Österreich erlaubt Weihnachtsskifahren nur für Einheimische

WIEN (Reuters) – Österreich hat am Mittwoch einen Mittelweg in seinem Tauziehen mit den Nachbarländern gewählt, um die Sicherheit der Ski zu Weihnachten zu gewährleisten. Die Resorts wurden an Heiligabend wiedereröffnet, aber Skiurlaube wurden praktisch unmöglich.

Viele Skigebiete wurden in der ersten Infektionswelle zu Brutstätten für das Coronavirus, und die Skigebiete haben soziale Distanzierungs- und andere Maßnahmen zur Infektionskontrolle ergriffen, um dies zu verhindern.

Trotzdem hat Italien angekündigt, die Stationen in den Weihnachts- und Neujahrsferien wegen der Befürchtungen einer weiteren Beschleunigung der Infektionen geschlossen zu halten. Er forderte ein europäisches Abkommen über Schließungen, das von Deutschland unterstützt wird. Es gibt nur wenige Skigebiete, aber viele Skifahrer, die in ausländische Skigebiete strömen, aber Österreich war dagegen.

“Skifahren ist eine Sportart, eine Sportart, die unter freiem Himmel stattfindet, eine Einzelsportart”, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz und beschrieb eine Reihe von Maßnahmen im Zusammenhang mit der Lockerung der derzeitigen Coronavirus-Schleuse in Österreich, die eine Deckung darstellen wird. Nachtfeuer. Montag.

Restaurants, Hotels und Touristenunterkünfte bleiben jedoch bis zum 7. Januar geschlossen, so die Regierung. Dies bedeutet, dass das Skifahren während der Ferienzeit im Wesentlichen auf Personen beschränkt ist, die für eine Weile in der Nähe eines Resorts wohnen. Tagesausflug.

In einer offensichtlichen Konzession an Rom, Berlin und Paris, die Bedenken hinsichtlich grenzüberschreitender Reisen geäußert hatte, sagte Österreich auch, dass es eine neue Quarantäneanforderung für jeden einführt, der aus seinem Land ankommt, und viele mehr.

Bis zum 10. Januar müssen alle Ankünfte aus einem Land mit mehr als 100 Fällen von Coronavirus pro 100.000 Menschen in den letzten zwei Wochen nach Österreich in eine 10-tägige Quarantäne gehen, die verkürzt werden kann, wenn sie nach fünf Tagen Isolation negativ getestet wird. sagte die Regierung in einer Erklärung.

Dies deckt praktisch ganz Europa ab, einschließlich Deutschland, wo das Niveau derzeit über 300 liegt, und Italien, wo es über 600 liegt. Österreichs Infektionsniveau liegt laut dem Zentrum für europäische Prävention und Kontrolle von Krankheiten bei 796.

“Ich begrüße die heute angekündigten österreichischen Regeln”, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auf einer Pressekonferenz.

“Wir alle haben immer noch die Erfahrung von Februar und März in unseren Knochen”, fügte er hinzu und bezog sich auf Ausbrüche an Stationen wie Ischgl in Österreich, die das Virus in ganz Europa verbreitet haben.

Ab Montag dürfen österreichische Geschäfte, Museen und Bibliotheken wieder öffnen und die Grundschulen werden wieder persönlich lernen. Weihnachtsmärkte bleiben jedoch verboten.

(Berichterstattung von François Murphy; zusätzliche Berichterstattung von Emma Thomasson in Berlin; Redaktion von Jon Boyle und Bernadette Baum)