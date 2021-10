Chelsea vs Malmo FF: Live-Stream, Startzeit, TV, Champions League sehen

Der englische Premier-League-Klub Chelsea wird versuchen, sein drittes Spiel in Folge in allen Wettbewerben zu gewinnen, wenn er den schwedischen Klub Malmo FF an der Stamford Bridge zu einem UEFA-Champions-League-Spiel empfängt. Dank zweier Spiele der Gruppe H haben die Blues nach einer 0:1-Niederlage gegen Juventus beim letzten Mal drei Punkte. Malmö liegt auf dem letzten Platz, nachdem es in der CL jeweils mit 0:3 und 0:4 gegen Juventus und Zenit St. Petersburg verloren hatte. Chelseas bisher einziges Tor im Wettbewerb wurde von Romelu Lukaku erzielt, der auf eine Bankposition zurücktreten könnte, nachdem Trainer Thomas Tuchel zugegeben hatte, dass seine Dürre im Netz auf mangelnde Erholung zurückzuführen sein könnte.

Chelsea gegen Malmö FF (Champions League 2021)

Um wie viel Uhr beginnt das Spiel? Wo kann ich es im Fernsehen anschauen? – Das Spiel am Mittwoch beginnt um 15:00 Uhr EST für Zuschauer in den Vereinigten Staaten, wird jedoch ausschließlich auf Paramount Plus ausgestrahlt.

Live-Steam-Optionen: Übergeordnet + | Schlinge | fuboTV – Wenn Sie kein Kabel haben, können Sie das Spiel mit Live-Streaming-Diensten auf Englisch und Spanisch ansehen Übergeordnet +, Schlinge und fuboTV. Wenn Sie kostenlos zuschauen möchten, Übergeordnet + und fuboTV Kommen Sie mit kostenlosen Testversionen.

Was ist Paramount +? – Übergeordnet + ersetzt CBS All-Access als exklusive Streaming-Plattform für Inhalte von CBS, Viacom und Paramount. Abonnenten erhalten Zugang zu Shows von CBS, MTV, Nickelodeon und mehr sowie exklusiven Streaming-Inhalten. Die Spiele der Champions League sind Teil des Programms, das nur auf der Plattform verfügbar ist.

Wie viel kostet es? – Übergeordnet + hat zwei Versionen: die Basisstufe mit Werbung und die Premiumstufe ohne Werbung. Die Grundstufe kostet 5,99 US-Dollar pro Monat oder 59,99 US-Dollar pro Jahr. Die Premium-Stufe kostet 9,99 US-Dollar pro Monat oder 99,99 US-Dollar pro Jahr.

Weitere Berichterstattung über Associated Press:

Ein Blick auf das Geschehen im europäischen Fußball am Mittwoch:

CHAMPIONS LEAGUE

GRUPPE E

Nach aufeinanderfolgenden Niederlagen zum Auftakt der Champions-League-Saison muss Barcelona einen Weg finden, Dynamo Kiew zu Hause zu besiegen, um eine realistische Chance auf den Einzug in die K.-o.-Phase zu haben. Er ist letzter in der Gruppe, einen Punkt hinter Dynamo, Dritter. Der katalanische Klub hat es seit seinem vorzeitigen Ausscheiden 2000/01 jede Saison durch die Gruppenphase geschafft. Während Barcelona kämpfte, ist Bayern München gesegelt und reist nun zum zweitplatzierten Benfica. Keine Mannschaft hat in dieser Saison in der Gruppenphase ein Gegentor kassiert, aber die Wochenenden waren gemischt. Die Bayern gehen nach einem 5:1-Sieg gegen Bayer Leverkusen am Sonntag ins Spiel, während Benfica am Vortag die Verlängerung brauchte, um Zweitligist Trofense zu schlagen.

GRUPPE F

Manchester United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer steht nach der Serie von zwei Siegen in den letzten sieben Spielen wieder unter Druck, darunter der Sieg über Villarreal in der Champions League dank eines Treffers von Cristiano Ronaldo in der 95. Minute. Damit blieb United drei Punkte hinter den Young Boys und einen hinter Atalanta zurück, die für das erste Spiel ihres Doppelkopfballs gegen England zu Gast sind. Solskjaer gab nach der 4:2-Niederlage am Samstag gegen Leicester zu, dass im Kader Änderungen erforderlich waren und er Stürmer Marcus Rashford einen ersten Saisonstart ermöglichen könnte. Atalanta hat fünf Schlüsselspieler außer Gefecht gesetzt: Kapitän Rafael Tolói, Matteo Pessina, Berat Djimsiti, Robin Gosens und Hans Hateboer. Villarreal besucht Young Boys nach der ersten Saisonniederlage in der spanischen Liga. Der spanische Klub ist mit einem Punkt in zwei Spielen Gruppenletzter.

GRUPPE G

Das Elfmeterschießen trug dazu bei, dass Salzburg als Gastgeber des österreichischen Klubs German Wolfsburg zum unerwarteten Gruppenführer wurde. Die Salzburger haben in ihren ersten beiden Spielen fünf Torschüsse erzielt und drei verwandelt, haben aber im offenen Spiel noch kein Tor erzielt, da sie zum ersten Mal versuchen, aus der Gruppenphase herauszukommen. Wolfsburg ist in sechs Pflichtspielen sieglos und fehlt Wout Weghorst. Der Angreifer wurde positiv auf das Coronavirus getestet, nachdem er am Sonntag Symptome gemeldet hatte. Da Sevilla die spanische Liga anführt, dürfte die Abwehr von Lille auch ohne die Verletzung von Innenverteidiger Sven Botman auf die Probe gestellt werden, der sich kürzlich bei einem Länderspieleinsatz für die niederländische U21-Nationalmannschaft eine Leistenverletzung zugezogen hatte. Er spielte eine Schlüsselrolle beim Sieg von Lille in der vergangenen Saison und bildete eine ausgezeichnete Partnerschaft mit Routinier Jose Fonte, könnte aber mehrere Wochen ausfallen. Lille ist mit einem Punkt und einem Tor Letzter in Gruppe G, daher braucht Trainer Jocelyn Gourvennec Timothy Weah und Jonathan David, um Stürmer-Veteran Burak Yilmaz in Europa stärker zu unterstützen.

GRUPPE H

Chelsea ist auf dem Weg zu einem Heimspiel gegen Malmö, um nach der Niederlage gegen Juventus in der zweiten Runde der Spiele wieder in die Spur zu kommen und Stürmerstar Romelu Lukaku zu seiner Torform zurückzukehren. Lukaku hat in den letzten sechs Spielen für Chelsea in allen Wettbewerben kein Tor erzielt, nachdem er in den ersten vier Einsätzen seines zweiten Einsatzes beim Londoner Klub vier Tore erzielt hatte. Antonio Rüdiger steht nach einer Verletzung gegen den aktuellen Tabellenführer der schwedischen Liga zur Verfügung. Nach einem schwierigen Saisonstart ist Juventus wieder fit und seit sieben Spielen ungeschlagen. Außerdem hat er seine beiden Champions-League-Spiele gewonnen, vier Tore geschossen und keines kassiert. Verteidiger Matthijs de Ligt verpasste den Serie-A-Sieg am Sonntag gegen die Roma, wird aber gegen Zenit St. Petersburg zurück sein. Álvaro Morata kehrte gegen die Roma zurück, sein Landsmann Paulo Dybala ist jedoch immer noch verletzt.