Dell hat versucht, eine bessere Touchbar zu entwickeln. Es ging schief

Die Veröffentlichung der 14- und 16-Zoll-MacBook Pros hat den Countdown für die letzte Tage für die Touch Bar, Apples kontextbezogene Eingabesteuerelemente, die sich oben auf der Tastatur befanden. das 13-Zoll-MacBook Pro ist jetzt das einzige MacBook, das es hat, und es wird wahrscheinlich auslaufen, entweder mit einem Redesign oder mit der Einstellung des Modells. Und obwohl Vorschläge gemacht wurden auf wie die Touchbar neues Leben finden kann, es gibt eine Idee, mit der wir nicht gerechnet haben: die Touch Bar, die ihren Weg auf einen Laptop findet.

Auf der Consumer Electronics Show am Dienstag präsentierte Dell einen brandneuen Laptop, den XPS 13 Plus, und es hat einige bemerkenswerte Designmerkmale, darunter eine Tastenleiste vom Typ Touch Bar. Dell nennt es ein „neues kapazitives Touch-Erlebnis, mit dem Sie ganz einfach zwischen Multimedia-Tasten und Funktionstasten wechseln können.“ Gordon Ung von der Macworld-Schwesterseite PCWorld (und jemand, der sich gerne über Apples Marketingsprache lustig macht) sagte: „Es ist keine Touch-Leiste, sondern eine Leiste, die man berühren kann.

(Randnotiz: Dell XPS 13 Plus Pressemitteilungen: „Einführung des XPS 13 Plus und des neuen UltraSharp-Monitors, der die Zusammenarbeit und das visuelle Erlebnis verbessert“. Einkerbung“ [emphasis mine]. Wir sind uns nicht sicher, ob es eine Apple-Ausgrabung ist gekerbt 14- und 16-Zoll-MacBook Pro, aber dem Rest des Laptops nach zu urteilen, ist es wahrscheinlich. Sehr frech, Dell.)

Auf jeden Fall sieht die berührungslose Touchbar von Dell edel aus und nutzt den Platz zwischen Bildschirm und Tastatur gut aus. Aber wie Apples Methode, die auch auf Bildern gut aussieht, weiß die Dell-Bande nicht, warum Mac-Benutzer Apples Touch Bar hassen: Es fehlt an haptischer Qualität. Profis verwenden ständig Funktionstasten, und sie möchten in der Lage sein, auf jede dieser Tasten zu tippen, ohne anhalten, nach unten schauen und danach suchen zu müssen, was einen Arbeitsablauf unterbricht. Es mag trivial erscheinen, aber wenn Sie an einem Projekt arbeiten und die Funktionstasten während einer Sitzung Dutzende Male verwenden, kann es Sie mit der Zeit ermüden.

Wenn Sie auf Lautstärke, Helligkeit und andere Steuerelemente zugreifen möchten, müssen Sie Fn und Esc gedrückt halten, was wie ein Albtraum klingt. Und es ist keineswegs anpassbar. Dell sagt, dass die Tasten entfernt wurden, um den Laptop dünner zu machen und ihn trotzdem mit einem 28-W-Prozessor auszustatten, was sicherlich ein Grund ist. Ars Technica verbrachte Zeit damit und nannte es „eines der ungewöhnlicheren XPS-Features, die in einer Weile kommen werden“. Wir sind nicht sicher, ob das ein Kompliment ist.

Das Dell XPS 13 Plus beherbergt ein unsichtbares Trackpad unter der Tastatur. Dell

Das andere bemerkenswerte Designmerkmal des Dell XPS 13 Plus ist sein Glas-Trackpad. Wie auf dem Foto oben zu sehen ist, ist im Bereich unter der Tastatur kein Trackpad zu sehen. Das liegt daran, dass das Ganze ein haptisches Trackpad ist, wie es Apple verwendet, aber Dell hat sich entschieden, das Trackpad zu „verstecken“, um der Designphilosophie des Laptops zu entsprechen. Unsere PCWorld-Compadres haben das Trackpad des XPS 13 Plus nicht verwendet, um zu sehen, wie es sich anfühlt und ob das Fehlen einer physischen Umrandung ein Problem bei der Verwendung ist, aber die Idee, den gesamten unteren Bereich als Trackpad zu verwenden, scheint (und sieht) ) cool.

Ach ja, und noch etwas zum XPS 14 Plus: Es hat keinen Kopfhöreranschluss, was Apple-Laptops nicht nur haben, sondern in den 14- und 16-Zoll-MacBook Pros mit Kopfhörerunterstützung aufgerüstet wurden. XPS 14 Plus-Benutzer müssen sich für ihre Audioanforderungen auf USB und Bluetooth verlassen. Um Gordon noch einmal zu zitieren, es ist der „mutigste“ Schachzug in einem Laptop, der damit gefüllt ist.