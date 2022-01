Rund 200 Tote bei Anschlägen im Nordwesten Nigerias, sagen Anwohner

MAIDUGURI, Nigeria, 8. Januar (Reuters) – Schätzungsweise 200 Menschen oder mehr sind in Dörfern im nordwestlichen Nigerias Bundesstaat Zamfara bei tödlichen Vergeltungsangriffen bewaffneter Banditen nach militärischen Luftangriffen auf ihre Verstecke diese Woche getötet worden, sagten Anwohner am Samstag.

Einwohner haben am Samstag Zugang zu Dörfern erhalten, nachdem das Militär Gemeinden erobert hatte, um Massenbestattungen zu organisieren, teilten sie Reuters mit. 58 Menschen seien bei den Anschlägen ums Leben gekommen, teilte die Landesregierung mit.

Ummaru Makeri, ein Einwohner, der bei dem Angriff seine Frau und drei Kinder verloren hat, sagte, dass etwa 154 Menschen begraben wurden, darunter mehrere Milizionäre. Anwohner gaben an, dass die Gesamtzahl der Todesopfer bei mindestens 200 lag.

Reuters berichtete am Freitag, dass im Gemeindeverwaltungsgebiet Anka in Zamfara mindestens 30 Menschen getötet wurden, als mehr als 300 bewaffnete Motorradbanditen acht Dörfer stürmten und am Dienstag sporadisch mit dem Schießen begannen. Weiterlesen

Das Militär sagte, es habe in den frühen Morgenstunden des Montags Luftangriffe auf Ziele im Gusami-Wald und im Dorf Tsamre im Westen des Bundesstaates Zamfara durchgeführt, bei denen nach Geheimdienstberichten mehr als 100 Banditen getötet wurden, darunter zwei ihrer Anführer.

Ein Bewohner, der sich weigerte, identifiziert zu werden, sagte Reuters, Angriffe auf Dörfer könnten mit Militärschlägen in Verbindung gebracht werden.

Im Nordwesten Nigerias hat es eine Flut von Angriffen gegeben, die seit Ende 2020 einen starken Anstieg von Massenentführungen und anderen Gewaltverbrechen verzeichnet haben, da die Regierung darum kämpft, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten.

Bei einem anderen Vorfall wurden am Samstag 30 Studenten, die von ihrem College im nordwestnigerianischen Bundesstaat Kebbi entführt worden waren, freigelassen, sagte ein Sprecher des Gouverneurs von Kebbi, ohne nähere Angaben zu machen.

Präsident Muhammadu Buhari sagte in einer Erklärung am Samstag, dass das Militär mehr Ausrüstung erworben habe, um kriminelle Banden zu jagen und zu eliminieren, die Menschen einer Terrorherrschaft aussetzen, unter anderem durch die illegale Auferlegung von Steuern auf belagerte Gemeinden.

„Die jüngsten Angriffe auf unschuldige Menschen durch Banditen sind ein Akt der Verzweiflung von Massenmördern, die jetzt unter dem unerbittlichen Druck unserer Streitkräfte stehen“, sagte Buhari.

Buhari fügte hinzu, dass die Regierung ihre Militäroperationen nicht lockern werde, um die Banditen loszuwerden.

Bericht aus der Maiduguri-Nachrichtenredaktion; Zusätzliche Berichterstattung von Camillus Eboh und Felix Onuah in Abuja; Geschrieben von Chijioke Ohuocha; Bearbeitung von David Holmes und Paul Simao

