Russische Raumsonde kehrt mit Filmteam an Bord zur Erde zurück

Eine russische Schauspielerin und Regisseurin und Produzentin, die 12 Tage an Bord der Internationalen Raumstation verbracht hatte, kehrte am Sonntagmorgen mit dem Kosmonauten Oleg Novitskiy, der 191 Tage im Weltraum war, zur Erde zurück. Schauspielerin Yulia Peresild und Regisseur-Produzent Klim Shipenko besuchte die ISS am 5. Oktober, um Szenen aus dem nächsten Film aufzunehmen Die Herausforderung, über einen russischen Mediziner, gespielt von Peresild, der zur Raumstation reist, um einen kranken Kosmonauten zu behandeln.

Die drei waren an Bord der Raumsonde Sojus MS-18, die um 12:35 Uhr ET in der Landschaft Kasachstans landete und später am Sonntag nach Russland zurückkehren wird. Novitskiy kam am 9. April zu seiner dritten Mission auf der ISS an und verbrachte nun insgesamt 531 Tage im Weltraum.

Sojus-Handwerk alle drei liefen am Samstag etwas schwer, als die Triebwerke bei einem Triebwerkscheck länger als erwartet an blieben. Die ISS bewegte sich aus ihrer normalen Position heraus, bevor das Bodenpersonal die Kontrolle in etwa 30 Minuten wiedererlangen konnte. Die ISS-Besatzung sei nie in Gefahr gewesen, sagten Beamte, aber dies ist der zweite Vorfall dieser Art mit einem russischen Raumschiff im vergangenen Jahr.

Peresild und Shipenko sind das erste mehrköpfige Filmteam, das die ISS im Rahmen eines Geschäftsabkommens mit Roskosmos besucht. Auch die Kosmonauten Novitskiy, Anton Shkaplerov und Pjotr ​​Dubrovnik werden kleine Rollen im Film spielen.