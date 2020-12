Rückblick 2020: Eine Ode an meine lange verlorene Liebe, Flugzeugessen

Ich vermisse Flugzeugessen.

Von all den Orten, Menschen und Erfahrungen, die wir in dieser Pestbox, die wir 2020 nennen, aus unserem Leben mitgenommen haben, ist es vielleicht eine seltsame Sache, erwärmtes Essen in kleinen Plastikvitrinen zu wünschen. Mein Büro im Mainichi-Büro wurde so lange aufgegeben, dass es zur archäologischen Stätte erklärt werden konnte. Der einzige Kontakt, den ich seit Ende März mit meinen Kollegen und Freunden hatte, war in Form von blauem Licht über die Zoom- und Chat-Fenster. Fernseh- und Filmszenen großer Menschenmengen und Menschen auf Partys – entlarvt! – sich phantasievoll und seltsam fühlen; surrealistische Artefakte aus der Vorzeit.

Und sogar…

Ich habe es sehr selten versäumt, eine Mahlzeit in einem Flugzeug zu beenden. Eine Begegnung mit einem Würfel aus Wachs und nassem Kreidestaub, der sich als gefrosteter Brownie tarnt, stellte sich als Brücke – oder Biss – zu weit heraus, aber zum größten Teil lasse ich diese Puppenhausschalen makellos. Aber fragen Sie sich, ist das wirklich das Essen, das Sie lieben?

In Flugzeugen gibt es einige großartige Dinge zu tun. Früher war eine der Standardoptionen von Korean Air ein Do-it-yourself-Bibimbap im IKEA-Stil, auf den nur mit “Ja, bitte” geantwortet werden konnte. Und dann gab es diese schönen Lamm-Merguez-Würste mit Couscous auf Etihad (Abu Dhabi nach London-Heathrow). So passiert es.

Und dann gibt es die Duds, wie den oben erwähnten “Brownie”, und ein Hauptgericht, das als Rindfleisch in Rechnung gestellt wird, aber nur als “Brown Goo Meat” bezeichnet werden kann (United Airlines, Tokyo-Haneda at Chicago O’Hare). Der Rest, sollte ich so schnell sagen, Raketen im Sternrang von meh; Eine vollkommen adäquate Paarung für jeden Marvel-Film, den sie diesen Monat im Unterhaltungssystem des Flugzeugs festgehalten haben.





Eine Mahlzeit im Flug. (Foto mit freundlicher Genehmigung von Delta Air Lines, Inc.)

Wenn ich wirklich Flugzeugessen in die Hände bekommen wollte, könnte ich es wohl. Japan Airlines bedient Ausrüstung am internationalen Flughafen Centrair in der Nähe von Nagoya. In der Nähe von zu Hause gibt es in der Region Ikebukuro in Tokio ein Restaurant namens First Airlines, das Reisen in der First- oder Business-Klasse mit alten Airbus-Sitzen, einer RV-Tour zu Ihrem “Ziel” und simuliert Natürlich Ihre Wahl von Fleisch oder Fisch.

Wenn es wirklich ein Flugzeugessen wäre, das ich wollte, würde ich dann nicht an die Tür klopfen? Aber ich bin nicht. Die Aussicht auf Flugzeugnahrung, die auf null Fuß serviert wird, ist nicht attraktiv. Vielleicht ist es doch nicht das Maden.

Ich glaube nicht, dass ich den ganzen Spaß an der Reise vermisse. Ich freue mich darauf, zum Flughafen zu gehen, aber ich bin von wiederholten Anfällen von Passangst oder von der irrationalen Angst geplagt, dass mein Pass aus meiner Tasche verdunstet ist. Ich bestätigte erneut, dass dies der Fall war erst vor 5 Minuten und zum 10. Mal seit ich von zu Hause weg bin. . Ich liebe es, am Flughafen zu sein, die teuren Kaleidoskope des Duty-Free-Shoppings, die köstliche Vorfreude auf Reisen, das impulsive Essen zu den Mahlzeiten, schon gar nicht. Aber dann gingen mir Sicherheit und Einwanderung auf die Nerven.

Auch die Szene in einem Flugzeug ist immer ein wenig sozial experimentell. Werde ich diesmal den unhöflichen, schreienden Mann vor mir haben? Oder ihre königlichen Majestäten der maximalen Rückenlehne (Austrian Air, Wien nach Rom)? Wie wäre es mit dem Mann, der jeden möglichen Moment damit verbringt, mit unserem Flugbegleiter zu plaudern … und seine Frau ignoriert, die still und rauchend direkt neben ihm sitzt (KLM, Amsterdam nach Tokio-Narita)? Oder werde ich es schaffen, die Stunden in einem freundlichen Gespräch mit dem Doktoranden und dem Mathematiker zu verbringen (gleicher Flug wie das Fleisch)?

Also ein bisschen durcheinander. Aber ich schätze es immer noch in seiner Gesamtheit. Vielleicht ist dies der Schlüssel, die Gesamtheit des Flugerlebnisses, diese besondere Grenzzeit, die Sie vom Erhalt Ihrer Bordkarte bis zum Ersetzen des zweiten Gesichts von Hugh Jackman bewohnen. kurzerhand durch ein Airline-Logo auf Ihrem Dateibildschirm und Sie sind gezwungen, aus dem Flugzeug auszusteigen. Vor allem, weil ich Probleme beim Schlafen in Flugzeugen habe, vergehen die Stunden vor mir wie ein unstrukturierter Strom von Mahlzeiten, Filmen, Lesen, Denken, TV-Binge und Ausflügen ins Badezimmer alles ohne Bezug auf eine Uhr.

Diese Begrenztheit gilt auch für Überweisungen. Haben Sie nicht gesehen, wie der Typ um 8:30 Uhr morgens mit einem großen Bier an der Terminalbar vorbeikam, als Sie das Flugzeug wechselten? Beurteile diesen Kerl nicht. Sie haben keine Ahnung, wie spät es ist, woher es kommt oder wohin es geht. Und trotzdem fliegt er. Es ist keine Zeit außer der auf seiner Bordkarte aufgedruckten.





Ein Flugzeug passiert einen aufgehenden Vollmond, der am Montag, dem 9. März 2020, am Flughafen in Frankfurt durch die Wolken bricht (AP Photo / Michael Probst).

Aber du würdest nicht für immer in dieser Nicht-Zeit leben wollen. Es ist eine gewisse Freude, Ihren regulären Zeitplan fallen zu lassen, ohne Eile, aber es ist umso befriedigender, als es nur vorübergehend ist. Die Zeit wird sich erneut bestätigen. Sie werden Dinge tun und Orte gehen. Wie zum Beispiel Ihr Ziel; Ein neuer Ort, der das Wunder der Lebenserfahrung verspricht.

Und da haben Sie es, was ich wirklich vermisse, da die Pandemie den meisten von uns weiterhin die Chance zum Fliegen nimmt: unsere offene Welt. Die Technologie hat uns durch die kleinen Fenster unserer Geräte in Verbindung gehalten. Aber das Coronavirus hat unsere Welt immer noch kleiner gemacht und alle Türen geschlossen, bis wir uns in einem kleinen Raum befanden.

Uns werden all die neuen Geschmäcker, neuen Ansichten, neuen Menschen, die das Reisen mit sich bringt, und die Forderung verweigert, aus uns herauszutreten, um das zu akzeptieren, zu schätzen und glücklich aufzunehmen, was wir vorher nicht wussten oder fühlten. Die Pandemie hindert uns an der direkten Verbindung mit dem Anderen, die sowohl unsere immense Vielfalt als auch die wesentliche Ähnlichkeit der Menschen überall offenbart.

Flugzeug Essen – ich vermisse es. Ich vermisse das Reiseerlebnis, ohne Angst vor Uhren und Fahrplänen in dieser geschwärzten Metallröhre eingeschlossen zu sein und mich auf halber Strecke über den Planeten zu werfen. Das ist aber nur der Mittelteil. Was ich wirklich will, ist die offene Tür, und das nicht nur für mich.

Die Pandemie wird schließlich enden. Wir werden wieder fliegen. Wir werden unsere große Welt finden und damit werden wir uns finden.

(Von Robert Sakai-Irvine, Herausgeber)