Steve Ballmers „Abschiedsgeschenk“ als Microsoft-CEO: Der Versuch, Cortana „Bingo“ zu nennen

Microsofts Sprachassistent Cortana ist eindeutig auf dem Weg zum Stillstand: Das Feature ist in Desktop-Versionen von Windows noch verfügbar, aber in einer Standardinstallation von Windows 11 und der mobilen App nicht mehr enthalten im März festgenommen.

Aber die Zukunft war einst rosig für den virtuellen Assistenten des Aktenvernichters, so der ehemalige Microsoft-Produktmanager Sandeep Paruchuri in ein Interview mit dem Big Bets Newsletter. Paruchuri spricht ausführlich über Cortanas Entwicklung als eine Funktion für Windows Phone 8.1 seit seinen Anfängen als leidenschaftliches Projekt mit einem kleinen Team.

Die Cortana-Funktion wurde nicht offiziell „Cortana“ genannt, bis der Codename während der Entwicklung durchgesickert war. CEO Satya Nadella. (Ballmer hatte „einen schlechten Geschmack für Produkte“, sagt Paruchuri, was wir in der Tech-Welt „eine Untertreibung“ nennen.) Die Entwickler von Cortana ließen sich von Siri inspirieren, wollten jedoch, dass ihr Sprachassistent proaktiver ist und Vorschläge basierend auf Kontext und . macht Benutzerdaten. anstatt nur auf direkte Eingaben zu reagieren. Das Team wollte auch, dass Cortana mehr Persönlichkeit hat als Siri oder Google Now, was von Cortana unterstützt wurde. Heiligenschein Synchronsprecherin Jen Taylor.

Werbung

Paruchuri macht schließlich einen Konzentrationsverlust und eine „Verwässerung“ für Cortanas Niedergang verantwortlich. „Alles, was in der ersten Version richtig war, ist in der zweiten Version schiefgelaufen“, sagte er, als die Produktmanager von Microsoft versuchten, ihre Ideen in Cortana einzubringen, und es wurde für sie angepasst proaktiv ist die kontextuellen Merkmale weniger sinnvoll. Microsoft habe die Marke „Cortana“ schließlich für so viele unterschiedliche Technologien verwendet, dass „der Name keine Bedeutung mehr hat“.

Interessant ist das Interview auch als Momentaufnahme einer entscheidenden Phase in der Entwicklung von Windows Phone. Microsoft steckte bei der Umstellung seines noch neuen Windows Phone-Betriebssystems von der Basierend auf Windows CE Version 7 zum Basierend auf Windows NT Version 8. Dies war eine wichtige Entscheidung, die jedoch fast zwei Jahre Entwicklungsarbeit an den Grundlagen des Betriebssystems erforderte, zu einer Zeit, als iOS und Android sich noch rasant entwickelten und Jahr für Jahr wichtige neue Funktionen hinzufügten. Cortana war auch von der sich ständig weiterentwickelnden Produktstrategie von Microsoft betroffen, von der Sandeep sagte, sie habe sich „vom ursprünglichen High-End-US-Fokus zu einem Fokus auf Schwellenmärkte verlagert“, als das Feature, das nur in den USA verfügbar war, auf die Auslieferung vorbereitet wurde.