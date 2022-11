Ein neues Pokémon Scarlet/Purple ist gerade über Pokémon Go durchgesickert

EIN Pokémon Go Data Miner durchgesickert a Pokémon Scharlachrot und Violett Kreatur vor der Veröffentlichung der Spiele am 18. November.

Pokémon Go hat laut Dataminer PokeMiners am Freitag ein neues Update erhalten. In diesen Dateien fanden sie ein niedliches kleines Käfer-Pokémon, das Leuten bekannt vorkommen sollte, die den Drip-Feed von „my unannounced; dieser kleine Kerl mit Antennen und einer kleinen Münze auf dem Rücken tauchte kurz auf in einem Pokémon Scharlachrot und Violett Oktober Trailer. Das Pokémon erscheint in einem der Selfies des Trainers in der Mitte des 14-minütigen Videos, verdeckt durch die Kameraschnittstelle.

Wenn man sich den Oktober-Trailer ansieht, ist klar, dass es dasselbe Pokémon ist: Man kann seine hüpfenden Antennen, seinen runden (aber immer noch flachen) lila Kopf und einen kurzen Blick auf die Münze auf seinem Rücken sehen. . PokeMiners sagte, dass der wütende kleine Kerl in einer Datei namens „pmMystery“ als Pokémon Nr. 1.080 aufgeführt ist. Pokémon Go hat nur 3D-Assets für das neue Pokémon, sagte PokeMiners.

Neben dem niedlichen, kurzen Clip mit dem wütenden Gesicht des neuen Pokémon haben Data Miner auch Bilddateien hochgeladen, die die klassische T-Pose zeigen. Die Assets geben uns auch einen klaren Überblick über die Goldmünze des Pokémon, die tatsächlich bereits hinzugefügt wurde frühestens am 31. Oktober Pokémon Go aktualisieren. Es ist nicht bekannt, ob das Stück für etwas anderes als den Rücken dieses Pokémon verwendet werden könnte.

Oh wow. Es ist schwer zu ergründen, aber es war in einem kürzlich erschienenen Trailer zu Pokémon Scarlet & Violet zu sehen. Es wurde wahrscheinlich versehentlich im Anhänger gelassen. pic.twitter.com/DJeKoYSsto — PLDH (@PLDHnet) 4. November 2022

Diese Kreatur wurde von Eifer die Pokémon-Ecke genannt Scharlachrot und Violett Ventilatoren; Prominente Pokemon-Leaker Riddler Khu und Centro Leaks erwähnte Pokémon Coin erstmals vor Monaten. Durch Riddler KhuDieses Pokémon wird schwer zu fangen sein, wie Spiritomb in Pokémon-Legenden: Arceus; Um Spiritomb zu erhalten, müssen die Spieler nachts über 100 leuchtende Irrlichter fangen, die auf der ganzen Welt verstreut sind.

Unnötig zu erwähnen, dass Pokemon-Fans es kaum erwarten können, es zu sehen irgendetwas neu aus Scharlachrot und Violett nur zwei Wochen vor dem Veröffentlichungsdatum am 18. November. In den letzten Wochen gab es bereits eine Reihe von gefälschten Pokémon-Lecks, daher ist die Community gespannt, zur Abwechslung mal etwas Echtes zu sehen.

Polygon hat The Pokémon Company für weitere Informationen kontaktiert.

Aktualisieren: Diese Geschichte wurde aktualisiert, um neue Informationen hinzuzufügen.