Während viele Restaurants behaupten können um Hausmannskost „wie die Großmutter“ zu servieren, werden in diesem Wiener Café Backwaren von echten Großmüttern hergestellt. Vollpension ist ein soziales Unternehmen, das lokalen Rentnern die Möglichkeit bietet, mit Menschen in Kontakt zu treten und gleichzeitig ein zusätzliches Einkommen zu erzielen. Das Personal besteht aus einem Kader von Großmütter (Großmütter), mit einigen Leiten (Großväter) an Bord für ein gutes Maß. Bestellen Sie ein Stück Apfelstrudel oder Sachertorte, den berühmten österreichischen Schokoladenkuchen mit Marmelade, und die Oma, die ihn nach ihrem Familienrezept zubereitet hat, kann Ihnen mehr erzählen.

2012 hatten Mike Lanner und Moriz Piffl die Idee, mit Lebensmitteln den Generationenkonflikt zu überbrücken und die zunehmende Isolation und Armut älterer Menschen zu bekämpfen. Zwei Jahre später kreuzten sie mit 10 Omas in einem umgebauten VW-Bus durch das Land. Das Pop-up-Café war so erfolgreich, dass man sich entschied, eine festere Niederlassung zu gründen. 2015 hatten sie sich in einem gemütlichen und kitschigen Raum niedergelassen, der von der Ästhetik der Großmutter mit vielen Tchotchkes und Spitzendeckchen inspiriert ist. 2019 wurde eine zweite Filiale eröffnet, und die Gründer hoffen, weiter zu wachsen.

Verweilende Kunden können sich für eines der Granny Care-Pakete entscheiden, die unbegrenzt Heißgetränke wie Kaffee, Tee oder Kakao oder Kaltgetränke wie Eistee und Limonade für einen bestimmten Zeitraum sowie verschiedene Süßigkeiten oder Teller. Für Reisende oder Einheimische, die Heimweh haben, ist dies die nächstbeste Lösung Kaffee und Kuchen (Kaffee und Kuchen) bei Oma.