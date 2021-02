Russland macht sich daran, die Proteste der Pro-Navalny-Taschenlampe auszulöschen

Die Razzia-Versuche stellen eine Änderung der Taktik für Behörden dar, die einst versuchten, Navalnys Einfluss zu schwächen, indem sie ihn auslöschten.

Die vom Kreml kontrollierten Fernsehsender ignorierten die von Navalny organisierten Proteste weitgehend. Der russische Präsident Wladimir Putin hat seinen prominentesten Kritiker nie erwähnt. Staatliche Nachrichtenagenturen bezeichneten den Politiker und Ermittler für Korruptionsbekämpfung in den wenigen veröffentlichten Artikeln, in denen er erwähnt wird, als “Blogger”.

“Navalny hat sich von einer Person, deren Name nicht erwähnt werden darf, zum Hauptdiskussionsthema entwickelt”, sagte Maria Pevchikh, Leiterin der Ermittlungen bei den Navalny-Stiftungen zur Korruptionsbekämpfung, im staatlichen Fernsehen am Freitag in einem YouTube-Video.

Pevchikh schrieb Navalnys jüngstem Vortrag die plötzliche Zunahme der Aufmerksamkeit zu. Das zweistündige Video seiner Gründung, in dem behauptet wird, ein verschwenderischer Palast am Schwarzen Meer sei für Putin durch aufwändige Korruption errichtet worden, wurde seit seiner Veröffentlichung am 19. Januar über 111 Millionen Mal auf YouTube angesehen.

Das Video wurde zwei Tage nach der Verhaftung von Navalny bei seiner Rückkehr aus Deutschland nach Russland veröffentlicht, wo er sich fünf Monate lang von einer Nervenvergiftung erholte, die er dem Kreml zuschreibt. Die russische Regierung bestreitet jegliche Beteiligung und sagte, sie habe keine Beweise dafür, dass Navalny vergiftet wurde.

Während die hochkarätige Verhaftung und das anschließende Briefing für die Behörden ein Doppelschlag waren, sagte der politische Analyst und ehemalige Kreml-Redenschreiber Abbas Gallyamov, es sei nicht mehr sinnvoll, Navalny und sein Unternehmen aus der Luft zu halten, um ihm zusätzliche Werbung zu entziehen.

„Die Tatsache, dass sich diese Strategie geändert hat, deutet darauf hin, dass das regierungsnahe Fernsehpublikum über andere Kanäle Informationen über Navalnys Aktivitäten erhält, ihn anerkennt, sich für seine Arbeit interessiert und in diesem Sinne schweigt, macht keinen Sinn. Sagte Gallyamov.

Die Wochenendproteste in vielen Städten im vergangenen Monat über die Inhaftierung von Navalny stellten die größte Welle der Unzufriedenheit seit Jahren dar und scheinen den Kreml erschüttert zu haben.

Berichten zufolge verhaftete die Polizei rund 10.000 Menschen und viele Demonstranten wurden geschlagen, während die staatlichen Medien versuchten, das Ausmaß der Proteste herunterzuspielen.

Fernsehsender sendeten Aufnahmen von leeren Plätzen in Städten, in denen Proteste angekündigt wurden und behaupteten, nur wenige Menschen seien aufgetaucht. In einigen Berichten wurde die Polizei als höflich und zurückhaltend beschrieben. Beamte halfen Menschen mit Behinderungen durch belebte Straßen, verteilten Masken an Demonstranten und boten ihnen heißen Tee an.

Nachdem die Proteste abgeklungen waren und der Verbündete von Nawalny, Leonid Volkov, eine Pause bis zum Frühjahr angekündigt hatte, berichteten die vom Kreml unterstützten Medien, dass Graswurzel-Flashmobs mit dem Titel “Putin ist unser Präsident” das Land zu erobern begannen. Der staatliche Nachrichtensender Rossiya 24 sendete Videos aus verschiedenen Städten von Menschen, die zu patriotischen Liedern tanzten und russische Flaggen schwenkten, und beschrieb sie als einen echten Ausdruck der Unterstützung für Putin.

Mehrere unabhängige Online-Sites berichteten, dass Anweisungen zur Aufnahme von Videos zur Unterstützung Putins vom Kreml und der regierenden United Russia Party kamen und dass diejenigen in einigen Aufnahmen gebeten wurden, unter falschen Vorwänden zu drehen.

Der Sprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, sagte, der Kreml habe nichts mit Pro-Putin-Videos zu tun.

Nachdem Navalnys Team ihr Video des Palastes veröffentlicht hatte, der angeblich für Putin gebaut worden war, sendete der staatliche Sender Rossiya einen eigenen Vortrag über Navalny. Anchor Dmitry Kiselev sagte, während er an den Ermittlungen in Deutschland arbeitete, lebte Navalny “in dem Luxus, den er so verachtet”.

Der Reporter schickte, um den angeblich luxuriösen Lebensstil aufzuzeichnen, den der Politiker im Ausland gepflegt hatte. Er wurde in einem von Navalny gemieteten Haus gedreht, konnte jedoch keine hochwertigen Elemente in dem zweistöckigen Gebäude festhalten, das aus mehreren Räumen und einem kleinen Swimmingpool bestand.

Sie wies auf “zwei Sofas, einen Fernseher, frisches Obst auf dem Tisch” im Wohnzimmer und “eine Küche mit Kaffeemaschine” hin und beschrieb ein Schlafzimmer als “luxuriös”, obwohl es nicht sehr anders aussah als ein Zimmer in ein Business-Hotel.

In den letzten Tagen konzentrierte sich die offizielle Berichterstattung in den Medien auf Pläne für die Demonstration dieses Wochenendes gegen Taschenlampen in Innenhöfen. In Berichten wurde häufig der Social-Media-Beitrag von Navalny Volkovs Verbündeten zitiert, der die Veranstaltung ankündigte, und er wurde beschuldigt, auf Anweisung seiner westlichen Manager zu handeln, und auf eine Online-Konferenz mit europäischen Beamten hingewiesen, an der er am Tag zuvor teilgenommen hatte.

Die politische Talkshow „60 Minuten“ widmete dem Thema fast eine halbe Stunde und nannte die Rallye-Taschenlampen eine Idee aus einem Handbuch über Revolutionen. Es wurden Aufnahmen von Demonstranten veröffentlicht, die Taschenlampen während der Maidan-Proteste in der Ukraine im Jahr 2014, Massenkundgebungen in Belarus im letzten Sommer und andere Aufstände auf der ganzen Welt einschalteten.

Die staatlichen Nachrichtenagenturen Tass und RIA Novosti berichteten am Donnerstag unter Berufung auf anonyme Quellen, dass eine syrische Terroristengruppe Aufständische für mögliche Terroranschläge in russischen Städten “an Orten von Massenversammlungen” ausbildete.