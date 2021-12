Netflix hat die Suchergebnisse für Süßes nach einer Gegenreaktion entfernt

Ein neuer Bericht behauptet, Netflix habe interne Anstrengungen unternommen, um Suchergebnisse zu unterdrücken und seinen Algorithmus für den umstrittenen Film „Cuties“ zu optimieren, um negative Reaktionen auf den Film zu minimieren.

Die Kante berichtete am Mittwoch, dass Netflix „Cuties“ aus den Kategorien „Bevorstehende“ und „Beliebte Suchanfragen“ entfernt und von Suchen ausgeschlossen hatte, die die Wörter „Cute“ enthielten. Der Artikel behauptete, Netflix habe seinen Algorithmus auch so angepasst, dass Abfragen wie „dampfende / sexuelle Titel“ in Kinderfilmen nicht auftauchten, und der Streamer achtete auch darauf, dass problematische Suchbegriffe wie „pedo“ nicht auftauchten, weil die Algorithmus berücksichtigt Verhaltensdaten.

Ein internes Netflix-Dokument, das von The Verge überprüft wurde, besagt, dass Netflix versucht, „die Werbung und die damit verbundenen Suchanfragen“ für den Film zu entfernen.

„Unsere Empfehlungen helfen Mitgliedern, aus allen Angeboten auf Netflix großartige Titel zum Anschauen zu finden. Nicht alle Titel werden gleich beworben, genauso wie die Homepage jedes Mitglieds anders ist “, sagte ein Netflix-Sprecher am Mittwoch gegenüber TheWrap.

„Cuties“ ist ein französischsprachiger Film der französisch-senegalesischen Regisseurin Maimouna Doucouré, der im September letzten Jahres in die Kinos kam. Er sah sich mit Gegenreaktionen konfrontiert, nachdem ein amerikanisches Poster für den Film seine jungen Stars im Alter von 12 Jahren zeigte, die abgeschnittene Oberteile, abgeschnittene Shorts und auffällige anzügliche Tanzposen trugen.

Viele in den rechten Medien und in der verschwörerischen Gruppe QAnon stürzten sich vor der Veröffentlichung auf den Film und Netflix als Beispiel für die Hypersexualisierung junger Mädchen, und eine texanische Grand Jury versuchte sogar, den Film als „Kinderpornografie“ zu bezeichnen “. Doucouré sprach davon, Morddrohungen und Angriffe von Personen erhalten zu haben, die den Film nicht einmal gesehen hatten.

Die Gegenreaktion bezog sich jedoch hauptsächlich auf das Filmplakat, während der Film selbst bei seiner Veröffentlichung in Sundance, wo Netflix den Film erwarb, von der Kritik gelobt wurde. Der Regisseur und Netflix haben sich wiederholt für den Film als „Sozialkommentar gegen die Sexualisierung kleiner Kinder“ eingesetzt. Netflix-Co-CEO Ted Sarandos rief Doucouré sogar an, um sich für das amerikanische Poster zu dem Film zu entschuldigen, das sie nur zeitgleich mit der Öffentlichkeit online gesehen hatte.

The Verge berichtete jedoch, dass die „Cuties“-Kontroverse den Streamer dazu veranlasst hat, seine Herangehensweise an sensible Inhalte neu zu bewerten. Eine Post-Mortem-Analyse der Situation ergab, dass sich Netflix ursprünglich als „Conduit for Content“ betrachtete, zumal „Cuties“ eine Akquisition und keine Originalproduktion war, aber Benutzer und Publikum konnten den Unterschied nicht erkennen und waren es Netflix als Autor oder Moderator des Inhalts ansehen.

„Dadurch können wir uns unbewusst von der Notwendigkeit befreien, unsere Inhalte durch diese Linse zu betrachten“, heißt es in dem Dokument, das The Verge erhalten hat.

Der Bericht folgt der anhaltenden Kontroverse um Dave Chappelles neuestes Stand-up-Special „The Closer“, bei dem Netflix-Mitarbeiter und -Aktivisten die Kommentare des Komikers als „transphob“ kritisieren.

Lesen Sie den vollständigen Bericht über Die Kante.