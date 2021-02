Hast du einen Android TV?

Es gibt heutzutage viele Smart-TV-Plattformen: die Niedrigen Jahr, verschiedene Amazon Fire TV-Geräte, Samsung Tizen-basierte Plattform, Bildschirme mit integriertem Android TV, die Nvidia-Schildund sogar das (relativ) Neue Chromecast mit Google TV. Als die Android Polizei, wir kümmern uns eindeutig ein bisschen mehr um einige dieser Plattformen als um andere. Angesichts der offensichtlichen Beliebtheit des neuen Chromecast bei unseren Playern sind wir gespannt, wie viele von Ihnen ein Android TV- oder Google TV-Gerät verwenden.

Aus offensichtlichen Gründen senden wir mehr als je zuvor Jetzt gibt es viele Möglichkeiten, diese Shows und Filme in unsere Augäpfel zu projizieren. Die meisten von Ihnen lesen diese Wörter wahrscheinlich auf einem Telefon und es ist ein praktischer (wenn auch kleiner) Bildschirm zum Streamen. Tablets und PCs sind ebenfalls weit verbreitet und bieten den Vorteil eines größeren Bildschirms. Aber für viele von uns bleibt das Fernsehen König, obwohl das Kabel den Weg der Schlafenszeit gegangen ist.

In der Welt von Android TV haben wir sowohl die gleichnamige “Legacy” -Version als auch das neue Google TV von Google, das im gleichnamigen Chromecast mit Google TV debütierte. Es gibt Unterschiede und einige Markenverwirrungspunkte – Google TV ist eine Plattform und eine Anwendung, wie der neue Name von Play Films and TV, die Sie auf Ihrem Android-Fernseher sehen können – aber tief im Inneren laufen beide Android, nur mit einem (und langsam konvergieren) sehen. Fernseher mit dem integrierten Google TV-Skin werden später in diesem Jahr von Leuten wie erwartet Sony und TCL, aber noch ist keiner eingetreten.

Wenn Sie einen Smart-TV haben (oder eine Box oder einen Dongle, um ihn intelligent zu machen), läuft dort Android TV?

Wird geladen …