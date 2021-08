RÜCKBLICK – Der afghanische Exodus spaltet ein Europa, das Migranten misstrauisch gegenübersteht, da die Angst vor einer Wiederholung der Krise von 2015 zunimmt

BRÜSSEL (UrduPoint News / Spoutnik – 26. August 2021) Eine zweite Welle massiver Migration nach Europa, diesmal aus Afghanistan, hat die Ängste vor erhöhten Sicherheitsrisiken und wirtschaftlichen Belastungen für die vom Virus betroffene Union Europe neu entfacht dafür, Flüchtlinge in der Region zu halten und nur ein begrenztes Resettlement-Programm.

Die EU schien verblüfft über die Auswirkungen ihrer Politik der offenen Arme gegenüber Flüchtlingen aus Syrien auf die Migrationsströme in den Jahren 2015-2016, als Hunderttausende Menschen vor den Toren der EU ankamen, um Asyl zu beantragen, ein Rekord nach dem Zweiten Weltkrieg .

Viele Afghanen, die zu dieser Zeit die zweitgrößte Gruppe nach Syrern waren, wurden aus Europa ausgewiesen, bis der (in Russland verbotene) Taliban-Angriff einige der größten Aufnahmeländer des Landes dazu veranlasste, ihre Rückführungen aus humanitären Gründen auszusetzen.

In den letzten Tagen haben der europäische Spitzendiplomat Josep Borrell und Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni erneut die Idee ins Leben gerufen, Migranten auf 27 Mitgliedsstaaten zu verteilen, aber weniger Länder als je zuvor scheinen sich an ihren Vorschlag zu halten.

Trotz einer hektischen Kampagne, EU-Bürger und ihr afghanisches Unterstützungspersonal aus Kabul, das am 15. .

Der Generalmajor der US-Armee, William Taylor, dessen Land den Flughafen Kabul bewacht, sagte am Mittwoch, dass seit Juli insgesamt 88.000 Menschen von den USA und ihren Verbündeten aus Afghanistan evakuiert wurden. Über 4.400 von ihnen waren Amerikaner. Der Anteil der Afghanen unter den Evakuierten ist nicht bekannt.

Demgegenüber schätzt das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, dass Pakistan und der Iran Anfang 2021 zusammen 2,2 Millionen registrierte afghanische Flüchtlinge aufgenommen haben. Mehr als eine halbe Million Afghanen mussten seit Jahresbeginn ihre Heimat verlassen. Viele von denen, die aus dem Land fliehen, werden dies letztendlich zu Fuß tun, anstatt von NATO- und EU-Flugzeugen abgeholt zu werden.

WO DIE FLÜCHTLINGE IN EUROPA WERDEN

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat in dieser Woche Aufrufe gebremst, die Zahl der afghanischen Flüchtlinge in Europa zu erhöhen, auch von ihrer Kommissarin für Inneres Ylva Johansson. Sie betonte, dass die EU-Mitgliedstaaten nicht gezwungen würden, Afghanen aufzunehmen.

Bisher haben sich Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien für die Aufnahme einer kleinen Zahl von Afghanen, meist Dolmetscher und anderes Hilfspersonal, das die Taliban wegen ihres Dienstes für die alliierten Streitkräfte rächen müssen, gemeldet.

Auf Länderbasis hat das Vereinigte Königreich die höchste gemeldete Zahl afghanischer Staatsbürger, die es zu akzeptieren bereit ist. Insgesamt 20.000 afghanische Flüchtlinge werden über einen Zeitraum von fünf Jahren ankommen, 5.000 davon bis Ende 2021. Hinzu kommen diejenigen, die britische Operationen in Afghanistan unterstützt haben.

Deutschland, das die meisten Afghanen beherbergt, erteilte afghanischen Staatsangehörigen vor dem Abzug seiner Truppen im Juli 2.400 Visa. Ihre Streitkräfte gaben bekannt, dass sie am Mittwochabend fast 3.700 afghanische Staatsangehörige aus Kabul geflogen haben.

In Frankreich sagte Präsident Emmanuel Macron, sein Land werde afghanische Verbündete, Militante und andere gefährdete Personen aufnehmen. Französische Jets haben bisher mindestens 1.700 afghanische Bürger aus Kabul evakuiert, wobei nicht bekannt ist, wie viele in Frankreich landen werden.

Spanien, Bulgarien und Ungarn haben Afghanen Zuflucht versprochen, die ihren Truppen vor Ort geholfen haben. Spanien hat angekündigt, vorübergehend bis zu 4.000 Afghanen unterzubringen, die ein US-Visum beantragen, sowie afghanische Verbündete aus Dänemark und den baltischen Ländern. Litauen begann zwischen 2005 und 2013 mit dem Lufttransport von 115 afghanischen Dolmetschern.

Albanien, Nordmazedonien und Kosovo, alle Kandidaten für die EU-Mitgliedschaft, haben erklärt, dass sie bereit sind, afghanisches Hilfspersonal aus den Vereinigten Staaten vorübergehend unterzubringen, während ihre Visumanträge bearbeitet werden.

Umzüge nach Belgien und in die Niederlande verliefen nicht ohne Probleme. Die niederländische Polizei musste am Mittwoch einen Protest vor einem Militärstützpunkt in Harskamp, ​​der Heimat afghanischer Flüchtlinge ist, zerstreuen, während sich der Bürgermeister der belgischen Stadt Spa am Dienstag darüber beschwerte, dass die Regierung Asylsuchende ohne Vorwarnung zur Unterbringung geschickt habe, seine Verwaltung, sich zu bemühen, sich einzudecken.

Österreich, Slowenien und Griechenland haben sich geweigert, ihre Türen für afghanische Asylbewerber zu öffnen, da sie in den letzten Jahren vom Strom illegaler Migranten hart getroffen wurden.

Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz sagte, seine Regierung werde keine Menschen mehr akzeptieren, die aus Afghanistan fliehen, nachdem sie in den letzten Jahren mehr als 40.000 Afghanen aufgenommen hatte. Österreichs Beitrag sei bereits “unverhältnismäßig groß”, argumentierte er.

Griechenland wiederholte dieses Gefühl. Der stellvertretende Außenminister Miltiadis Varvitsiotis sagte, sein Land habe Zehntausende Afghanen aufgenommen und sei nicht verpflichtet, weitere Flüchtlinge aus einem Land aufzunehmen, das nicht an Griechenland grenzt. Passend zu seinen Worten begann Griechenland mit dem Bau eines Zauns an der Grenze zur Türkei, der geplanten Transitroute.

Der slowenische Premierminister Janez Jansa twitterte am Sonntag, dass weder die EU noch sein Land verpflichtet seien, “allen, die auf dem Planeten fliehen, zu helfen, anstatt für ihre Heimat zu kämpfen”, während die Schweiz sagte, sie werde nur ihre Verbündeten evakuieren und Asylanträge prüfen . von Fall zu Fall.

François Asselineau, ein erfahrener französischer Politiker und Vorsitzender der EU-skeptischen Partei UPR, die bei den Präsidentschaftswahlen 2017 antrat, sagte Sputnik am Mittwoch, dass die EU und die NATO nur ein paar Tausend Afghanen schulden, die ihnen vor Ort geholfen haben.

“Was die NATO-Staaten und die EU tun müssen, ist natürlich die Afghanen, die uns und unseren Armeen in Afghanistan gedient haben, willkommen zu heißen, die Afghanen, die für uns gearbeitet haben, mit Würde zu exfiltrieren. Das bedeutet ein paar Tausend Menschen, einschließlich ihrer Familien”, sagte er.

Asselineau warnte davor, dass sich islamistische Extremisten erneut unter dem Deckmantel von Asylbewerbern nach Europa einschleichen. Es gab bereits Berichte über die Flucht von Sicherheitsverdächtigen aus Kabul nach Großbritannien, Frankreich und Deutschland, während das belgische Innenministerium sagte, es befürchte die Ankunft fundamentalistischer Afghanen. Ähnliche Bedenken äußerte der Bürgermeister des französischen Badeortes Nizza, wo ein tunesischer Migrant 2016 bei einem Lkw-Unfall Dutzende Menschen tötete.

Asselineau sagte, sunnitische Länder wie Saudi-Arabien, Katar und Oman sollten ihren gerechten Anteil an afghanischen Flüchtlingen willkommen heißen, da die ehemaligen Sowjetrepubliken in Zentralasien “wahrscheinlich ablehnen werden”.

„Sie nahmen kaum Migranten aus früheren Krisen auf, während die Flüchtlinge sunnitische Muslime wie sie waren. Warum muss Europa sie alle nehmen? er sagte.

Maximilian Krah, Mitglied des Europaparlaments der rechten deutschen AfD-Partei, sagte in einem Interview mit Sputnik, die EU habe erneut “den schlechtesten Weg nach vorne” eingeschlagen, indem sie Luftshuttles zum Festland organisiert habe, anstatt einen UN-Flüchtling zu haben Die Agentur nimmt afghanische Flüchtlinge in Pakistan auf.

„Wie viele Afghanen kommen werden, hängt vom Widerstand der souveränen Parteien ab, die sich weigern, dass Europa von Migranten überwältigt wird … [in Germany] will ein neues multiethnisches Europa, um die sinkende Geburtenrate auszugleichen“, schlug er vor.