Russland sagt, dass einige Truppen zur Basis zurückkehren, die Ukraine reagiert mit Vorsicht

MOSKAU, 15. Februar (Reuters) – Russland sagte am Dienstag, dass einige seiner Militär- Einheiten kehrten nach Übungen in der Nähe der Ukraine zu ihren Stützpunkten zurück, nach Tagen amerikanischer und britischer Warnungen, dass Moskau jeden Moment in sein Nachbarland einfallen könnte.

Es war unklar, wie viele Einheiten nach einem Aufbau von rund 130.000 russischen Truppen nördlich, östlich und südlich der Ukraine abgezogen wurden und wie weit.

Die Entwicklung löste eine vorsichtige Reaktion der Ukraine und Großbritanniens aus, löste jedoch eine starke Rally an den Finanzmärkten aus. Westliche Militäranalysten sagten, es sei zu früh, um sich über das Ausmaß einer Deeskalation sicher zu sein.

„Wir haben immer gesagt, dass die Truppen nach Ende der Übungen zu ihren Stützpunkten zurückkehren werden. Dies ist auch diesmal der Fall“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow.

Er beschuldigte die Vereinigten Staaten, die Krise angeheizt zu haben, indem sie wiederholt vor einer bevorstehenden Invasion warnten, bis zu dem Punkt, an dem Peskow sagte, Präsident Wladimir Putin habe Witze darüber gemacht.

„Er (uns) fragt, ob der genaue Zeitpunkt des Kriegsbeginns auf die Stunde genau veröffentlicht wurde. Es ist unmöglich, diesen wahnsinnigen Informationswahn zu verstehen“, sagte Peskow gegenüber Reportern.

Großbritannien, das zusammen mit den Vereinigten Staaten die Warnungen vor bevorstehenden Maßnahmen anführte, reagierte vorsichtig.

„Die Russen haben behauptet, sie hätten keinen Invasionsplan, aber wir brauchen einen groß angelegten Truppenabzug, um zu zeigen, dass das stimmt“, sagte Außenministerin Liz Truss gegenüber Reuters LBC Radio.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba sagte, Kiew würde nur glauben, dass Russland im Begriff sei, die Situation zu deeskalieren, wenn es mit eigenen Augen sehe, dass die russischen Truppen abgezogen seien.

„Wenn wir einen Rückzug sehen, werden wir an eine Deeskalation glauben“, sagte er, zitiert von Interfax Ukraine.

Bundeskanzler Olaf Scholz, Mitglied der letzten westlichen diplomatischen Mission zur Entschärfung der Krise, hat Gespräche mit Putin im Kreml aufgenommen.

Ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums sagte, dass während groß angelegte Übungen im ganzen Land fortgesetzt wurden, einige Einheiten in den südlichen und westlichen Militärbezirken, die an die Ukraine angrenzen, ihre Übungen beendet und begonnen hätten, zur Basis zurückzukehren.

Russische Soldaten fahren Panzer während Militärübungen in der Region Leningrad, Russland, auf diesem Foto, das am 14. Februar 2022 veröffentlicht wurde. Russisches Verteidigungsministerium/Handout über REUTERS/File Photo

Der südliche Militärbezirk sagte, seine Streitkräfte hätten begonnen, sich von der Krim zurückzuziehen und zu ihren Stützpunkten zurückzukehren, nachdem sie die Übungen auf der Halbinsel abgeschlossen hatten, die Russland 2014 von der Ukraine beschlagnahmt hatte.

Vom Verteidigungsministerium veröffentlichte Videoaufnahmen zeigten, wie Panzer und andere gepanzerte Fahrzeuge auf Flachwagen verladen wurden.

„Der 15. Februar 2022 wird als der Tag in die Geschichte eingehen, an dem die westliche Kriegspropaganda versagt hat. Gedemütigt und zerstört ohne einen einzigen Schuss“, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova.

Russische Aktien, Staatsanleihen und der Rubel, die von der Angst vor einem bevorstehenden Konflikt heimgesucht wurden, stiegen stark an, und auch ukrainische Staatsanleihen erholten sich.

SORGFÄLTIGE ANTWORT

Westliche Militäranalysten waren hinsichtlich der Bedeutung der jüngsten Truppenbewegungen vorsichtig.

Viele russische Streitkräfte in Weißrussland sind für die Übungen, die am Sonntag enden sollen, aus Tausenden von Kilometern in den östlichen Militärbezirk gekommen. In der Ankündigung vom Dienstag wurden diese Kräfte nicht erwähnt.

„Möglicherweise gute Nachrichten, aber wir sollten abwarten, wohin der östliche und mittlere Militärbezirk geht, insbesondere nach dem 20. Februar“, schrieb Rob Lee, ein auf Russland spezialisierter Militäranalyst, auf Twitter.

„Solange dies in unmittelbarer Nähe bleibt, wird Russland die Fähigkeit haben, eine signifikante Eskalation durchzuführen, aber vielleicht nicht in so kurzer Zeit.“

Konrad Muzyka, Direktor des in Polen ansässigen Beratungsunternehmens Rochan, sagte gegenüber Reuters, es würde mehrere Tage dauern, um die neuesten Bewegungen anhand von Satellitenbildern zu überprüfen.

„Es sollte auch beachtet werden, dass neue Züge mit Ausrüstung aus Zentralrussland weiterhin in der Nähe der Grenze ankommen und dass sich russische Streitkräfte weiterhin in Richtung der Bereitstellungsgebiete bewegen. Die Ankündigung steht in direktem Gegensatz zu dem, was Russland seit einigen Tagen tut.“ er sagte.

Kommerzielle Satellitenbilder, die am Sonntag und Montag aufgenommen wurden, zeigten laut dem privaten US-Unternehmen, das die Bilder veröffentlicht hat, eine Flut russischer Militäraktivitäten an mehreren Orten in der Nähe der Ukraine.

Das amerikanische Unternehmen Maxar Technologies hob die Ankunft mehrerer großer Truppeneinsätze und Kampfhubschrauber sowie neuer Einsätze von Bodenangriffsflugzeugen und Jagdbombern an vorgeschobenen Orten hervor. Weiterlesen

Berichterstattung von Sarah Marsh, Anton Kolodyazhnyy in Moskau, Kylie MacLellan in London; geschrieben von Tom Balmforth und Mark Trevelyan; Bearbeitung von Angus MacSwan

