Der österreichische Skifahrer Mayer gewinnt 3 Goldmedaillen bei 3 aufeinanderfolgenden Olympischen Spielen

PEKING (AP) – Matthias Mayer grub seine Stöcke in den Schnee, drückte mit seinen massigen Beinen und versuchte, den Berg hinabzusteigen. Zumindest dachte er, dass er dorthin gehen würde – bis einer der Stöcke des österreichischen Skifahrers hängen blieb und der Countdown unheilvoll endete.

„Er steckte in einem Aluminiumding fest und ich musste ihn zurückschieben, und ich wurde zurückgedrängt und tat ihn erneut“, sagte Mayer.

Sicherlich nicht der ideale Start für den Titelverteidiger in einen olympischen Super-G – bei dem der Unterschied zwischen Platz eins und zwei nur wenige Hundertstelsekunden betragen würde.

Mayer wurde es jedoch schnell wieder los und war auf dem Weg, der erste Mann zu werden, der bei drei aufeinanderfolgenden Olympischen Spielen Goldmedaillen im alpinen Skisport gewann.

„Es war ein bisschen nervöser Start“, sagte er. „Aber nach dem ersten Tor habe ich nicht darüber nachgedacht.“

Diese unerschütterliche Fähigkeit, sich auf die anstehende Aufgabe zu konzentrieren, ohne von all den anderen Dingen abgelenkt zu werden, die bei einem Skirennen passieren können, ist einer der Hauptgründe, warum Mayer so gut ist, wenn es darauf ankommt.

Für Mayer ist es nur ein Spiel.

„Es sind die Olympischen Spiele, also konzentrierte ich mich auf die Spiele. … um dieses Spiel zu spielen“, sagte er. „Ich war heute sehr konzentriert und sehr frei im Kopf.“

Mayer gewann auch den Super-G bei den Spielen in Pyeongchang 2018 und die Abfahrt bei den Olympischen Spielen in Sotschi 2014 und machte ihn zu dem, was sie in seiner Heimat Österreich als „Dreifach-Olympiasieger“ bezeichnen – dreimaliger Olympiasieger.

Der italienische Rennfahrer Christof Innerhofer, der als einer der erfahrensten Speed-Skifahrer im Profizirkus zu den Olympischen Spielen kam, konnte die Abfahrt und den Super-G nicht beenden. Aber er war beeindruckt von dem, was er von Mayer sah und immer noch sieht.

„Er ist immer super ruhig“, sagte Innerhofer, der zwischen Olympia und Weltmeisterschaften fünf Medaillen gewann. „Wenn er dann am Starthaus ankommt, gibt er alles, er denkt nicht an Hundertstel oder Ergebnisse – er fährt Ski und er fährt gerne Ski, wenn er pusht.

Die Geschichte geht weiter

„Er ist immer ziemlich entspannt, lächelnd, ruhig, nie nervös“, fügte Innerhofer hinzu. „Er ist anders als viele andere Skifahrer.“

Nach seinem Stottern beim Start war Mayer am ersten Checkpoint auf der Strecke The Rock nur Sechstschnellster. Aber er meisterte den engen, technischen Kurs auf ganzer Strecke und beendete das Rennen nur 0,04 Sekunden vor dem nächsten Starter, einem erstmaligen Medaillengewinner. Ryan Cochran-Siegle Die Vereinigten Staaten.

Die Cochran-Siegle-Medaille kam Fast auf den Tag genau 50 Jahre nachdem seine Mutter Barbara Ann bei den Spielen von Sapporo 1972 Gold im Slalom gewonnen hatte.

„Wenn ich am besten Ski fahre, kann ich rausgehen und mich um den Rest kümmern“, sagte Cochran-Siegle. „Manche Leute sagen, wie schwierig der zweite Platz ist. Es ist der beste zweite Platz, den ich je in meinem Leben hatte.

Der Amerikaner war nicht der einzige Skifahrer auf dem Podium mit einem Olympiasieger als Elternteil. Mayers Vater Helmut gewann bei den Spielen 1988 in Calgary im ersten olympischen Super-G eine Silbermedaille.

Mayer, der am Montag auch eine Bronzemedaille in der Abfahrt gewann, war erst der dritte männliche Skifahrer, der einen olympischen Titel erfolgreich verteidigte, nachdem Kjetil Andre Aamodt 2002 und 2006 ebenfalls hintereinander Super-G-Goldmedaillen gewann; und Alberto Tomba, der es 1988 und 1992 im Riesenslalom schaffte.

„Es ist erstaunlich, dies an den Tagen zu schaffen, an denen es am wichtigsten ist“, sagte Kjetil Jansrud, ein norwegischer Rivale mit fünf eigenen olympischen Medaillen.

Wo auf der Strecke fuhr Mayer also leichter als in Cochran-Siegle, um die wertvollen vier Hundertstel zu verdienen?

„Ich denke im Mittelteil“, sagte Mayer. „Er hat es ein paar Mal gemacht, als er aus seiner Pause kam, und ich habe das nicht gemacht.“

Führender im Super-G-Weltcup Alexander Aamodt Kilde aus Norwegen wurde Dritte, 0,42 hinter Mayer, für ihre erste olympische Medaille.

Kilde war beim Start Siebter und freute sich, als er die Ziellinie überquerte und sah, dass er die Zeit des ehemaligen Führenden Alexis Pinturault um eine Sekunde unterboten hatte.

„Ich dachte natürlich, ich würde gewinnen“, sagte Kilde lachend. „Dieser dritte Platz ist ein Sieg für mich.“

Tatsächlich kann Kilde für einen Skifahrer, der außer einer Medaille bei einer großen Meisterschaft praktisch alles im Sport gewonnen hat, erleichtert sein, jetzt Ausrüstung mit nach Hause nehmen zu können.

Kilde war auch ein Favorit für die Abfahrt, wurde aber Fünfter – am selben Tag seine Freundin, Mikaela Shiffrinstürzte im ersten Lauf des Riesenslaloms, ihrem Auftaktrennen.

„Gestern war es im Allgemeinen ein harter Tag“, sagte Kilde. „Es geht nur darum, positiv zu denken und nach vorne zu schauen.“

Ist Shiffrin also auch bereit für ihr nächstes Rennen am Mittwoch im Slalom?

„Ja. Sie ist mental sehr stark“, sagte Kilde. „Also wird sie für morgen bereit sein. Aber kein Druck.“

Führender in der Gesamtwertung der Weltmeisterschaft Marco Odermatt aus der Schweiz gehörte zu den Favoriten für den Super-G, verlor jedoch in einer Kurve die Kontrolle und stürzte kurz vor Streckenende.

Unterdessen war dies vielleicht das letzte olympische Rennen für Jansrud, 36, der mit mehr als drei Sekunden Rückstand auf dem 23. Platz ins Ziel kam, nachdem er sich für die Spiele in Peking von einer Knieverletzung erholt hatte.

„Ich wollte heute wirklich mit Herz und Seele gehen“, sagte Jansrud. „Aber der Körper will nicht im selben Takt bleiben.“

Der nationale AP-Autor Howard Fendrich hat zu diesem Bericht beigetragen.

