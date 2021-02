Nintendo-Fans zählen zum 35-jährigen Jubiläum von Legend of Zelda

Nintendo-Fans zählen bis zu Die Legende von Zelda35. Jahrestag. Morgen ist der große Tag und sie Ich hoffe auf große Anerkennung dieses Jahr. Letzten Jahren Mario-Sammlung zum 35-jährigen Jubiläum Social Media war absolut kaputt, als es angekündigt wurde. Viele Leute dachten, der jüngste Nintendo Direct würde Antworten liefern, aber auch in dieser Hinsicht kein Glück. Das Unternehmen hat beschlossen, eine neue HD-Version von zu starten Legende von Zelda Skyward Sword. Die Leute warteten jedoch auf Neuigkeiten oder zumindest auf einen Trailer Die Legende von Zelda: Atem der Wildnis 2. Trotz einer Entschuldigung kam der Teaser nicht zustande und jetzt Fans können gegen alle Hoffnung hoffen. Vielleicht gibt es eine großartige 3D-Zelda-Sammlung wie die von Mario, aber nur die Zeit wird es zeigen.

Nintendo hat eine neue Beschreibung für veröffentlicht Die Legende von Zelda: Skyward Sword HD„Steig in den Himmel, zieh dein Schwert und entdecke die allererste Geschichte der Legend of Zelda-Serie. Begleite Link auf seiner hochfliegenden Suche nach Zelda, einer Freundin aus Kindertagen, die sich ihrem Schicksal stellen muss. In dieser aktualisierten HD-Version von Legend of Zelda: Skyward Sword können Sie zwischen schwimmenden Inseln schweben und in die tückische Welt der Oberfläche abtauchen. “”

„Schwingen Sie Ihr Schwert und kippen Sie Ihre Schrägstriche, um die Verteidigung eines Gegners mithilfe intuitiver Bewegungssteuerungen freizulegen und zu durchbohren. Link passt den Winkel jedes Schlags an, den Sie mit dem Joy-Con-Controller ausführen, wodurch ein beeindruckendes Schwertspiel entsteht, das auf Strategie und Präzision beruht. Dank der erhöhten Verarbeitungsleistung des Nintendo Switch-Systems und der HD-Grafik sind die Bewegungen flüssiger und unmittelbarer. Nutzen Sie das neue Nur-Tasten-Steuerungssystem, das sich perfekt zum Spielen im Handheld-Modus oder auf der Nintendo Switch Lite-Konsole eignet. “”

Denkst du das? Zelda kommen die remasters Lass es uns in den Kommentaren wissen!