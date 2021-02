West Ham United gegen Tottenham: Live-Stream, Startzeit, wie man die englische Premier League 2021 sieht (So 21 Februar)

Es wird ein Londoner Derby am Sonntag sein, da West Ham versucht, in die Top 4 der englischen Premier League-Tabelle aufzusteigen, wenn Tottenham zum London Stadium reist. Die Hammers, die sechs ihrer letzten acht Ligaspiele gewonnen haben, liegen mit 42 Punkten auf dem fünften Platz, einen Punkt hinter dem viertplatzierten Chelsea. Die Hotspurs fielen nach einer 0: 3-Niederlage gegen Manchester City in der vergangenen Woche mit 36 ​​Punkten auf den neunten Platz. Der Angriff von West Ham geht über die Mittelfeldspieler Tomas Soucek (acht Tore) und Jarrad Bowen (fünf) sowie den Stürmer Michail Antonio (fünf). Manager Jose Mourinho wird erneut von Son Heung-Min und Harry Kane abhängig sein, die zusammen 26 Tore und 17 Vorlagen erzielten.

Das Spiel am Sonntag wird exklusiv am ausgestrahlt Pfau, NBCs Streaming-Plattform. Während Peacock kostenlose Programmierung anbietet, Premier League Spiele sind nur über die Premium-Pakete der Streaming-Plattform verfügbar. Die Premium-Pläne kommen jedoch mit Sieben Tage kostenlose Testversionen.

West Ham United gegen Tottenham (Englische Premier League 2021)

Startzeit: 7:00 EST

Fernseh sender: N / A – Das Spiel am Sonntag wird nur auf Peacock, dem neuen Streaming-Dienst von NBC, ausgestrahlt und nicht auf einem Standard-TV-Kanal. Wenn Sie jedoch ein Kabel durch haben Comcast Xfinity oder SteuermannMöglicherweise ist Peacock bereits auf Ihrem Fernseher verfügbar.

Direkte:: Premium Pfau – Das Match ist exklusiv für Peacock Premium und wird auf keiner anderen Streaming-Plattform gezeigt. Außerdem ist das Match auf der Peacock Free Tier nicht verfügbar. Peacock Premium tut dies jedoch bieten eine kostenlose Testversion für sieben Tage an. Wiederholungen des Spiels können am Spieltag nach 21.00 Uhr angezeigt werden und sind mindestens 30 Tage lang sichtbar.

Was ist Pfau und wie viel kostet es? – – Pfau ist die Streaming-Plattform von NBC, die dieses Jahr debütierte. Die Plattform verfügt über eine kostenlose Basisversion, die Anzeigen enthält, jedoch keine EPL-Übereinstimmungen. Zuschauer müssen sich mindestens anmelden Premium Pfau (4,99 $ pro Monat), um das Spiel mit Werbung zu sehen. Da ist auch ein werbefreie Version von Peacock Premium Das kostet 9,99 USD pro Monat (und es gibt auch eine siebentägige kostenlose Testversion).

Mehr Fußballberichterstattung über The Associated Press:

BERLIN (AP) – Bruno Fernandes hat zweimal getroffen, als Manchester United am Donnerstag mit einem 4: 0-Auswärtssieg gegen die spanische Real Sociedad in Italien einen großen Schritt in Richtung der letzten 16 der Europa League machte.

Das Hinspiel fand in Turin statt, eines von vielen Spielen, die aufgrund von Reisebeschränkungen im Zusammenhang mit Coronaviren in einigen Ländern, die die britischen Mannschaften betreffen, von ihren Heimstadien verlegt wurden.

Der Portugiese Benfica musste Arsenal in Rom ausrichten, wo das Auswärtstor von Bukayo Saka der Premier League mit einem 1: 1-Unentschieden zugute kam.

Tottenham besiegte das österreichische Team Wolfsberg im ungarischen Budapest mit 4: 1.

Deutschland Hoffenheim ist auch von Reisebeschränkungen im Zusammenhang mit der Pandemie betroffen.

Hoffenheims Spiel gegen den norwegischen Klub Molde wurde im spanischen Villarreal-Stadion ausgetragen, während Villarreal Salzburg in Österreich mit 2: 0 besiegte.

Hoffenheims Stürmer Munas Dabbur erzielte zwei Tore, erzielte einen weiteren Treffer und verpasste einen Elfmeter, bevor Molde von zwei Toren zum 3: 3 zurückkam.

UNI FLYING

Fernandes hatte der Sociedad-Abwehr für sein erstes Tor am 27. zu danken, als zwei Verteidiger mit ihrem eigenen Torhüter kollidierten und ihm die Freiheit gaben, in ein leeres Netz zu treffen. Anschließend absolvierte er einen schnellen Gegenangriff, um das Ergebnis im 57. auf 2: 0 zu bringen. Fernandes ließ Marcus Rashfords Pass hinter sich auf Daniel James übergehen, holte den Ball zurück und schoss in den rechten Pfosten.

Rashford fügte den dritten in der 64. hinzu und James vervollständigte die Wertung in der letzten Minute.

United spielt zum dritten Mal in fünf Spielzeiten in der Europa League, ein Rückgang für einen Verein, der einst als kontinentales Schwergewicht galt.

BALL ARC

Gareth Bale hat seine Kritiker an seine Qualitäten erinnert, indem er ein Tor erzielt und ein weiteres für Tottenham geschaffen hat.

Der walisische Stürmer, der am Ende der Saison von Real Madrid ausgeliehen nach Tottenham zurückkehrte, schnitt den Ball bei Son Heung-min ab, um die Wertung im 13. zu eröffnen, bevor er erläuterte, warum Madrid die Rekordtransferrate für Tottenham-Gebühren für seine Dienste bezahlte. im Jahr 2013.

Bale zeigte Matt Doherty genau, wo er den Ball haben wollte, brachte Jonathan Scherzer dazu, ihn zu erreichen, und blieb dann stehen, um den Wolfsberg-Verteidiger auszubreiten, bevor er mit seinem linken Schuh einen kraftvollen Schuss an Torhüter Alexander Kofler vorbeischoss.

Bale kämpfte bei seinem zweiten Stint in Tottenham mit nur sieben Einsätzen in der Premier League. Kürzlich verärgerte er José Mourinho, weil er auf Instagram “Have a nice session today” mit dem Tottenham-Trainer gepostet hatte und sagte, es gebe “einen Widerspruch zwischen der Botschaft und der Realität”.

Lucas Moura entkam einer Reihe von Verteidigern, um das Ergebnis im 34. auf 3: 0 zu bringen.

Ein Elfmeter von Michael Liendl gab den Österreichern in der zweiten Halbzeit Hoffnung, aber Vinicius, der in der Pause für Son gekommen war, traf in der 88. Minute knapp.

Wolfsberg spielt zum ersten Mal im Achtelfinale eines europäischen Wettbewerbs.