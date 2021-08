Amerikaner warnten wegen “unmittelbarer” Bedrohung durch ISIS, den Flughafen von Kabul zu verlassen

Die Amerikaner in Afghanistan werden wegen terroristischer Bedrohungen durch den IS gewarnt, sich vom Flughafen Kabul fernzuhalten.

Die US-Botschaft in Kabul eine Benachrichtigung gesendet am frühen Donnerstag afghanischer Zeit und forderte US-Bürger auf, “aufgrund von Sicherheitsbedrohungen vor den Toren” nicht zum Flughafen zu gehen.

Hochrangige US-Beamte sagten gegenüber The Associated Press, dass die Warnung mit spezifischen Bedrohungen durch ISIS und potenzielle Autobomben verbunden sei.

Der Sicherheitsalarm des Außenministeriums forderte auch Amerikaner, die sich innerhalb von drei bestimmten Flughafen-Gates befanden, auf, „sofort zu verlassen“, ohne weitere Erklärung.

“Aufgrund von Sicherheitsbedrohungen außerhalb der Tore des Flughafens Kabul raten wir US-Bürgern, den Flughafen zu dieser Zeit zu meiden und die Flughafen-Gates zu vermeiden, es sei denn, Sie erhalten individuelle Anweisungen von einem US-Regierungsbeamten”, heißt es in der Erklärung.

“US-Bürger, die sich am Abbey Gate, East Gate oder North Gate befinden, sollten jetzt sofort gehen”, fügte er hinzu.

Die Warnung kam, wie Außenminister Antony Blinken sagte bis zu 1.500 US-Bürger sind noch gestrandet in dem von den Taliban kontrollierten Land. Die Amerikaner versuchten, den Flughafen Kabul zu erreichen, um Evakuierungsflüge zu erreichen, bevor die Vereinigten Staaten am 31. August ihre Truppen aus dem Land abzogen.

Menschen versuchen am 23. August 2021 in Kabul, Afghanistan, den internationalen Flughafen Hamid Karzai zu betreten, um aus dem Land zu fliehen. EPA / STRINGER

Präsident Biden Dienstag zitierte, was er nannte „Das akute und wachsende Risiko eines Angriffs“ des ISIS-Mitglieds in Afghanistan, bekannt als ISIS-K, als Grund, die Rückzugsfrist nicht zu verlängern.

„Jeder Tag, an dem wir vor Ort sind, ist ein weiterer Tag, an dem wir wissen, dass ISIS-K den Flughafen ins Visier nimmt und sowohl die US-amerikanischen und alliierten Streitkräfte als auch unschuldige Zivilisten angreift“, sagte der Präsident.

Ein US sagte ein Verteidigungsbeamter gegenüber CNN Am Mittwoch erhielt Washington einen „sehr spezifischen Bedrohungsstrom“ von Informationen im Zusammenhang mit mehreren potenziellen ISIS-K-Angriffen auf Massen von Afghanen die Tag für Tag über den Flughafen schwärmten, um sich einen Platz auf einem Evakuierungsflug zu sichern.

US-Bürger wurden wegen terroristischer Bedrohungen gewarnt, sich vom Flughafen Kabul fernzuhalten. EPA / STRINGER

Das britische Außenministerium hat am Mittwoch eine Reisewarnung ähnlich der des Außenministeriums herausgegeben und vor „einer anhaltenden und hohen Bedrohung durch Terroranschläge“ gewarnt.

“Fahren Sie nicht zum internationalen Flughafen Kabul Hamid Karzai”, heißt es in der Warnung. “Wenn Sie sich im Flughafenbereich befinden, ziehen Sie an einen sicheren Ort und warten Sie auf weitere Ratschläge.”

ISIS-K, die Abkürzung für ISIS-Khorasan – der Name der Terrorgruppe für das Territorium, das Afghanistan und Pakistan umfasst – hat einige der tödlichsten Anschläge in den letzten Jahren des Krieges in Afghanistan durchgeführt. Im Mai, a dreifache Bombardierung Vor einer Mädchenschule in Kabul kamen mindestens 68 Menschen ums Leben und mehr als 165 wurden verletzt.

Blinken schätzte, dass Beamte “in direktem Kontakt” mit rund 500 Amerikanern standen, die “konkrete Anweisungen erhalten hatten, wie man sicher zum Flughafen kommt”.

Darüber hinaus, so Blinken, stehe das Außenministerium mit weiteren 1.000 Personen in Kontakt, “bei denen es sich möglicherweise um Amerikaner handelt, die Afghanistan verlassen wollen”.

Der Sekretär fügte hinzu, dass seit dem 14. August, dem Tag vor dem Einmarsch der Taliban in Kabul und dem Ausbruch einer humanitären Krise, rund 4.500 Amerikaner per Luftfracht transportiert wurden.