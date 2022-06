QNB Stars League-Klubs bereiten sich auf die neue Saison vor

Al Sadd-Spieler während einer Trainingseinheit gestern.

Doha: Die Klubs der QNB Stars League (QSL) haben ihre Vorbereitungen für die neue Saison begonnen, ihre Trainingslager in Katar und im Ausland sind in vollem Gange.

Die neue Saison beginnt am 1. August, ein früher Start im Vergleich zu früheren Saisons, da der Zeitplan für die ersten fünf Runden bereits von der Qatar Stars League bekannt gegeben wurde.

Die Vereine vermissen ihre Nationalspieler, die derzeit im Rahmen der Vorbereitung auf die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022 im Trainingslager von Katar im spanischen Marbella sind.

Al Sadd, die mit dem neuen Saisonauftakt ihre Titelverteidigung gegen Aufsteiger Al Markhiya beginnen, starteten ihre Vorbereitungen letzte Woche unter dem neuen Trainer Juan Manuel „Juanma“ Lillo, der Javi Grace ersetzte.

Al Sadd gab gestern bekannt, dass er sein Übersee-Trainingslager vom 4. bis 20. Juli in Wien, Österreich, abhalten werde.

Lillo ist entschlossen, den Wölfen zu helfen, ihre Dominanz in der QSL nach aufeinanderfolgenden Titeltriumphs fortzusetzen.

„Wir werden die Arbeit fortsetzen, die die spanischen Trainer des Al Sadd-Klubs in den letzten Jahren begonnen haben, egal ob es sich um Xavi Hernandez oder Javi Gracia handelt. Für den katarischen Fußball und insbesondere für den Al Sadd Club ist es eine Ehre für mich, bei diesem Verein zu sein“, sagte der Spanier, als er letzte Woche vorgestellt wurde.

Auch Al Sadds Hauptgegner Al Duhail, der in der vergangenen Saison Zweiter wurde, hat seine Vorbereitungen unter Cheftrainer Hernan Crespo begonnen. Die Roten Ritter trainieren derzeit zu Hause, das Camp soll bis zum 30. Juni andauern, bevor sie am 1. Juli für ihre zweite Vorbereitungsphase nach Österreich reisen. Al Duhail spielt seinen QSL-Saisonauftakt am 3. August gegen Al Wakrah. .

In der Zwischenzeit wird Al Arabi am 1. Juli nach Jerez de la Frontera, Spanien, zu seinem Trainingslager im Ausland reisen, das bis zum 21. Juli andauern wird. Das von Younis Ali trainierte Team bestritt während des Camps auch mehrere Freundschaftsspiele. Das Dream Team, das am 2. August in seinem ersten Saisonspiel auf den Qatar SC trifft, ist derzeit mit Heimtraining beschäftigt.

Al Shamal, der in der vergangenen Saison Zehnter wurde, bereitet sich im türkischen Izmir auf die neue Saison vor. Ihr Trainingslager, das am 24. Juni begann, endet am 15. Juli, in dem die Mannschaft auch vier Freundschaftsspiele bestreiten wird.

Auch Umm Salal wird vom 28. Juni bis 20. Juli ein Camp in der Türkei in der Stadt Izmit aufbauen.

Inzwischen haben auch Al Rayyan, Al Wakrah, Al Gharafa und Qatar SC mit ihren Vorbereitungen begonnen.

Die QSL-Saison 2022-23 wird einen erstklassigen Start erleben, da fünf WM-Stadien im August die Spiele der ersten fünf Runden ausrichten werden.

Zu diesen Austragungsorten gehören die Stadien Khalifa International, Al Janoub, Al Thumama, Education City und Ahmad Bin Ali. Alle diese Standorte sind mit Kühltechnologie ausgestattet, um den im Laufe des Monats erwarteten heißen Wetterbedingungen gerecht zu werden.