur einer Woche 150.000 Kontrollen durchgeführt habe, um zu sehen, ob Menschen außerhalb ihrer Häuser die neuen Regeln einhalten.

Am Weihnachtsmarktsonntag auf dem berühmten Wiener Rathausplatz tranken Rene Schlosser und Silvia Weidenauer Glühwein aus herzförmigen roten Krügen. Sie kamen für diesen Tag aus ihrem Zuhause im österreichischen Waldviertel, um einen Blick auf die Märkte zu werfen, bevor alles geschlossen wurde.

„Das muss man akzeptieren“, sagte Weidenauer über den Lockdown. „Es gibt keine andere Möglichkeit. Man kann nur hoffen, dass diese Tage, in denen alles geschlossen ist, tatsächlich eine Wirkung zeigen.“

