Russische Raketen haben Kiew getroffen und fünf verletzt, sagt die Ukraine

Kiew, 26. Juni (Reuters) – Russische Raketen trafen am frühen Sonntag ein Wohnhaus und einen Kindergarten im Zentrum von Kiew und verletzten fünf, sagten Beamte, der erste derartige Angriff auf die ukrainische Hauptstadt seit Wochen.

Bis zu vier Explosionen erklangen im Zentrum von Kiew. Ein Feuer brach in einem neunstöckigen Wohnhaus aus, das bei dem Angriff im zentralen Bezirk Shevchenkivskiy teilweise beschädigt wurde, teilten Rettungsdienste mit.

„Sie (die Retter) haben ein siebenjähriges Mädchen herausgezogen. Sie lebt. Jetzt versuchen sie, ihre Mutter zu retten“, sagte der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko.

„Unter den Trümmern liegen Menschen“, sagte Klitschko in der Messaging-App Telegram. Er fügte hinzu, dass mehrere Personen bereits ins Krankenhaus eingeliefert worden seien.

Fünf Menschen seien verletzt worden, sagte der ukrainische Polizeichef Ihor Klymenko dem Staatsfernsehen.

„Die Russen haben Kiew erneut getroffen. Raketen haben ein Gebäude und einen Kindergarten beschädigt“, sagte Andriy Yermak, Leiter der Präsidialverwaltung.

Es gab keinen unmittelbaren Kommentar aus Russland, das bestreitet, Zivilisten anzugreifen, und sagt, es ziele auf die militärische Infrastruktur ab.

Luftangriffssirenen stören regelmäßig das Leben in Kiew, aber seit dem 5. Juni, als eine Waggonreparaturfabrik am Stadtrand getroffen wurde, und einem Bombenanschlag Ende April, als ein Produzent von Radio Liberty bei einem Streik getötet wurde, gab es keine größeren Streiks in der Stadt traf das Mehrfamilienhaus, in dem sie lebte. Weiterlesen

Das historische Viertel Shevchenkivskiy beherbergt eine Ansammlung von Universitäten, Restaurants und Kunstgalerien.

Russland marschierte am 24. Februar in die Ukraine ein, gab jedoch angesichts des erbitterten Widerstands, der durch westliche Waffen verstärkt wurde, einen frühen Vormarsch auf Kiew auf.

Seitdem haben sich Moskau und seine Stellvertreter auf den Süden und Donbass konzentriert, ein östliches Gebiet, das aus Lugansk und seinem Nachbarn Donezk besteht, und überwältigende Artillerie in einigen der heftigsten Bodenkämpfe in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg eingesetzt.

