Stefanos Tsitsipas nennt Giannis Antetokounmpo seinen Lieblingssportler außerhalb des Tennis, offenbart seine Liebe zu Coldplay und Slumdog Millionaire in Twitter Q&A

Die Nummer 3 der Welt, Stefanos Tsitsipas, öffnete sich am Sonntag den Fans in einer Frage-und-Antwort-Runde auf Twitter, in der er seine Bewunderung für den griechischen NBA-Star Giannis Antetokounmpo offenbarte. Der Finalist von Roland Garros sprach auch von seiner Liebe zur englischen Band Coldplay und dem Oscar-prämierten Film Slumdog Millionaire.

Tsitsipas erlitt im Viertelfinale der BNP Paribas Open am Freitag eine schockierende Dreisatzniederlage gegen die Nummer 29 der Welt, Nikoloz Basilashvili. Als seine Zeit in Indian Wells vorzeitig zu Ende ging, bat der Grieche seine Fans am Sonntagmorgen, ihm während einer #AskStefanos-Session für die nächsten 24 Stunden Fragen zu stellen.

In einem lustigen Gespräch verriet der 23-Jährige viele seiner persönlichen Vorlieben und Entscheidungen.

Tsitsipas’ Verehrung für den zweifachen NBA-MVP Giannis Antetokounmpo ist weithin bekannt. Letztes Jahr traf er den „Greek Freak“ und Stabhochspringer Emmanuel Karalis und bezeichnete das Trio als #The3Musketeers.

Als ihn ein Fan bat, seinen Lieblingssportler außerhalb des Tennis zu nennen, schlug der Monte-Carlos-Masters-Champion natürlich schnell Giannis Antetokounmpo vor.

Tsitsipas enthüllte auch, dass Slumdog Millionaire der Film ist, der ihn am meisten inspiriert hat.

Der ehemalige ATP-Finals-Champion nannte Coldplay als seine Lieblingsband, die er beim Aufwachsen hört. Beim Thema Musik verriet der Grieche, dass Odeszas Studioalbum “A Moment Apart” sein Lieblingsalbum ist.

Tsitsipas’ Liebe zur griechischen Geschichte und Philosophie ist kein Geheimnis. Der 23-Jährige bestreut seine Social-Media-Posts oft mit Zitaten prominenter Philosophen. Es war daher keine Überraschung, als Tsitsipas die Geschichte des antiken Griechenlands als seine größte Inspiration bezeichnete und Geschichte als das Fach nannte, das er an der Universität studieren möchte. Er nannte Plato auch als seinen Lieblingsphilosophen der Griechen.

Der Grieche beantwortete auch eine Fanfrage zur Formel 1, die den mexikanischen Fahrer Sergio Perez dem finnischen Valtteri Bottas vorzog.

“Mach einen Drop-Shot und lass den Ball verschwinden” – Stefanos Tsitsipas darüber, was er tun würde, wenn er Magie benutzen könnte

Stefanos Tsitsipas in Aktion beim BNP Paribas Open – Tag 12

Die Nummer 3 der Welt hat sich auch bemüht, ihren Fans seinen Sinn für Humor zu zeigen. Nachdem er enthüllt hatte, dass der amerikanische Komiker Gabriel Iglesias ihn am lautesten zum Lachen brachte, versuchte er, seine Fans mit witzigen Antworten zu unterhalten.

Auf die Frage, ob sein 16-jähriger Bruder Pavlos größer sei als er, antwortete der Barcelona-Finalist:

“Mein Bruder ist so groß, dass er über einen Felsen gestolpert ist und den Mond getroffen hat.”

Auf die Frage eines Fans, was er tun würde, wenn er Magie anwenden könnte, antwortete Stefanos Tsitsipas unverschämt:

“Schuss fallen lassen und den Ball verschwinden lassen.”

Tsitsipas ist in Tenniskreisen als eine Art Zeichen sehr beliebt. Er arbeitete sogar vor den US Open Anfang dieses Jahres mit dem Social-Media-Star “Dude With Sign” zusammen.

Als Tsitsipas gebeten wurde, Hinweise darauf zu hinterlassen, wie sein nächstes #StefwithSign aussehen würde, markierte Tsitsipas den US Open-Champion von 2020 Dominic Thiem, was Spekulationen anheizte, dass seine nächste Partnerschaft mit dem Österreicher sein könnte.

Der Grieche, der gerne reist und seine Erfahrungen vloggt, bestand auch darauf, zur kulturellen Bereicherung nach Bhutan zu reisen.