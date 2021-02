Russland meldet ersten Fall von H5N8-Vogelgrippe beim Menschen, warnt die WHO

MOSKAU – Russland sagt, seine Wissenschaftler hätten den ersten Fall der Übertragung des H5N8-Stammes von entdeckt Vogelgrippe Menschen und alarmierte die Weltgesundheitsorganisation.

In einer Fernsehansage sagte die Leiterin des russischen Gesundheitswächters Rospotrebnadzor, Anna Popova, Wissenschaftler des Vektor-Labors hätten genetisches Material aus dem Stamm von sieben Arbeitern in einer Geflügelfarm in Südrussland isoliert, wo im Dezember ein Ausbruch unter den Vögeln registriert wurde.

Die Arbeiter hätten keine ernsthaften gesundheitlichen Folgen, fügte sie hinzu.

Erhalten Sie die tägliche Ausgabe von The Times of Israel per E-Mail und verpassen Sie nie unsere besten Artikel. Melden Sie sich kostenlos an

“Informationen über den weltweit ersten Fall der Übertragung der Aviären Influenza (H5N8) auf den Menschen wurden bereits an die Weltgesundheitsorganisation gesendet”, sagte Popova.

Es gibt verschiedene Subtypen des Aviären Influenzavirus.

Während der hoch ansteckende H5N8-Stamm für Vögel tödlich ist, wurde noch nie berichtet, dass er sich auf Menschen ausbreitet.

Popova lobte “die wichtige wissenschaftliche Entdeckung” und sagte, dass “die Zeit zeigen wird”, ob das Virus weiterhin mutieren kann.

“Die Entdeckung dieser Mutationen, wenn das Virus noch nicht die Fähigkeit erworben hat, von Mensch zu Mensch übertragen zu werden, gibt uns allen auf der ganzen Welt Zeit, uns auf mögliche Mutationen vorzubereiten und angemessen und rechtzeitig zu reagieren”, sagte Popova.

Menschen können mit Vogel- und Schweinegrippeviren wie den Vogelgrippe-Subtypen A (H5N1) und A (H7N9) und Schweinegrippe-Subtypen wie A (H1N1) infiziert sein.

Laut WHO sind Menschen normalerweise durch direkten Kontakt mit Tieren oder kontaminierten Umgebungen infiziert, und es gibt keine dauerhafte Übertragung zwischen Menschen.

H5N1 beim Menschen kann schwere Krankheiten verursachen und hat eine Sterblichkeitsrate von 60%.

In Koltsovo, außerhalb der sibirischen Stadt Nowosibirsk, hat das staatliche Virologie- und Biotechnologiezentrum Vektor einen der vielen Coronavirus-Impfstoffe Russlands entwickelt.

Während der Sowjetzeit führte das streng geheime Labor verdeckte Forschungen zu biologischen Waffen durch und lagerte immer noch Viren von Ebola bis Pocken.

Vektors Direktor Rinat Maksyutov sagte im Fernsehen, das Labor sei bereit, Testkits zu entwickeln, mit denen potenzielle Fälle von H5N8 beim Menschen erkannt und mit der Arbeit an einem Impfstoff begonnen werden könnten.

Die Sowjetunion war ein wissenschaftliches Kraftwerk, und Russland versuchte, unter Präsident Wladimir Putin eine führende Rolle in der Impfstoffforschung wieder einzunehmen.

Russland registrierte den Sputnik V Coronavirus-Impfstoff im August, Monate vor westlichen Konkurrenten und sogar vor groß angelegten klinischen Studien.

Nach anfänglicher Skepsis im Westen veröffentlichte das Lancet-Journal diesen Monat Ergebnisse, die zeigten, dass der russische Impfstoff – benannt nach dem Satelliten aus der Sowjetzeit – sicher und wirksam war.

Die Vogelgrippe hat in mehreren europäischen Ländern gewütet, darunter in Frankreich, wo Hunderttausende Vögel geschlachtet wurden, um die Infektion zu stoppen.