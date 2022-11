Russisches Hauptquartier im besetzten Melitopol „zerstört“, sagt Bürgermeister

Bauarbeiten im Kernkraftwerk Buschehr im Iran am 10. November 2019. (Fatemeh Bahrami/Anadolu Agency/Getty Images)

Der Iran sucht nach russischer Hilfe, um sein Nuklearprogramm zu stärken, sagen US-Geheimdienstmitarbeiter, während Teheran nach einem Backup-Plan sucht, falls ein dauerhaftes Atomabkommen mit den Weltmächten nicht zustande kommt.

Die Geheimdienste deuten darauf hin, dass der Iran Russland gebeten hat, ihm bei der Beschaffung von zusätzlichem Nuklearmaterial und der Herstellung von Kernbrennstoff zu helfen, sagten Quellen, die über die Angelegenheit informiert wurden. Der Brennstoff könnte dem Iran helfen, seine Atomreaktoren mit Strom zu versorgen, und könnte möglicherweise die sogenannte „Breakout Time“ des Iran zur Herstellung einer Atomwaffe weiter verkürzen.

Experten haben CNN jedoch mitgeteilt, dass das Risiko einer nuklearen Proliferation je nach Reaktor, für den der Brennstoff verwendet wird, unterschiedlich ist. Und es ist auch unklar, ob Russland seine Hilfe zugesagt hat – der Kreml hat sich lange dagegen ausgesprochen, dass der Iran eine Atomwaffe bekommt.

Aber der iranische Vorschlag kam als Teil einer expandierenden iranisch-russischen Partnerschaft, die in den letzten Monaten beinhaltete, dass der Iran Drohnen und andere Ausrüstung nach Russland schickte, um sie in seinem Krieg in der Ukraine einzusetzen, und Moskau möglicherweise Teheran beriet, wie man eine Protestbewegung niederschlagen kann Iran. , sagten US-Beamte.

Der Iran hat erklärt, dass sein Nuklearprogramm nur friedlichen Zwecken dient und sein Waffenprogramm offiziell eingestellt hat, aber US-Beamte sagen, dass die Aktivitäten des Iran zur Anreicherung von Uran die Parameter des Atomabkommens von 2015 und die Zeit, die der Iran benötigen würde, um genug spaltbares Material zu produzieren, bei weitem überschritten haben Material für eine Atomwaffe ist auf wenige Monate zusammengeschrumpft.

Im Juni warnte US-Außenminister Antony Blinken die Gesetzgeber, dass das iranische „Atomprogramm“ im Galopp vorankomme … Je länger dies andauere, desto kürzer sei die Fluchtzeit … sie sei jetzt laut öffentlichen Berichten um einiges verkürzt worden Monate bestenfalls. Und wenn es so weitergeht, dauert es nur noch ein paar Wochen.“

Die Biden-Administration beobachtet mit Sorge alle neuen Bereiche der Zusammenarbeit zwischen dem Iran und Russland. Jede verdeckte russische Hilfe für den Iran, die die iranischen Bemühungen zur Herstellung einer Atomwaffe ankurbeln könnte, würde angesichts der Mitgliedschaft Russlands in der P5+1-Gruppe von Ländern, die an Verhandlungen zur Vereitelung des iranischen Atomprogramms teilgenommen haben, auch einen bedeutenden Wandel in der russischen Politik bedeuten.

„Wie gesagt, der JCPOA steht nicht auf der Tagesordnung“, sagte die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates, Adrienne Watson, gegenüber CNN und bezog sich auf den offiziellen Namen des Abkommens über die iranische Atomenergie, den Joint Comprehensive Plan of Action. „Wir haben mit Partnern zusammengearbeitet, um die wachsenden Verbindungen zwischen dem Iran und Russland aufzudecken – und sie zur Rechenschaft zu ziehen. Wir werden entschlossen gegen jede Zusammenarbeit vorgehen, die unsere Nichtverbreitungsziele zunichte machen würde.“

Die iranische Mission bei den Vereinten Nationen und das russische Außenministerium reagierten nicht auf Anfragen nach Kommentaren.

Korrektur: Eine frühere Version dieser Geschichte wurde aktualisiert, um die Beschreibung des iranischen Nuklearprogramms zu verdeutlichen.

