Eine dauerhafte Aufhebung der Sanktionen ist der einzige Weg, die nukleare Pattsituation zu lösen

Der einzige Weg, das iranische Nuklearproblem zu lösen, bestehe darin, dass die USA ihre Wirtschaftssanktionen aufheben und die Nachhaltigkeit des Atomabkommens von 2015 sicherstellen, aus dem sie einst einseitig zurückgetreten waren, sagte ein Nahost-Experte.

„Wenn es [the US] Der Iran seinerseits wird seine Verpflichtungen aus dem JCPOA auf Dauer vollständig erfüllen “, sagte Hossein Mousavian in einem von Middle East Eye veröffentlichten Artikel unter Verwendung des Akronyms des offiziellen Namens des Atomabkommens .

Der JCPOA war ein umfassendes Atomabkommen zwischen dem Iran und den Weltmächten. Als der frühere US-Präsident Donald Trump Washington 2018 aus dem Abkommen zurückzog, als der Iran sich voll und ganz daran hielt, verhängte er auch die schärfsten Wirtschaftsverbote für Teheran.

Der Iran hat seine Verpflichtungen bis 2019 weiterhin vollständig umgesetzt, in der Hoffnung, dass die EU, Russland und China einen Mechanismus schaffen würden, um die laufenden Sekundärsanktionen der USA zu umgehen, damit der Iran die wirtschaftlichen Vorteile des Abkommens genießen kann.

Als dies nicht geschah, begann der Iran auch, seine nuklearen Verpflichtungen zu reduzieren, indem er fortschrittliche Zentrifugen einsetzte und die Anreicherung seines Urans schrittweise von der JCPOA-Grenze von 3,67 % auf 60 % erhöhte.

Die Fortschritte haben bei den westlichen Ländern tiefe Besorgnis ausgelöst und den Iran gedrängt, zur Einhaltung der Vorschriften zurückzukehren, während der Iran darauf besteht, dies nur zu tun, wenn die Sanktionen aufgehoben werden und die Vereinigten Staaten zugesichert haben, dass sie sich nicht wiederholen.

Hauptlektion

Im April begannen in der österreichischen Hauptstadt Wien Verhandlungen zwischen dem Iran und den fünf verbleibenden Parteien, um das historische Abkommen wiederherzustellen, indem festgelegt wurde, wie die beiden Parteien die Einhaltung wieder aufnehmen können.

Der Iran verlangt jedoch auch Zusicherungen, dass das Abkommen nicht noch einmal verletzt wird, denn die wichtigste Lehre, die das iranische Volk und seine Führer aus ihren JCPOA-Erfahrungen gezogen haben, ist, dass der Iran den Vereinigten Staaten niemals vertrauen kann, so Mousavian.

„Selbst wenn die Vereinigten Staaten ein vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen verstärktes internationales Abkommen unterzeichnen, gibt es keine Garantie dafür, dass die Vereinigten Staaten ihr Ende der Abmachung einhalten werden“, sagte er.

Der Iran kann seine nuklearen Schritte schnell rückgängig machen, vielleicht innerhalb von ein oder zwei Monaten, zögert jedoch, dies zu tun, da er befürchtet, dass die Vereinigten Staaten dieselben Sanktionen erneut unter der Ägide von Terrorismus, Menschenrechten, Raketen oder regionalen Problemen verhängen werden.

Wenn diesbezügliche Sanktionen verhängt würden, könnten sie alle wirtschaftlichen Möglichkeiten, die der JCPOA für den Iran schafft, zunichte machen.

„Deshalb will der Iran ein nachhaltiges JCPOA.“

Vor diesem Hintergrund und angesichts der enormen Verluste, die der iranischen Wirtschaft durch die sekundären US-Sanktionen zugefügt wurden – geschätzt auf 1 Milliarde US-Dollar – ist es verständlich, dass der Iran westliche Parteien im JCPOA um Zusicherungen bittet, die Trump-Sanktionen dauerhaft aufzuheben, Im Gegenzug dafür, dass der Iran das Abkommen respektiere, sagte der Experte.

Andere Szenarien

Mousavian bot auch zwei andere Szenarien an. Das erste ist das, was viele israelische Beamte befürworten: einen US-Militärschlag auf die iranischen Nuklearanlagen, falls der Wiederaufbau des JCPOA fehlschlägt.

„Ich denke, es ist ein Bluff, mehr Druck auf den Iran auszuüben. Die Vereinigten Staaten sind nicht in der Stimmung, einen neuen Krieg im Nahen Osten zu beginnen“, sagte er.

Das zweite Szenario wäre eine Fortsetzung von Trumps gescheiterter Strategie des maximalen Drucks: nämlich ausgewachsene wirtschaftliche, politische und kybernetische Kriege mit Sabotage, einschließlich der Fortsetzung verdeckter israelischer Angriffe auf iranische Nuklearanlagen und Ermordungen iranischer Nuklearwissenschaftler.

Die Vereinigten Staaten und Europa würden wahrscheinlich auf eine Resolution des Gouverneursrats der Internationalen Atomenergiebehörde gegen den Iran drängen, die wahrscheinlich mit einem Rückzug aus dem JCPOA reagieren würde.

Wenn die Vereinigten Staaten und Europa den Fall Iran dann vor den UN-Sicherheitsrat bringen, um die sechs Resolutionen, die dem Iran während der Präsidentschaft von Mahmud Ahmadinedschad auferlegt wurden, wiederzubeleben, würde der Iran wahrscheinlich aus dem Vertrag zurücktreten.

Er stellte jedoch fest, dass das rationalste Szenario die Wiederbelebung des JCPOA durch Diplomatie bleibt, insbesondere da der neue iranische Präsident Ebrahim Raisi, obwohl er gegen den ehemaligen Präsidenten Hassan Rouhani ist, der die Verhandlungen über das „Okay, versuchen Sie es wiederzubeleben“ geleitet hat .