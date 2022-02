Horizon Forbidden West bekommt ein offizielles Lego-Set

Playstationes ist Verbotener Horizont West bekommt ein offizielles Lego-Set.

Der Lego Horizon Forbidden West Tallneck, Nummer 76989, erscheint am 22. Mai für 79,99 $ und besteht aus 1222 Steinen.

Das Set enthält den Tallneck sowie eine Minifigur von Aloy, dem Protagonisten der Horizon-Spiele.

Das Set wurde zuerst benannt bei einem deutschen Einzelhändler im Dezember.

Lego hat sich für neuere Sets zunehmend Videospielen zugewandt. Ein Lego Sonic The Hedgehog-Set wurde im Januar veröffentlicht.

Lego hat zuvor behauptet, dass Lego Mario eines seiner beliebtesten modernen Themen ist. Das Thema umfasst das Mario Course Building System, mit dem Spieler große Super Mario-Levels erstellen können. Letztes Jahr wurde eine Reihe von Super Mario 64-Fragezeichenblöcken veröffentlicht.

Horizon Forbidden West erscheint am Freitag, den 18. Februar 2022 für Playstation 5 und Playstation 4.

Sie können VGCs eigene lesen Horizon Forbidden West-Rezension schriftlich, oder unsere Videobewertung.

„Wenn es um Fortsetzungen geht, die deutlich besser sind als das Original, kommt mir oft ein Spiel in den Sinn Überzeugung eines Attentäters 2“, schrieb Middler über Forbidden West.

Überprüfung von Horizon Forbidden West | VGC

„Der Sprung vom ersten Assassin’s Creed zur Fortsetzung repräsentiert perfekt, was ein Studio tun kann, wenn es mit dem ersten Teil eines Franchise Fuß gefasst hat – entwickeln, was funktioniert hat, hören, was seine Spieler nicht mögen und was nicht davon profitieren, nicht gleichzeitig laufen lernen zu müssen.

„Während Horizon Forbidden West Assassin’s Creed 2 in dieser Analogie nicht ersetzt, kommt es ihm sehr nahe. Mit besseren Kämpfen, einer fesselnden Geschichte und einer umwerfend schönen Welt ist es in jeder Hinsicht eine Verbesserung gegenüber dem Original. auch wenn es einige Open-World-Tropen behält, die wir vielleicht zurückgelassen haben.