Russische Bürger bereiten sich jetzt auf einen Atomkrieg vor

Die Rhetorik des vom Kreml finanzierten öffentlich-rechtlichen Fernsehens verstärkt das Gefühl der Dringlichkeit rund um das NATO-„Ultimatum“ des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Olga Skabeeva, Moderatorin einer staatlichen Fernsehsendung 60 MinutenEr sagte am Dienstag: „Das Ausmaß der Angst hat seinen Höhepunkt erreicht. Wir sind noch 20 Tage vom Ablauf des Ultimatums entfernt und die Einsätze steigen, obwohl es so aussieht, als könnten sie nicht höher sein.

Einen Tag nachdem Moskau einen Entwurf seines russisch-amerikanischen Sicherheitsvertrags vorgelegt hatte, der Forderungen nach einer Absage der NATO-Militäreinsätze in Europa und einer Ablehnung der Mitgliedschaft der Ukraine und anderer postsowjetischer Länder enthielt, sagte der stellvertretende Außenminister Sergej Rjabkow droht dass Moskau den Einsatz erhöhen würde, wenn der Westen seine Forderungen nicht ernst nahm. Montag es Erzählen Interfax Russland benötige „dringend Antworten, denn die Lage ist sehr schwierig“.

Pro-Kreml-Propagandisten und staatliche Medienexperten haben die Lücken mit der zu erwartenden Eskalation gefüllt. In der Sonntagsausgabe von Neuigkeiten der Woche, Fernsehmoderator Dmitry Kiselyov Erklären: „Russland … hat seine schriftlichen Vorschläge zur strategischen Stabilität oder einfacher zur Verhinderung eines Atomkriegs vorbereitet und den Amerikanern vorgelegt, da wir uns, ehrlich gesagt, bereits an einem kritischen Punkt befinden … Es ist einfach. Die USA und die NATO müssen sich von unseren Grenzen zurückziehen, sonst „rollen“ wir im übertragenen Sinne an ihre Grenzen und schaffen symmetrische und inakzeptable Risiken … genauso … Das ganze Problem ist, dass die Entwicklung des ukrainischen Territoriums durch die [Western] Block ist nicht nur Sache der Ukraine. Dies ist eine vollständige Störung des globalen Gleichgewichts, die eine existenzielle Bedrohung für Russland darstellt. Mit anderen Worten, für Russland geht es um Leben und Tod… Wir werden es einfach nicht zulassen, egal was es uns kostet und egal was es denen kostet, die dafür verantwortlich sind. „

Kiseljow, bekannt für seine frühere Behauptung, Russland sei das einzige Land, das die USA in einen Haufen radioaktiver Asche verwandeln kann, ging auf sein geliebtes „Argument“ zurück, warum die USA bereit wären, Putins unvernünftigen Vorschlag zu akzeptieren. Er bekräftigte, dass Russland bereit sei, alle Konsequenzen zu tragen und alles zu tun, um zu bekommen, was es will: „Noch nie hat niemand die Texte der vorgeschlagenen Verträge veröffentlicht. Aber noch nie zuvor im 21. Jahrhundert war die Lage so ernst und die Risiken so groß. Nicht standardmäßige Situationen erfordern nicht standardmäßige Ansätze. Zweitens haben wir sehr starke Karten auf der Hand. Unsere Hyperschallwaffen werden garantiert eine für Amerika so unangenehme Reaktion hervorrufen: zu radioaktiver Asche reduziert werden. „

Putin hat zwei bestellt atomwaffenfähige Langstreckenbomber an diesem Wochenende im europäischen Luftraum zu fliegen, da sie zur Patrouille in Weißrussland geschickt wurden. Erst vor einer Woche hatte Russland gewarnt, zum ersten Mal seit dem Verbot in einem Vertrag zwischen den Präsidenten Ronald Reagan und Michail Gorbatschow 1987 Atomwaffen mittlerer Reichweite an seiner Westflanke – in Schlagdistanz zu Mitteleuropa – zu verlegen.

Auch von der russischen Regierung gab es düstere Vorzeichen. Ein neuer nationaler Standard für die „Dringende Bestattung von Leichen in Friedens- und Kriegszeiten“ wurde eingeführt von der Regierung in den letzten Monaten. Es tritt am 1. Februar 2022 in Kraft und sieht die Bestattung in Massengräbern vor, die von Bulldozern ausgehoben werden sollen, um innerhalb von 24 Stunden bis zu 1.000 Leichen zu eliminieren. Die Leichen müssen „in vier Schichten, entweder in Säcke, Holzsärge oder Zinksärge, im Voraus vorbereitet… gelegt und dann mit Erde bedeckt werden. Anschließend werden die Massengräber mit einem Bulldozer verdichtet, mit einem „Mineralbinder“ gefüllt und mit „Vorrichtungen zur Aufnahme und Neutralisation radioaktiver und gefährlicher Chemikalien und biologischer Stoffe, die bei der Verwesung von Leichen entstehen“ ausgestattet.

Die für die Erarbeitung der neuen Standards zuständige russische Regierungsbehörde reagierte zu diesem Zweck nicht auf die Anfragen von Journalisten. Militärexperte Alexander Goltz sagte der Zeitung Novye Izvestia: „Diejenigen, die diese Standards erstellt haben, dachten entweder an eine globale Epidemie oder an einen Weltkrieg, in dem nicht nur das Militär, sondern auch die Zivilbevölkerung sterben würde. Dies ist nur mit dem Einsatz von Atomwaffen möglich.

Der ehemalige Militärsprecher Viktor Baranets befürwortete und hinzugefügt: „Wir müssen möglicherweise nicht nur Truppen in die Regionen Donezk und Lugansk, sondern auch in die Großukraine entsenden. Wir haben einen brennenden Docht in der Schwarzmeerregion. Gefahren bestehen auch in der Region Weißrussland und Sorgen in der Region Kaliningrad. [NATO] hat grandiose Pläne für die sofortige Einnahme des Kaliningrader Gebiets, auch unter Einsatz von Atomwaffen. Und wie begraben wir dann? Einer nach dem anderen, oder was? Er fügte hinzu: „Wir bereiten uns auf große Krisen vor. „

Schachlegende und sehr scharfsinniger Kremlkritiker Garry Kasparov, der mit seinem 2016 seiner Zeit weit voraus war geliefert Der Winter kommt: Warum Wladimir Putin und die Feinde der freien Welt gestoppt werden müssen–beschreiben die Schaffung des Standards „Massenbestattung“ durch die russische Regierung als einen der „Wegweiser auf dem Weg zur Apokalypse“.

Propagandisten des staatlich finanzierten russischen Fernsehens haben darauf hingewiesen, dass Moskau nun aus einer Position der Stärke auf den Westen zugeht. Kiselyov sprach über die kühnen und unvernünftigen Ultimaten des Kremls an die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten und sagte: Ursache und Wirkung. So wird es sein. Mit der frechen Arroganz eines erfahrenen Gangsters, geborgt von Der Pate, schloss der größte russische Propagandist: „Sie dort drüben in den USA, in der NATO und in der EU entscheiden selbst: Macht Russland ein Angebot, das abgelehnt werden kann?

Der stellvertretende russische Außenminister Alexander Gruschko diskutierte am Samstag mit dem kremlfreundlichen Propagandisten Wladimir Solowjew über Putins Ultimatum an die USA und die NATO. In einer Episode von Solowjews Show mit dem Titel „Die Kapitulation der NATO“ sagte Gruschko: „Die Stunde der Wahrheit ist gekommen. Wir haben eine rote Linie erreicht, und unsere Vorschläge zielen darauf ab, sich von dieser roten Linie zu entfernen und einen normalen Dialog einzuleiten, bei dem Sicherheitsinteressen an erster Stelle stehen. Er beschrieb die kompromisslose Forderung des Kremls an den Westen als „den Stein in ihren Sumpf zu werfen“ und erklärte, dass die Weigerung des Westens, sich an die Moskauer Regeln zu halten, zu einer „militärischen oder militärtechnischen Reaktion“ führen werde, „Russland „Gegendrohungen“ zu schaffen die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten.

Als Reaktion darauf, ob Russland Atomwaffen in Weißrussland stationieren könnte, sagte Kreml-Sprecher Dmitry Peskov . am Montag Erzählen Journalisten: „Es ist kein Geheimnis, dass der Einsatz verschiedener Waffenarten in der Nähe unserer Grenzen, der eine Gefahr für uns darstellen kann, eindeutig angemessene Maßnahmen zum Ausgleich der Situation erfordert. Es stehen verschiedene Optionen zur Verfügung.

In den letzten Jahren hat der russische Gesetzgeber verteidigen die Platzierung von Russlands fortschrittlichen Waffensystemen in Kuba, Mittelamerika und anderswo „in Amerikas Bauch“. Diese Optionen bleiben wahrscheinlich auf dem Moskauer Menü. Die staatliche Fernsehmoderatorin Olga Skabeeva sagte am Dienstag: „Wir erwägen, unsere Atomwaffen in Kuba oder Venezuela zu platzieren.

Die russische Eishockey-Nationalmannschaft hat in Europa beim Channel One Cup der Euro Hockey Tour am Sonntag in Moskau mit sowjetischen Uniformen für Empörung gesorgt. Die Rückkehr zu sowjetischen Bildern steht in voller Übereinstimmung mit Putins Ultimatum an den Westen, der sich im Kalten Krieg rächen will, der von der Sowjetunion verloren ging.

Montag, Skabeeva Vermutet: „Die Vereinigten Staaten müssen die Idee unterstützen, dass ihre Hegemonie vorbei ist. „

Sie fügte hinzu: „Die Erklärung einer militärischen Reaktion wird von unserem Außenministerium abgegeben … was noch nie zuvor passiert ist. Russland bringt die Vereinigten Staaten in eine Sackgasse: Entweder werden sie sich freiwillig zurückziehen, oder wir werden sie zum Rückzug zwingen. Gleichzeitig übernimmt Russland keinerlei Verpflichtungen zum Erhalt der Ukraine, geschweige denn ihrer Souveränität. „