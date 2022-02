Google hat die verbesserte Android-Funktion „Auf einen Blick“ entfernt

Bild : Google

BEIM Glance auf Android präsentiert kontextbezogene Informationen auf dem Start- und Sperrbildschirm eines Telefons, sodass Benutzer relevante Details schnell anzeigen können, ohne durch Apps scrollen zu müssen. In seinem jetzigen Zustand, bei a Glance enthält grundlegende Informationen wie aktuelle Wetterbedingungen und Kalenderbenachrichtigungen, aber es scheint, dass Google zu einem bestimmten Zeitpunkt viel ehrgeizigere Ziele für diese Funktion hatte.

Google versuchte anscheinend, At a zu erweitern Glance, um weitere Apps und Dienste zu integrieren und die Funktionalität je nach Standort und Tageszeit anzupassen. Diese Offenbarung stammt von Android-Autorität, unter Berufung auf unbenannte „vertrauenswürdige Quellen“, die Screenshots bereitgestellt haben, die ein fortschrittliches Auf einen Blick-Widget für den Start- und Sperrbildschirm (Codename Smartspace) zeigen. Die Funktion präsentierte den Benutzern eine Vorschlagsblase, die beim Drücken eine vollständige Benutzeroberfläche enthüllte, die sich je nach Ihrer Aktivität und Tageszeit dynamisch änderte.

Bild : Android-Autorität

Zum Beispiel hätte das Tippen auf ein „Gute Nacht“-Symbol auf dem Sperrbildschirm Infokarten mit Smart-Home-Steuerungen, Alarmen sowie Schlaf- und Meditationsgeräuschen angezeigt. Wenn Sie im Laden waren, das To a Das Glance-Symbol kann „Bei Whole Foods“ sagen und Ihre Einkaufsliste, den Strichcode Ihrer Kundenkarte und Google Pay anzeigen. Noch ein Screenshot zeigt, wie sich das Element in einen Bahnhof verzerren würde, um die nächsten ankommenden Züge zusammen mit der Dauer und Haltestellen zu Ihrem Ziel anzuzeigen. Es könnte auch digitale Tickets abrufen, die Sie möglicherweise in einer ÖPNV-App gekauft haben.

Nachdem Sie die Kopfhörer angeschlossen haben, Glance zeigt eine Registerkarte „Medienvorschläge“ mit empfohlenen Songs, YouTube-Videos, Podcasts, und Personen, die Sie möglicherweise über WhatsApp, Messenger oder die Telefon-App anrufen. Diese Informationskarten erscheinen nicht nur auf dem Startbildschirm, sondern auch auf dem Sperrbildschirm und dem Always-On-Display, wenn sich Ihr Telefon im Ruhemodus befindet.

Wenn Google diese Pläne vorangetrieben hätte oder sich entschieden hätte, sie neu zu starten, um a Glance würde seinem Ziel einen Schritt näher kommen, Benutzer daran zu hindern, sich in Apps oder Einstellungen zu vertiefen, um die benötigten Informationen zu finden, wenn sie sie brauchen. Laut Android Authority war die Funktion nicht exklusiv für Pixel; Google plante, es zu teilen mit anderen Android-Telefonherstellern.

Bild : Android-Autorität

Dies verbesserte sich zu einem Die Glance-Funktion war anscheinend während des Entwicklungszyklus von Android 11 in Arbeit, kam aber nie über die Prototyping-Phase hinaus. Wir wissen nicht, warum Google diese Pläne aufgegeben hat, aber es gab einige offensichtliche technische Hürden, die gelöst werden mussten, um dies zu erreichen. Solche detaillierten Informationen auf Ihrem Sperrbildschirm oder einem ständig eingeschalteten Display zu haben, könnte die Privatsphäre und Sicherheit einer Person gefährden, wenn ihr Telefon in die falschen Hände gerät. Eine zusätzliche Ebene der biometrischen Authentifizierung (Fingerabdruck-Scan oder Gesichtserkennung) hätte hinzugefügt werden können, aber das würde das „Auf-einen-Blick“-Prinzip der Funktion untergraben.

Dann gibt es noch das Problem, die richtigen Informationen aus den richtigen Quellen zu bekommen. Google hätte Apps von Drittanbietern benötigt, um gut zu spielen und die richtigen Informationen zur richtigen Zeit für die Benutzer zu extrahieren. Es ist leicht zu erkennen, wie diese Integration chaotisch werden und zu Gegenreaktionen des Publikums führen konnte.

Google hätte dieses Projekt aufgegeben und sich stattdessen dafür entschieden, bestimmte Funktionen in andere Dienste und Produkte zu integrieren. Wir werden jedoch möglicherweise irgendwann einige Funktionen sehen. 9to5Google kürzlich entdeckt zusätzlich zu a Peek-Tools (a ta store, Schlafenszeit usw.) in einem Update der Android System Intelligence App. Einige von ihnen – Schlafenszeit, Fitness und Timer – wurden Anfang dieses Jahres hinzugefügt, während andere voraussichtlich bald eintreffen werden. Einer davon ist der „Eine ta store“ Funktion, die kurz war in einem Trailer gezeigt; Es sieht aus wie das Abandoned Project, obwohl es keine Garantie gibt, dass es ankommt, und wenn ja, wird es wahrscheinlich auf den Startbildschirm beschränkt sein.

BEIM Glance spielt eine zentrale Rolle in der Google-Designsprache Material You, die darauf ausgelegt ist, auf einzelne Nutzer zugeschnitten zu sein und sich an deren Bedürfnisse und Vorlieben anzupassen. Ich benutze die Funktion seit einigen Monaten auf einem Pixel 6 und fand sie nicht nützlicher als ein Standard-Widget. Die Anpassungsoptionen sind begrenzt und das Deaktivieren der Funktion entfernt nicht das blockierte Datum oben links auf dem Bildschirm. Wir erwarten ein Glance wird sich in den kommenden Jahren und Monaten weiterentwickeln, aber es wird vielleicht nie das werden, was Google sich einst vorgestellt hat.